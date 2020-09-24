Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Ок. Зрозумів. Якщо на роботу то потрібно трошки заплатити.
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TUR написав:По теме ветки. Я просто предлагаю давать только объективную информацию по всем аспектам покупки недвижимости в Турции...
Процес купівлі квартири в Анталії - друге місто в рейтингу купівель квартир іноземцями в Туреччині.
4. Як вибрати собі квартиру. Звісно, саме важке питання.
Тому поради на власному досвіді: а) Порада друзів. Топік-стартер діяв саме за цим пунктом - радниками були мої турецькі друзі. Пізніше він був таким радником для своїх друзів - і в 2018 році вони купили за 54 000 доларів чудову нову "1+1" площею 60 кв.м, та в 2019 - чудову нову "2+1" за 86 000 ойро площею 90 кв. м.
б) Вибором на місці - шляхом поїздок по мікрорайонам та дзвінкам по оголошеннях про продаж на балконах будинків (в наші дні це зробити важко - зараз - коли майже всі квартири викуплено - в цікавих районах побачити таке оголошення - то велика дивина. Але саме так ми діяли з приятелем в 2018 році (дивись вище)). Найкращій варіант бо українець не повірить, поки не помацає.
в) Інформацією з інтернету. На останному докладно. В Туреччині є сайт оголошень про продаж/оренду квартир. Розтлумачу, як треба дивитися, та на що звертати увагу. Звісно сайт - аналог нашого ОЛХ - на турецькій мові, але все зрозуміло без знань мови і - крім того - вбудовані в браузери перекладачі вам в допомогу. Сайт: https://www.sahibinden.com Вибираємо ліворуч: Emlak - Konut - Satilik (продаж) - Daire (квартира) - Adres - Antalya - (далі - район - Konyyalti, далі - мікрорайон - варіанти: Hurma, Sarisu, Liman, Gursu) - у вас получиться таке (обведено червоними рамками): Тепер нижче вибираємо яку квартиру ви хочете, наприклад "1+1". Дуже важливий пункт: Bina yasiвік будинка, поставте, наприклад, "птички" біля "0", "1", можливо "2" - це скільки років будинку. В такому випадку буде щось нове. Після цього натисніть внизу Ara (пошук) - вуаля - маєте пропозиції. Тепер дивіться на ціну в турецьких лірах. Орієнтир: 380 000 лір то приблизно 50 000 доларів (за "1+1"). Все, що нижче - підозріло. Все, що вище - щось можливо, але не факт, цікавіше. Важливими є дві кнопки зверху: - Harita - показати мапу. - Sahibinden - від власника (не факт, треба бути уважним); - Emlak ofisiden - від рієлторів; - Insaat firmasiden - від забудовника. Якщо кнопка Sahibinden зникла - оголошень від власника немає. Відкрийте оголошення за критерієм ціни/фото. Праворуч знайдіть дуже важливий пункт - поверх: Bulunduğu Kat. Варіанти: Yüksek giris, та інші зі словами замість цифр - відкидаємо, то "нульові" поверхи, або поверхи на рівні землі - вони, як правило, дешевші але НЕ користуються попитом. Треба ж думати про те - найважливіше в нерухомості - про ліквідність - таку квартиру легше купити, але важче продати. Не забувайте: а) в Туреччині використовується європейська нумерація поверхів: нумерація починається на з "першого" поверха, а з поверха номер "0". Тобто поверх "2" - то по-нашому поверх "3". Якщо на якийсь варінат звернули увагу - подивіться фото (відрізняйте оригніал від фотошопу, крім того, по фото можна зробити попередній висновок про стан та якість квартири/будинка) та нижче натисніть кнопку Konumu ve Sokak (приблизне місце на мапі та вулиця). б) в Туреччині немає ніяких "Технічних паспортів" на квартиру та вказна площа - дуже умовна цифра. Товар продається "Як є", дивись - мацай - думай - купуй. в) "Дешевенька рибка - та погана юшка". Щось цікаве не буде коштувати дешево. Наприклад, я передивився варіанти першої сторінки та звернув увагу тільки на одне оголошення - впізнав будинок від дуже потужного забудовника. Але 515 000 лір (68 000 доларів). Не без недоліків - я якось був в середині (ще можна було зайти під час будівництва) - дуже малі квартири (вказана площа 55 квадратів), недалеко від моря, але не саме вдале розташування - поруч швидкісна траса на Кемер. Але варіант цікавий. Реально все новеньке. Реально чудовий плавальний басейн. Залежить, куди виходять вікна квартири. Там на першому поверсі - крім супермаркета BIM (дуже непоганий) - відкрили приватну пекарню/кондитерську - суперова! - я вже спробував майже весь асортимент. https://www.sahibinden.com/ilan/emlak-k ... 6188/detay Успіхів в пошуках! В умілого і долото рибу ловить!
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Frant написав:Значить, з 21.12.2020 - Туреччина закрита для українців?
Неправильно. Турция для въезда открыта для украинцев - никаких тестов, приложений в телефоне и других "танцев с бубнами" на сегодня не надо. Но думаю что это может поменяться. А вот обратно - установка приложения "Дій вдома" и что бы освободиться от него ранее 14 дней - платный ПЦР тест с отрицательным результатом (самый дешевый в Киеве 715 грн ДНК лаборатория)
akurt написав:Якщо Ви - власник авто, то: технічний паспорт+водійське посвідчення+Поліс страхування "Зелена карта". Цей Поліс треба оформити в Україні на максимальний термін - 1 рік. На сьогодні вартість 7130 гривень.
Акурт, а не выгоднее оформить Зелёную карту всего на месяц, только для того, чтобы въехать на территорию Турции, а уже там оформить местную турецкую страховку на авто на планируемый период пребывания?
San написав:akurt или в правом верхнем углу адресной строки в хроме нажать плагин транслейта и все остальные шаги можно опустить. В 21-м веке живем, эра технологий
Я с Вами согласен, но не все такие продвинутые... Потому я пошагово и написал... А сам я ранее в Хроме открывал и нажимал именно тут кнопку... Иногда тоже так делаю... Но кто-то Вашим советом воспользуется - для пользы дела...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
San1t написав:Акурт, а не выгоднее оформить Зелёную карту всего на месяц, только для того, чтобы въехать на территорию Турции, а уже там оформить местную турецкую страховку на авто на планируемый период пребывания?
Так НЕ стоит делать: 1) По Соглашению стран-участниц системы страхования "Зеленая карта" оформить ее нужно в той стране, где зарегистрирован автомобиль. Это есть в Правилах страхования "Зеленая карта". 2) В Турции вы не сможете оформить на авто украинской регистрации "Зеленую карту". 3) На границе Турции вам предложат оформить - идя навстречу - нечто подобное со сроком действия в 90 дней - как для ВРЕМЕННОГО туриста. И заплатите Вы не меньше, а больше. 4) Если в дальнейшем вы оформите ВНЖ и подъедете в Таможню для оформления беспошлинного пребывания, то вам поставят срок действия пребывания либо по вашей "Зеленой карте" - на 1 месяц (!!!) либо по той непонятной страховке, что оформили на границе - на 3 месяца (!!!). Принесете -"правильную" - продлят. Потому я делаю на 1 год всегда. И нет проблем. И по деньгам выгоднее - самая дорогая на 15 дней получается. В Турции либо Вам не оформят внутри станы "Зелёную карту" (я узнавал), либо НЕ будет дешевле. 5) ВАЖНЫЙ момент: при въезде на территорию Турции сотрудник Таможни внесет данные об авто и о "Зеленой карте" В БАЗУ ДАННЫХ (!!!). В ПАСПОРТ ПОСТАВИТ ШТАМП: ВЫЕХАТЬ ДО ХХХХ (ДАТА). И дата будет по сроку действия страховки (!!!). Вы обязаны выехать именно до этой даты - в случае нарушения - штраф или принудительная растаможка авто. Так что рисковать совсем незачем.
Вот у меня действующая заканчивается 26 февраля - я по Вайберу связался со страховой в Украине, они мне оформили новую - с 27 февраля - выслали в конверте почтой - вчера конверт приносил почтальон прямо в квартиру в 16-00, но меня не было дома - получу в понедельник, и подъеду в свободное время в Таможню Турции для продления. МИНИМУМ ХЛОПОТ. Кстати: хорошо работает и Укрпошта, и турецкая Ptt - нормативный срок доставки писем/бандеролей - 10 дней - все так и вышло.
P.S. "Зеленая карта" - вещь хорошая и не стоит экономить. В мае 2018 я неожиданно решил сдавать назад (лох настоящий) и разбил сзади у авто на новеньком белом Фиате капот, правое крыло и бампер (фара выжила). Мое авто повреждений не имело. Я ни за что не платил и ни за что не отвечал - заполнили Европротокол - сработала "Зелена карта".
Востаннє редагувалось akurt в Суб 19 гру, 2020 08:57, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.