Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:в Анталии и стоматология. Как и везде в мире, в Турции нет бесплатной стоматологии для иностранца. Для турков есть - кажется бесплатно для всех пенсионеров, а для работающих - по медстраховке от работодателя.
В стоматологическую клинику обращался за последнее время 1 раз и могу дать положительную рекомендацию. Вдруг будете отдыхать - чтобы знали. Приватных кабинетов очень много - прямо на каждом углу. Я рекомендую - так как сам был - Сеть клиник под названием Panoramik. https://www.panoramikdis.com.tr/
У меня выпала пломба, которую поставили в зуб номер 8 внизу справа во Львове в приватной клинике. Пломба стояла ровно 1 год. Здесь что понравилось: а) запись по интернету, но можно прийти и "с улицы" - дадут талончик и назначат время. б) медсестра у стоматолога - русскоговорящая. в) строгие меры безопасности - была пластиковая маска на лице врача - кроме маски. г) пломбу ставили без обезболивания - хотя предлагали. Терпел - местами было очень больно, но терпел - нормально. д) не знаю как правильно называется, но много раз - может, слоями пломба была, светили ультрафиолетом. Чувствовал заботу и внимание. Каверну в зубе обрабатывали долго и тщательно. Осмотрели все другие зубы - проблем не выявили. Долго смотрели на коронку, которую поставили во Львове в частной клинике, и сказали, что сделана хорошо. Заплатил немало - 200 лир или примерно 700 гривен. Предлагали прийти через 1-2-3 дня, если пломба "мешает" и ее нужно "подработать".
Насколько я узнавал - поставить имплант зуба - все про все в обычном случае обойдется примерно в 400 долларов. Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят. akurt
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Акурт, Ти вже в 5-й раз пишеш про турецьку стоматологію. Ми чітко пам'ятаємо, що вона найдешевша і найкраща в світі.
Навіщо 5 разів повторювати одне й те ж саме?
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