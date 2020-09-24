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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 885886887888
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:32

  TUR написав:
  TUR написав:По прогнозу что Турция с 21/12 перейдет в красную зону для Украины - предлагаю пари


Как я и писал 12/12, с 21/12 Турция "красная" для Украины. Обратно- "Дій вдома".
https://moz.gov.ua/article/health/infor ... nja-stanom

Хто повертається з червоної країни - 14 днів на самоізоляції вдома і платні тести?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:39

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Квесторе_поверніться написав:..вдома і платні..

..вдома і̶ або платні..
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:43

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:..вдома і платні..

..вдома і̶ або платні..

Ок. Зрозумів. Якщо на роботу то потрібно трошки заплатити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:47

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:..вдома і платні..

..вдома і̶ або платні..

Ок. Зрозумів. Якщо на роботу то потрібно трошки заплатити.

Да там отгулы, та за свой счет чуток, мож потери даж будут дешевле теста платного (990грн)... да на работе може уже и таак все в удаленке сидят :roll:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 07:20

  TUR написав:По теме ветки.
Я просто предлагаю давать только объективную информацию по всем аспектам покупки недвижимости в Турции...


Процес купівлі квартири в Анталії - друге місто в рейтингу купівель квартир іноземцями в Туреччині.

4. Як вибрати собі квартиру.
Звісно, саме важке питання.

Тому поради на власному досвіді:
а) Порада друзів. Топік-стартер діяв саме за цим пунктом - радниками були мої турецькі друзі.
Пізніше він був таким радником для своїх друзів - і в 2018 році вони купили за 54 000 доларів чудову нову "1+1" площею 60 кв.м, та в 2019 - чудову нову "2+1" за 86 000 ойро площею 90 кв. м.

б) Вибором на місці - шляхом поїздок по мікрорайонам та дзвінкам по оголошеннях про продаж на балконах будинків (в наші дні це зробити важко - зараз - коли майже всі квартири викуплено - в цікавих районах побачити таке оголошення - то велика дивина. Але саме так ми діяли з приятелем в 2018 році (дивись вище)). Найкращій варіант бо українець не повірить, поки не помацає.

в) Інформацією з інтернету. На останному докладно.
В Туреччині є сайт оголошень про продаж/оренду квартир.
Розтлумачу, як треба дивитися, та на що звертати увагу. Звісно сайт - аналог нашого ОЛХ - на турецькій мові, але все зрозуміло без знань мови і - крім того - вбудовані в браузери перекладачі вам в допомогу.
Сайт: https://www.sahibinden.com
Вибираємо ліворуч: Emlak - Konut - Satilik (продаж) - Daire (квартира) - Adres - Antalya - (далі - район - Konyyalti, далі - мікрорайон - варіанти: Hurma, Sarisu, Liman, Gursu) - у вас получиться таке (обведено червоними рамками):
Зображення
Тепер нижче вибираємо яку квартиру ви хочете, наприклад "1+1".
Дуже важливий пункт: Bina yasi вік будинка, поставте, наприклад, "птички" біля "0", "1", можливо "2" - це скільки років будинку. В такому випадку буде щось нове.
Після цього натисніть внизу Ara (пошук) - вуаля - маєте пропозиції.
Тепер дивіться на ціну в турецьких лірах.
Орієнтир: 380 000 лір то приблизно 50 000 доларів (за "1+1").
Все, що нижче - підозріло. Все, що вище - щось можливо, але не факт, цікавіше.
Важливими є дві кнопки зверху:
- Harita - показати мапу.
- Sahibinden - від власника (не факт, треба бути уважним);
- Emlak ofisiden - від рієлторів;
- Insaat firmasiden - від забудовника.
Якщо кнопка Sahibinden зникла - оголошень від власника немає.
Відкрийте оголошення за критерієм ціни/фото.
Праворуч знайдіть дуже важливий пункт - поверх: Bulunduğu Kat.
Варіанти: Yüksek giris, та інші зі словами замість цифр - відкидаємо, то "нульові" поверхи, або поверхи на рівні землі - вони, як правило, дешевші але НЕ користуються попитом. Треба ж думати про те - найважливіше в нерухомості - про ліквідність - таку квартиру легше купити, але важче продати.
Не забувайте:
а) в Туреччині використовується європейська нумерація поверхів: нумерація починається на з "першого" поверха, а з поверха номер "0". Тобто поверх "2" - то по-нашому поверх "3".
Якщо на якийсь варінат звернули увагу - подивіться фото (відрізняйте оригніал від фотошопу, крім того, по фото можна зробити попередній висновок про стан та якість квартири/будинка) та нижче натисніть кнопку Konumu ve Sokak (приблизне місце на мапі та вулиця).
б) в Туреччині немає ніяких "Технічних паспортів" на квартиру та вказна площа - дуже умовна цифра. Товар продається "Як є", дивись - мацай - думай - купуй.
в) "Дешевенька рибка - та погана юшка". Щось цікаве не буде коштувати дешево. Наприклад, я передивився варіанти першої сторінки та звернув увагу тільки на одне оголошення - впізнав будинок від дуже потужного забудовника. Але 515 000 лір (68 000 доларів). Не без недоліків - я якось був в середині (ще можна було зайти під час будівництва) - дуже малі квартири (вказана площа 55 квадратів), недалеко від моря, але не саме вдале розташування - поруч швидкісна траса на Кемер. Але варіант цікавий. Реально все новеньке. Реально чудовий плавальний басейн. Залежить, куди виходять вікна квартири. Там на першому поверсі - крім супермаркета BIM (дуже непоганий) - відкрили приватну пекарню/кондитерську - суперова! - я вже спробував майже весь асортимент.
https://www.sahibinden.com/ilan/emlak-k ... 6188/detay
Успіхів в пошуках!
В умілого і долото рибу ловить!
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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