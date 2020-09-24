RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 886887888889
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 09:17

Суботній позитив.
Фото вчора.
Вид на новий житловий комплекс "Casa Grande" - це там троє форумчан вдало та вчасно - читаючи цю гілку - купили собі квартири за ціною на старті продажу квартир.
Зображення
Фото зроблено вчора о 15-37 під час прогулянки до Середземного моря.
В Анталії справжнє літо продовжується.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 19 гру, 2020 10:07, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5239
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1980 раз.
Подякували: 789 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 09:26

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:І про сейсмічно небезпечну зону , в якій знаходяться турецькі курорти - ні разу жодного слова не сказав.


Ну вообще-то Анталия, которую продвигает Акурт, сложно отнести к сейсмически опасным зонам. Немного другое дело Эгейское побережье и Измир в частности, хотя и там ничего суперкритично опасного нет.
Да и Украина реально сейсмически опасна с политической, экономической др. точек зрения.
Жизнь — опасная штука. От неё умирают (с) 8)
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 77
З нами з: 05.04.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 09:44

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:1) По Соглашению стран-участниц системы страхования "Зеленая карта" оформить ее нужно в той стране, где зарегистрирован автомобиль. Это есть в Правилах страхования "Зеленая карта".


А вот это абсолютная правда.
А что по стоимости медстраховки на 1 год в Турции для иностранцев?
Какое покрытие?
Есть ли франшиза?
Дополнительные "подводные камни"?

Для сравнения - такая страховка от укрстрахкомпании (надежной) на 1 год стоит порядка 7000 грн (покрытие 30 000 евро, франшиза 0%).
Из доп. плюсов она также действует на территории Европы, бывш. СНГ, Израиля, Египта и ОАЭ.
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 77
З нами з: 05.04.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 10:19

По поводу медстраховки - отличный вопрос.
Я о нем уже писал и даже приводил примеры похода "наших к врачам", но стоит повториться.

1. Оформляется Полис медицинского страхования иностранца. Не путать с туристическим страхованием. Этот полис для ежедневного (не дай Бог) медобслуживания. То, что написал TUR выше - то "туристическое страхование", тут такое тоже можно оформить при выезде за границу, например в Украину - на 8 дней стоит 40 лир или примерно 150 гривен. На год не спрашивал.
Цена на год зависит от возраста застрахованного и может быть НА ГОД в переделах от 150 до 600 лир (был максимум 600 лир - примерно 100 долларов в год).

2. Покрытие серьезное - особенно того, что касается стационарного лечения и сложных процедур типа МРТ ИЛИ КТ.
Вот фотокопия моего Полиса - экземпляр на английском языке - думаю все понятно.
Почти по всем позициям - безлимитное покрытие.
Зображення

3. Важные особенности:
а) может оформить любой украинец по предъявлению загранпаспорта.
б) нужно обращаться только в частные клиники. Список дает страховая или высылает файл по Вайберу. Например моя страховая AKSigorta имеет Договора на обслуживание с 3000 клиник на территории Турции - на практике я даже не смотрю в список клиник. В частных клиниках есть спецотдел по работе с иностранцами. Как правило дают переводчика (бесплатно). Госклиники считаются круче, но страховые могут не покрывать прием и процедуры (правый столбец в таблице).
в) для оформления ВНЖ Полис обязателен - и один экземпляр забирает Миграционная служба.

4. На практике: прием у врача-специалиста стоит 100-120 лир. Реально оплата идет ПОСЛЕ приема и врач указывает, это случай хронический или ургентный (покрытие больше). На практике может быть оплата за прием в 20 лир (примерно 70 гривен). Если лекарство выписал врач - то скидка в аптеке как в Полисе.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5239
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1980 раз.
Подякували: 789 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 11:08

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:1. Оформляется Полис медицинского страхования иностранца. Не путать с туристическим страхованием. Этот полис для ежедневного (не дай Бог) медобслуживания. То, что написал TUR выше - то "туристическое страхование", тут такое тоже можно оформить при выезде за границу, например в Украину - на 8 дней стоит 40 лир или примерно 150 гривен. На год не спрашивал.
Цена на год зависит от возраста застрахованного и может быть НА ГОД в переделах от 150 до 600 лир (был максимум 600 лир - примерно 100 долларов в год).


Спасибо за ответ. Помню что писали, но искать лень было :)
1. Да - это "туристическое страхование" - основная разница (не вдаваясь в ньюансы) - покрываются заболевания, которые возникли зарубежом + обострения хронических заболеваний + любые анализы, исследования по этим случаям.
А это наиболее дорогие случаи, за исключением лечения онкологии (это не покрывается укрстраховкой и не понял покрывается ли турецкой?)

Не покрывается обычное лечение хронических заболеваний.

1. В Украине такая страховка на 8 дней для иностранца стоит 230 грн на сегодня (при покрытии 30 тыс евро и 0% франшизы)
2. Живя в Турции предпочел бы иметь обе страховки, так как многие моменты, которые не покрывает укрстраховка, покрывает турецкая. И наоборот тоже самое.
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 77
З нами з: 05.04.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 886887888889
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: TUR і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 600, 601, 602
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
6016 710980
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 гру, 2020 10:30
Долярчик
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 126, 127, 128
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1277 169831
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 12:47
change_pm
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 13, 14, 15
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
149 8448
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 16:40
Рыба-сом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.