Додано: Суб 19 гру, 2020 10:19

В частных клиниках есть спецотдел по работе с иностранцами.

По поводу медстраховки - отличный вопрос.Я о нем уже писал и даже приводил примеры похода "наших к врачам", но стоит повториться.1. Оформляется Полис медицинского страхования иностранца.Этот полис для ежедневного (не дай Бог) медобслуживания. То, что написалвыше - то "туристическое страхование", тут такое тоже можно оформить при выезде за границу, например в Украину - на 8 дней стоит 40 лир или примерно 150 гривен. На год не спрашивал.Цена на год зависит от возраста застрахованного и может быть НА ГОД в переделах от 150 до 600 лир (был максимум 600 лир - примерно 100 долларов в год).2. Покрытие серьезное - особенно того, что касается стационарного лечения и сложных процедур типа МРТ ИЛИ КТ.Вот фотокопия моего Полиса - экземпляр на английском языке - думаю все понятно.Почти по всем позициям - безлимитное покрытие.3. Важные особенности:а) может оформить любой украинец по предъявлению загранпаспорта.б) нужно обращаться только в частные клиники. Список дает страховая или высылает файл по Вайберу. Например моя страховая AKSigorta имеет Договора на обслуживание с 3000 клиник на территории Турции - на практике я даже не смотрю в список клиник.Как правило дают переводчика (бесплатно). Госклиники считаются круче, но страховые могут не покрывать прием и процедуры (правый столбец в таблице).в) для оформления ВНЖ Полис обязателен - и один экземпляр забирает Миграционная служба.4. На практике: прием у врача-специалиста стоит 100-120 лир. Реально оплата идет ПОСЛЕ приема и врач указывает, это случай хронический или ургентный (покрытие больше). На практике может быть оплата за прием в 20 лир (примерно 70 гривен). Если лекарство выписал врач - то скидка в аптеке как в Полисе.