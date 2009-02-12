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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 885886887888
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:24

Re

  akurt написав:в Анталии и стоматология.
Как и везде в мире, в Турции нет бесплатной стоматологии для иностранца.
Для турков есть - кажется бесплатно для всех пенсионеров, а для работающих - по медстраховке от работодателя.

В стоматологическую клинику обращался за последнее время 1 раз и могу дать положительную рекомендацию.
Вдруг будете отдыхать - чтобы знали. Приватных кабинетов очень много - прямо на каждом углу.
Я рекомендую - так как сам был - Сеть клиник под названием Panoramik.
https://www.panoramikdis.com.tr/

У меня выпала пломба, которую поставили в зуб номер 8 внизу справа во Львове в приватной клинике. Пломба стояла ровно 1 год.
Здесь что понравилось:
а) запись по интернету, но можно прийти и "с улицы" - дадут талончик и назначат время.
б) медсестра у стоматолога - русскоговорящая.
в) строгие меры безопасности - была пластиковая маска на лице врача - кроме маски.
г) пломбу ставили без обезболивания - хотя предлагали. Терпел - местами было очень больно, но терпел - нормально.
д) не знаю как правильно называется, но много раз - может, слоями пломба была, светили ультрафиолетом.
Чувствовал заботу и внимание. Каверну в зубе обрабатывали долго и тщательно. Осмотрели все другие зубы - проблем не выявили. Долго смотрели на коронку, которую поставили во Львове в частной клинике, и сказали, что сделана хорошо.
Заплатил немало - 200 лир или примерно 700 гривен.
Предлагали прийти через 1-2-3 дня, если пломба "мешает" и ее нужно "подработать".

Насколько я узнавал - поставить имплант зуба - все про все в обычном случае обойдется примерно в 400 долларов.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt

 
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Акурт, Ти вже в 5-й раз пишеш про турецьку стоматологію. Ми чітко пам'ятаємо, що вона найдешевша і найкраща в світі.

Навіщо 5 разів повторювати одне й те ж саме?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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