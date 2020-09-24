Додано: Суб 19 гру, 2020 07:20

TUR написав: По теме ветки.

Я просто предлагаю давать только объективную информацию по всем аспектам покупки недвижимости в Турции... По теме ветки.по всем аспектам покупки недвижимости в Турции...

Порада друзів.

нову

нову

Вибором на місці

Інформацією з інтернету.

вік будинка

Звісно, саме важке питання.Тому поради на власному досвіді:а)Топік-стартер діяв саме за цим пунктом - радниками були мої турецькі друзі.Пізніше він був таким радником для своїх друзів - і в 2018 році вони купили за 54 000 доларів чудову"1+1" площею 60 кв.м, та в 2019 - чудову"2+1" за 86 000 ойро площею 90 кв. м.б)- шляхом поїздок по мікрорайонам та дзвінкам по оголошеннях про продаж на балконах будинків (в наші дні це зробити важко - зараз - коли майже всі квартири викуплено - в цікавих районах побачити таке оголошення - то велика дивина. Але саме так ми діяли з приятелем в 2018 році (дивись вище)). Найкращій варіант бо українець не повірить, поки не помацає.в)На останному докладно.В Туреччині є сайт оголошень про продаж/оренду квартир.Розтлумачу, як треба дивитися, та на що звертати увагу. Звісно сайт - аналог нашого ОЛХ - на турецькій мові, але все зрозуміло без знань мови і - крім того - вбудовані в браузери перекладачі вам в допомогу.Сайт:Вибираємо ліворуч: Emlak - Konut - Satilik (продаж) - Daire (квартира) - Adres - Antalya - (далі - район - Konyyalti, далі - мікрорайон - варіанти: Hurma, Sarisu, Liman, Gursu) - у вас получиться таке (обведено червоними рамками):Тепер нижче вибираємо яку квартиру ви хочете, наприклад "1+1".Дуже важливий пункт: Bina yasi, поставте, наприклад, "птички" біля "0", "1", можливо "2" - це скільки років будинку. В такому випадку буде щось нове.Після цього натисніть внизу Ara (пошук) - вуаля - маєте пропозиції.Тепер дивіться на ціну в турецьких лірах.Орієнтир: 380 000 лір то приблизно 50 000 доларів (за "1+1").Все, що нижче - підозріло. Все, що вище - щось можливо, але не факт, цікавіше.Важливими є дві кнопки зверху:- Harita - показати мапу.- Sahibinden - від власника (не факт, треба бути уважним);- Emlak ofisiden - від рієлторів;- Insaat firmasiden - від забудовника.Якщо кнопка Sahibinden зникла - оголошень від власника немає.Відкрийте оголошення за критерієм ціни/фото.Праворуч знайдіть дуже важливий пункт - поверх: Bulunduğu Kat.Варіанти: Yüksek giris, та інші зі словами замість цифр - відкидаємо, то "нульові" поверхи, або поверхи на рівні землі - вони, як правило, дешевші але НЕ користуються попитом. Треба ж думати про те - найважливіше в нерухомості - про ліквідність - таку квартиру легше купити, але важче продати.Не забувайте:а) в Туреччині використовується європейська нумерація поверхів: нумерація починається на з "першого" поверха, а з поверха номер "0". Тобто поверх "2" - то по-нашому поверх "3".Якщо на якийсь варінат звернули увагу - подивіться фото (відрізняйте оригніал від фотошопу, крім того, по фото можна зробити попередній висновок про стан та якість квартири/будинка) та нижче натисніть кнопку Konumu ve Sokak (приблизне місце на мапі та вулиця).б) в Туреччині немає ніяких "Технічних паспортів" на квартиру та вказна площа - дуже умовна цифра. Товар продається "Як є", дивись - мацай - думай - купуй.в) "Дешевенька рибка - та погана юшка". Щось цікаве не буде коштувати дешево. Наприклад, я передивився варіанти першої сторінки та звернув увагу тільки на одне оголошення - впізнав будинок від дуже потужного забудовника. Але 515 000 лір (68 000 доларів). Не без недоліків - я якось був в середині (ще можна було зайти під час будівництва) - дуже малі квартири (вказана площа 55 квадратів), недалеко від моря, але не саме вдале розташування - поруч швидкісна траса на Кемер. Але варіант цікавий. Реально все новеньке. Реально чудовий плавальний басейн. Залежить, куди виходять вікна квартири. Там на першому поверсі - крім супермаркета BIM (дуже непоганий) - відкрили приватну пекарню/кондитерську - суперова! - я вже спробував майже весь асортимент.Успіхів в пошуках!