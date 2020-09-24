Додано: Суб 19 гру, 2020 11:26

Вы очень правильно пишите.

Свежие примеры:

1. Сентябрь прошлого года - на второй день прибытия в Турцию моя жена подвернула ногу у бордюра - нога начала распухать и сильно болеть. Я позвонил в страховую - оформлена через Приватбанк - "Туристическое страхование" - там перезвонили, уточнили номер полиса фамилию и что случилось. Сказали перезвонят. Перезвонили через минут 10-15 и сказали, что за нами выехало авто из частной клиники, чтобы мы вышли на улицу. Так и было - авто привезло в частную клинику - прием травматолога/ортопеда - рентген - снимок виден на экране - врач говорит, что есть подозрение на трещину в одной из косточек стопы - нужен результат КТ - работа офиса с иностранцами - ждали подтверждения из страховой - я набрал сам номер телефона - они спросили меня: "А кто требует КТ?" Я ответил, что на рентгеновском снимке есть подозрение на трещину, но четко поставить диагноз не могут - согласие страховой на КТ - процедура КТ - результат сразу на экране врача - трещины нет - тугая носк-повязка+крем для обезболивания. Отвезли на авто домой. НИЧЕГО НЕ ПЛАТИЛИ, кроме платы за носок/повязку в аптеке и крема.



2. Второй случай БОЛЕЕ ВАЖЕН! Наши, которые имеют здесь квартиру, но постоянно не живут. Имеют медстраховку на год от Приватбанка. жене стало очень очень плохо - давление вроде+ сердце и вообще как-то совсем хреново и непонятно.

Такси в приватную клинику - офис работы с иностранцами - больница НЕ работает с данной страховой компанией - или страховая не работает с данной больницей - но согласие страховой на осмотр и помощь с получением всех квитанций.

Оплата ОЧЕНЬ НЕ маленькой суммы (точно не знаю - кажется, 8000 гривен) +все квитанции +заключение. Ожила.

Возвращение в Украину - обращение в страховую компанию - подача всех документов - ОТКАЗ в возмещении.

Причина напечатана на обороте Полиса мелкими буквами: если у человека был/есть диабет - никакое возмещение не выплачивается.

Антракт.

Страховая компания "Провідна".

Востаннє редагувалось akurt в Суб 19 гру, 2020 11:45, всього редагувалось 1 раз.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.