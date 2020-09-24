Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Суботній позитив. Фото вчора. Вид на новий житловий комплекс "Casa Grande" - це там троє форумчан вдало та вчасно - читаючи цю гілку - купили собі квартири за ціною на старті продажу квартир. Фото зроблено вчора о 15-37 під час прогулянки до Середземного моря. В Анталії справжнє літо продовжується.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 19 гру, 2020 10:07, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Frant написав:І про сейсмічно небезпечну зону , в якій знаходяться турецькі курорти - ні разу жодного слова не сказав.
Ну вообще-то Анталия, которую продвигает Акурт, сложно отнести к сейсмически опасным зонам. Немного другое дело Эгейское побережье и Измир в частности, хотя и там ничего суперкритично опасного нет. Да и Украина реально сейсмически опасна с политической, экономической др. точек зрения. Жизнь — опасная штука. От неё умирают (с)
akurt написав:1) По Соглашению стран-участниц системы страхования "Зеленая карта" оформить ее нужно в той стране, где зарегистрирован автомобиль. Это есть в Правилах страхования "Зеленая карта".
А вот это абсолютная правда. А что по стоимости медстраховки на 1 год в Турции для иностранцев? Какое покрытие? Есть ли франшиза? Дополнительные "подводные камни"?
Для сравнения - такая страховка от укрстрахкомпании (надежной) на 1 год стоит порядка 7000 грн (покрытие 30 000 евро, франшиза 0%). Из доп. плюсов она также действует на территории Европы, бывш. СНГ, Израиля, Египта и ОАЭ.
По поводу медстраховки - отличный вопрос. Я о нем уже писал и даже приводил примеры похода "наших к врачам", но стоит повториться.
1. Оформляется Полис медицинского страхования иностранца. Не путать с туристическим страхованием. Этот полис для ежедневного (не дай Бог) медобслуживания. То, что написал TUR выше - то "туристическое страхование", тут такое тоже можно оформить при выезде за границу, например в Украину - на 8 дней стоит 40 лир или примерно 150 гривен. На год не спрашивал. Цена на год зависит от возраста застрахованного и может быть НА ГОД в переделах от 150 до 600 лир (был максимум 600 лир - примерно 100 долларов в год).
2. Покрытие серьезное - особенно того, что касается стационарного лечения и сложных процедур типа МРТ ИЛИ КТ. Вот фотокопия моего Полиса - экземпляр на английском языке - думаю все понятно. Почти по всем позициям - безлимитное покрытие.
3. Важные особенности: а) может оформить любой украинец по предъявлению загранпаспорта. б) нужно обращаться только в частные клиники. Список дает страховая или высылает файл по Вайберу. Например моя страховая AKSigorta имеет Договора на обслуживание с 3000 клиник на территории Турции - на практике я даже не смотрю в список клиник. В частных клиниках есть спецотдел по работе с иностранцами. Как правило дают переводчика (бесплатно). Госклиники считаются круче, но страховые могут не покрывать прием и процедуры (правый столбец в таблице). в) для оформления ВНЖ Полис обязателен - и один экземпляр забирает Миграционная служба.
4. На практике: прием у врача-специалиста стоит 100-120 лир. Реально оплата идет ПОСЛЕ приема и врач указывает, это случай хронический или ургентный (покрытие больше). На практике может быть оплата за прием в 20 лир (примерно 70 гривен). Если лекарство выписал врач - то скидка в аптеке как в Полисе.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:1. Оформляется Полис медицинского страхования иностранца. Не путать с туристическим страхованием. Этот полис для ежедневного (не дай Бог) медобслуживания. То, что написал TUR выше - то "туристическое страхование", тут такое тоже можно оформить при выезде за границу, например в Украину - на 8 дней стоит 40 лир или примерно 150 гривен. На год не спрашивал. Цена на год зависит от возраста застрахованного и может быть НА ГОД в переделах от 150 до 600 лир (был максимум 600 лир - примерно 100 долларов в год).
Спасибо за ответ. Помню что писали, но искать лень было 1. Да - это "туристическое страхование" - основная разница (не вдаваясь в ньюансы) - покрываются ургентные заболевания, которые возникли зарубежом + обострения хронических заболеваний + любые анализы, исследования по этим случаям. А это наиболее дорогие случаи, за исключением лечения онкологии (это не покрывается укрстраховкой и не понял покрывается ли турецкой?)
Укрстраховкой не покрывается обычное лечение хронических заболеваний.
1. В Украине такая страховка на 8 дней для иностранца стоит 230 грн на сегодня (при покрытии 30 тыс евро и 0% франшизы) 2. Живя в Турции предпочел бы иметь обе страховки, так как многие моменты, которые не покрывает укрстраховка, покрывает турецкая. И наоборот тоже самое.
3. В Украине аналог+- страховки, полис которой выложил Акурт, на год стоит от 12 тыс грн. Но можно и не покупать - ведь медицина, согласно Конституции, бесплатная
Вы очень правильно пишите. Свежие примеры: 1. Сентябрь прошлого года - на второй день прибытия в Турцию моя жена подвернула ногу у бордюра - нога начала распухать и сильно болеть. Я позвонил в страховую - оформлена через Приватбанк - "Туристическое страхование" - там перезвонили, уточнили номер полиса фамилию и что случилось. Сказали перезвонят. Перезвонили через минут 10-15 и сказали, что за нами выехало авто из частной клиники, чтобы мы вышли на улицу. Так и было - авто привезло в частную клинику - прием травматолога/ортопеда - рентген - снимок виден на экране - врач говорит, что есть подозрение на трещину в одной из косточек стопы - нужен результат КТ - работа офиса с иностранцами - ждали подтверждения из страховой - я набрал сам номер телефона - они спросили меня: "А кто требует КТ?" Я ответил, что на рентгеновском снимке есть подозрение на трещину, но четко поставить диагноз не могут - согласие страховой на КТ - процедура КТ - результат сразу на экране врача - трещины нет - тугая носк-повязка+крем для обезболивания. Отвезли на авто домой. НИЧЕГО НЕ ПЛАТИЛИ, кроме платы за носок/повязку в аптеке и крема.
2. Второй случай БОЛЕЕ ВАЖЕН! Наши, которые имеют здесь квартиру, но постоянно не живут. Имеют медстраховку на год от Приватбанка. жене стало очень очень плохо - давление вроде+ сердце и вообще как-то совсем хреново и непонятно. Такси в приватную клинику - офис работы с иностранцами - больница НЕ работает с данной страховой компанией - или страховая не работает с данной больницей - но согласие страховой на осмотр и помощь с получением всех квитанций. Оплата ОЧЕНЬ НЕ маленькой суммы (точно не знаю - кажется, 8000 гривен) +все квитанции +заключение. Ожила. Возвращение в Украину - обращение в страховую компанию - подача всех документов - ОТКАЗ в возмещении. Причина напечатана на обороте Полиса мелкими буквами: если у человека был/есть диабет - никакое возмещение не выплачивается. Антракт. Страховая компания "Провідна".
Востаннє редагувалось akurt в Суб 19 гру, 2020 11:45, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
TUR написав: А это наиболее дорогие случаи, за исключением лечения онкологии (это не покрывается укрстраховкой и не понял покрывается ли турецкой?)
Онкология - не дай БОГ. Наши здесь лечатся именно в Анталии - очень крутая клинка называется Medikal Park Antalya. Как здесь говорят: "Больница 7*". Огромный комплекс зданий. Все отделения - что только надо для здоровья человека. Тут такая особенность: а) по законам Турции лечение при онкологии турецких граждан ПОЛНОСТЬЮ бесплатное и полностью за счет государства. б) лечение иностранцев платное. Наших здесь очень много и 2 варианта: а) если нужна операция, которую НЕ делают в Украине, то наше МОЗ выделяет гранты в размере до 100 000 евро на лечение - например, с помощью пересадки костного мозга. Знаю наших двоих, которые прошли лечение - живы здоровы и сейчас находятся в Украине. Сказали, что "наших" - полное отделение. Сказали, что 100 000 евро НЕ ХВАТАЕТ. б) если гранта нет - то оплата из своего кармана. Слышал, что пересадку суставов делают очень хорошо и в 2 раза дешевле, чем в Харькове... (подробности не знаю, слава Богу).
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Житие в Анталии и стоматология. Как и везде в мире, в Турции нет бесплатной стоматологии для иностранца. Для турков есть - кажется бесплатно для всех пенсионеров, а для работающих - по медстраховке от работодателя.
В стоматологическую клинику обращался за последнее время 1 раз и могу дать положительную рекомендацию. Вдруг будете отдыхать - чтобы знали. Приватных кабинетов очень много - прямо на каждом углу. Я рекомендую - так как сам был - Сеть клиник под названием Panoramik. https://www.panoramikdis.com.tr/
У меня выпала пломба, которую поставили в зуб номер 8 внизу справа во Львове в приватной клинике. Пломба стояла ровно 1 год. Здесь что понравилось: а) запись по интернету, но можно прийти и "с улицы" - дадут талончик и назначат время. б) медсестра у стоматолога - русскоговорящая. в) строгие меры безопасности - была пластиковая маска на лице врача - кроме маски. г) пломбу ставили без обезболивания - хотя предлагали. Терпел - местами было очень больно, но терпел - нормально. д) не знаю как правильно называется, но много раз - может, слоями пломба была, светили ультрафиолетом. Чувствовал заботу и внимание. Каверну в зубе обрабатывали долго и тщательно. Осмотрели все другие зубы - проблем не выявили. Долго смотрели на коронку, которую поставили во Львове в частной клинике, и сказали, что сделана хорошо. Заплатил немало - 200 лир или примерно 700 гривен. Предлагали прийти через 1-2-3 дня, если пломба "мешает" и ее нужно "подработать".
Насколько я узнавал - поставить имплант зуба - все про все в обычном случае обойдется примерно в 400 долларов.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.