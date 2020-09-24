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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 886887888889>
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:32

  TUR написав:
  TUR написав:По прогнозу что Турция с 21/12 перейдет в красную зону для Украины - предлагаю пари


Как я и писал 12/12, с 21/12 Турция "красная" для Украины. Обратно- "Дій вдома".
https://moz.gov.ua/article/health/infor ... nja-stanom

Хто повертається з червоної країни - 14 днів на самоізоляції вдома і платні тести?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:39

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Квесторе_поверніться написав:..вдома і платні..

..вдома і̶ або платні..
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:43

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:..вдома і платні..

..вдома і̶ або платні..

Ок. Зрозумів. Якщо на роботу то потрібно трошки заплатити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:47

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:..вдома і платні..

..вдома і̶ або платні..

Ок. Зрозумів. Якщо на роботу то потрібно трошки заплатити.

Да там отгулы, та за свой счет чуток, мож потери даж будут дешевле теста платного (990грн)... да на работе може уже и таак все в удаленке сидят :roll:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 07:20

  TUR написав:По теме ветки.
Я просто предлагаю давать только объективную информацию по всем аспектам покупки недвижимости в Турции...


Процес купівлі квартири в Анталії - друге місто в рейтингу купівель квартир іноземцями в Туреччині.

4. Як вибрати собі квартиру.
Звісно, саме важке питання.

Тому поради на власному досвіді:
а) Порада друзів. Топік-стартер діяв саме за цим пунктом - радниками були мої турецькі друзі.
Пізніше він був таким радником для своїх друзів - і в 2018 році вони купили за 54 000 доларів чудову нову "1+1" площею 60 кв.м, та в 2019 - чудову нову "2+1" за 86 000 ойро площею 90 кв. м.

б) Вибором на місці - шляхом поїздок по мікрорайонам та дзвінкам по оголошеннях про продаж на балконах будинків (в наші дні це зробити важко - зараз - коли майже всі квартири викуплено - в цікавих районах побачити таке оголошення - то велика дивина. Але саме так ми діяли з приятелем в 2018 році (дивись вище)). Найкращій варіант бо українець не повірить, поки не помацає.

в) Інформацією з інтернету. На останному докладно.
В Туреччині є сайт оголошень про продаж/оренду квартир.
Розтлумачу, як треба дивитися, та на що звертати увагу. Звісно сайт - аналог нашого ОЛХ - на турецькій мові, але все зрозуміло без знань мови і - крім того - вбудовані в браузери перекладачі вам в допомогу.
Сайт: https://www.sahibinden.com
Вибираємо ліворуч: Emlak - Konut - Satilik (продаж) - Daire (квартира) - Adres - Antalya - (далі - район - Konyyalti, далі - мікрорайон - варіанти: Hurma, Sarisu, Liman, Gursu) - у вас получиться таке (обведено червоними рамками):
Зображення
Тепер нижче вибираємо яку квартиру ви хочете, наприклад "1+1".
Дуже важливий пункт: Bina yasi вік будинка, поставте, наприклад, "птички" біля "0", "1", можливо "2" - це скільки років будинку. В такому випадку буде щось нове.
Після цього натисніть внизу Ara (пошук) - вуаля - маєте пропозиції.
Тепер дивіться на ціну в турецьких лірах.
Орієнтир: 380 000 лір то приблизно 50 000 доларів (за "1+1").
Все, що нижче - підозріло. Все, що вище - щось можливо, але не факт, цікавіше.
Важливими є дві кнопки зверху:
- Harita - показати мапу.
- Sahibinden - від власника (не факт, треба бути уважним);
- Emlak ofisiden - від рієлторів;
- Insaat firmasiden - від забудовника.
Якщо кнопка Sahibinden зникла - оголошень від власника немає.
Відкрийте оголошення за критерієм ціни/фото.
Праворуч знайдіть дуже важливий пункт - поверх: Bulunduğu Kat.
Варіанти: Yüksek giris, та інші зі словами замість цифр - відкидаємо, то "нульові" поверхи, або поверхи на рівні землі - вони, як правило, дешевші але НЕ користуються попитом. Треба ж думати про те - найважливіше в нерухомості - про ліквідність - таку квартиру легше купити, але важче продати.
Не забувайте:
а) в Туреччині використовується європейська нумерація поверхів: нумерація починається на з "першого" поверха, а з поверха номер "0". Тобто поверх "2" - то по-нашому поверх "3".
Якщо на якийсь варінат звернули увагу - подивіться фото (відрізняйте оригніал від фотошопу, крім того, по фото можна зробити попередній висновок про стан та якість квартири/будинка) та нижче натисніть кнопку Konumu ve Sokak (приблизне місце на мапі та вулиця).
б) в Туреччині немає ніяких "Технічних паспортів" на квартиру та вказна площа - дуже умовна цифра. Товар продається "Як є", дивись - мацай - думай - купуй.
в) "Дешевенька рибка - та погана юшка". Щось цікаве не буде коштувати дешево. Наприклад, я передивився варіанти першої сторінки та звернув увагу тільки на одне оголошення - впізнав будинок від дуже потужного забудовника. Але 515 000 лір (68 000 доларів). Не без недоліків - я якось був в середині (ще можна було зайти під час будівництва) - дуже малі квартири (вказана площа 55 квадратів), недалеко від моря, але не саме вдале розташування - поруч швидкісна траса на Кемер. Але варіант цікавий. Реально все новеньке. Реально чудовий плавальний басейн. Залежить, куди виходять вікна квартири. Там на першому поверсі - крім супермаркета BIM (дуже непоганий) - відкрили приватну пекарню/кондитерську - суперова! - я вже спробував майже весь асортимент.
https://www.sahibinden.com/ilan/emlak-k ... 6188/detay
Успіхів в пошуках!
В умілого і долото рибу ловить!
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 08:09

akurt
или в правом верхнем углу адресной строки в хроме нажать плагин транслейта и все остальные шаги можно опустить. В 21-м веке живем, эра технологий :)
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 08:11

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:Значить, з 21.12.2020 - Туреччина закрита для українців?


Неправильно.
Турция для въезда открыта для украинцев - никаких тестов, приложений в телефоне и других "танцев с бубнами" на сегодня не надо. Но думаю что это может поменяться.
А вот обратно - установка приложения "Дій вдома" и что бы освободиться от него ранее 14 дней - платный ПЦР тест с отрицательным результатом (самый дешевый в Киеве 715 грн ДНК лаборатория)
TUR
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 08:28

  akurt написав:Якщо Ви - власник авто, то: технічний паспорт+водійське посвідчення+Поліс страхування "Зелена карта". Цей Поліс треба оформити в Україні на максимальний термін - 1 рік. На сьогодні вартість 7130 гривень.


Акурт, а не выгоднее оформить Зелёную карту всего на месяц, только для того, чтобы въехать на территорию Турции, а уже там оформить местную турецкую страховку на авто на планируемый период пребывания?
San1t
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 08:34

  San написав:akurt
или в правом верхнем углу адресной строки в хроме нажать плагин транслейта и все остальные шаги можно опустить. В 21-м веке живем, эра технологий :)


Я с Вами согласен, но не все такие продвинутые... Потому я пошагово и написал...
А сам я ранее в Хроме открывал и нажимал именно тут кнопку... Иногда тоже так делаю...
Но кто-то Вашим советом воспользуется - для пользы дела...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 08:42

  San1t написав:Акурт, а не выгоднее оформить Зелёную карту всего на месяц, только для того, чтобы въехать на территорию Турции, а уже там оформить местную турецкую страховку на авто на планируемый период пребывания?


Так НЕ стоит делать:
1) По Соглашению стран-участниц системы страхования "Зеленая карта" оформить ее нужно в той стране, где зарегистрирован автомобиль. Это есть в Правилах страхования "Зеленая карта".
2) В Турции вы не сможете оформить на авто украинской регистрации "Зеленую карту".
3) На границе Турции вам предложат оформить - идя навстречу - нечто подобное со сроком действия в 90 дней - как для ВРЕМЕННОГО туриста. И заплатите Вы не меньше, а больше.
4) Если в дальнейшем вы оформите ВНЖ и подъедете в Таможню для оформления беспошлинного пребывания, то вам поставят срок действия пребывания либо по вашей "Зеленой карте" - на 1 месяц (!!!) либо по той непонятной страховке, что оформили на границе - на 3 месяца (!!!).
Принесете -"правильную" - продлят.
Потому я делаю на 1 год всегда. И нет проблем. И по деньгам выгоднее - самая дорогая на 15 дней получается.
В Турции либо Вам не оформят внутри станы "Зелёную карту" (я узнавал), либо НЕ будет дешевле.
5) ВАЖНЫЙ момент: при въезде на территорию Турции сотрудник Таможни внесет данные об авто и о "Зеленой карте" В БАЗУ ДАННЫХ (!!!). В ПАСПОРТ ПОСТАВИТ ШТАМП: ВЫЕХАТЬ ДО ХХХХ (ДАТА). И дата будет по сроку действия страховки (!!!). Вы обязаны выехать именно до этой даты - в случае нарушения - штраф или принудительная растаможка авто. Так что рисковать совсем незачем.

Вот у меня действующая заканчивается 26 февраля - я по Вайберу связался со страховой в Украине, они мне оформили новую - с 27 февраля - выслали в конверте почтой - вчера конверт приносил почтальон прямо в квартиру в 16-00, но меня не было дома - получу в понедельник, и подъеду в свободное время в Таможню Турции для продления.
МИНИМУМ ХЛОПОТ.
Кстати: хорошо работает и Укрпошта, и турецкая Ptt - нормативный срок доставки писем/бандеролей - 10 дней - все так и вышло.

P.S. "Зеленая карта" - вещь хорошая и не стоит экономить. В мае 2018 я неожиданно решил сдавать назад (лох настоящий) и разбил сзади у авто на новеньком белом Фиате капот, правое крыло и бампер (фара выжила). Мое авто повреждений не имело. Я ни за что не платил и ни за что не отвечал - заполнили Европротокол - сработала "Зелена карта".
Востаннє редагувалось akurt в Суб 19 гру, 2020 08:57, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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