akurt написав:

в Анталии и стоматология.Как и везде в мире, в Турции нет бесплатной стоматологии для иностранца.Для турков есть - кажется бесплатно для всех пенсионеров, а для работающих - по медстраховке от работодателя.В стоматологическую клинику обращался за последнее время 1 раз и могу дать положительную рекомендацию.Вдруг будете отдыхать - чтобы знали. Приватных кабинетов очень много - прямо на каждом углу.Я рекомендую - так как сам был - Сеть клиник под названием Panoramik.У меня выпала пломба, которую поставили в зуб номер 8 внизу справа во Львове в приватной клинике. Пломба стояла ровно 1 год.Здесь что понравилось:а) запись по интернету, но можно прийти и "с улицы" - дадут талончик и назначат время.б) медсестра у стоматолога - русскоговорящая.в) строгие меры безопасности - была пластиковая маска на лице врача - кроме маски.г) пломбу ставили без обезболивания - хотя предлагали. Терпел - местами было очень больно, но терпел - нормально.д) не знаю как правильно называется, но много раз - может, слоями пломба была, светили ультрафиолетом.Чувствовал заботу и внимание. Каверну в зубе обрабатывали долго и тщательно. Осмотрели все другие зубы - проблем не выявили. Долго смотрели на коронку, которую поставили во Львове в частной клинике, и сказали, что сделана хорошо.Заплатил немало - 200 лир или примерно 700 гривен.Предлагали прийти через 1-2-3 дня, если пломба "мешает" и ее нужно "подработать".Насколько я узнавал - поставить имплант зуба - все про все в обычном случае обойдется примерно в 400 долларов.Законы akurt'a по ЗРЖН:1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.akurtПовідомлень: 5239З нами з: 12.02.09Подякував: 1982 раз.Подякували: 789 раз.ПрофільПП+1