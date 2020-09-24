Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Суботній позитив. Фото вчора. Вид на новий житловий комплекс "Casa Grande" - це там троє форумчан вдало та вчасно - читаючи цю гілку - купили собі квартири за ціною на старті продажу квартир. Фото зроблено вчора о 15-37 під час прогулянки до Середземного моря. В Анталії справжнє літо продовжується.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 19 гру, 2020 10:07, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Frant написав:І про сейсмічно небезпечну зону , в якій знаходяться турецькі курорти - ні разу жодного слова не сказав.
Ну вообще-то Анталия, которую продвигает Акурт, сложно отнести к сейсмически опасным зонам. Немного другое дело Эгейское побережье и Измир в частности, хотя и там ничего суперкритично опасного нет. Да и Украина реально сейсмически опасна с политической, экономической др. точек зрения. Жизнь — опасная штука. От неё умирают (с)
akurt написав:1) По Соглашению стран-участниц системы страхования "Зеленая карта" оформить ее нужно в той стране, где зарегистрирован автомобиль. Это есть в Правилах страхования "Зеленая карта".
А вот это абсолютная правда. А что по стоимости медстраховки на 1 год в Турции для иностранцев? Какое покрытие? Есть ли франшиза? Дополнительные "подводные камни"?
Для сравнения - такая страховка от укрстрахкомпании (надежной) на 1 год стоит порядка 7000 грн (покрытие 30 000 евро, франшиза 0%). Из доп. плюсов она также действует на территории Европы, бывш. СНГ, Израиля, Египта и ОАЭ.
По поводу медстраховки - отличный вопрос. Я о нем уже писал и даже приводил примеры похода "наших к врачам", но стоит повториться.
1. Оформляется Полис медицинского страхования иностранца. Не путать с туристическим страхованием. Этот полис для ежедневного (не дай Бог) медобслуживания. То, что написал TUR выше - то "туристическое страхование", тут такое тоже можно оформить при выезде за границу, например в Украину - на 8 дней стоит 40 лир или примерно 150 гривен. На год не спрашивал. Цена на год зависит от возраста застрахованного и может быть НА ГОД в переделах от 150 до 600 лир (был максимум 600 лир - примерно 100 долларов в год).
2. Покрытие серьезное - особенно того, что касается стационарного лечения и сложных процедур типа МРТ ИЛИ КТ. Вот фотокопия моего Полиса - экземпляр на английском языке - думаю все понятно. Почти по всем позициям - безлимитное покрытие.
3. Важные особенности: а) может оформить любой украинец по предъявлению загранпаспорта. б) нужно обращаться только в частные клиники. Список дает страховая или высылает файл по Вайберу. Например моя страховая AKSigorta имеет Договора на обслуживание с 3000 клиник на территории Турции - на практике я даже не смотрю в список клиник. В частных клиниках есть спецотдел по работе с иностранцами. Как правило дают переводчика (бесплатно). Госклиники считаются круче, но страховые могут не покрывать прием и процедуры (правый столбец в таблице). в) для оформления ВНЖ Полис обязателен - и один экземпляр забирает Миграционная служба.
4. На практике: прием у врача-специалиста стоит 100-120 лир. Реально оплата идет ПОСЛЕ приема и врач указывает, это случай хронический или ургентный (покрытие больше). На практике может быть оплата за прием в 20 лир (примерно 70 гривен). Если лекарство выписал врач - то скидка в аптеке как в Полисе.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:1. Оформляется Полис медицинского страхования иностранца. Не путать с туристическим страхованием. Этот полис для ежедневного (не дай Бог) медобслуживания. То, что написал TUR выше - то "туристическое страхование", тут такое тоже можно оформить при выезде за границу, например в Украину - на 8 дней стоит 40 лир или примерно 150 гривен. На год не спрашивал. Цена на год зависит от возраста застрахованного и может быть НА ГОД в переделах от 150 до 600 лир (был максимум 600 лир - примерно 100 долларов в год).
Спасибо за ответ. Помню что писали, но искать лень было 1. Да - это "туристическое страхование" - основная разница (не вдаваясь в ньюансы) - покрываются заболевания, которые возникли зарубежом + обострения хронических заболеваний + любые анализы, исследования по этим случаям. А это наиболее дорогие случаи, за исключением лечения онкологии (это не покрывается укрстраховкой и не понял покрывается ли турецкой?)
Не покрывается обычное лечение хронических заболеваний.
1. В Украине такая страховка на 8 дней для иностранца стоит 230 грн на сегодня (при покрытии 30 тыс евро и 0% франшизы) 2. Живя в Турции предпочел бы иметь обе страховки, так как многие моменты, которые не покрывает укрстраховка, покрывает турецкая. И наоборот тоже самое.