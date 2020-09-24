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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 885886887888
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:24

Re

  akurt написав:в Анталии и стоматология.
Как и везде в мире, в Турции нет бесплатной стоматологии для иностранца.
Для турков есть - кажется бесплатно для всех пенсионеров, а для работающих - по медстраховке от работодателя.

В стоматологическую клинику обращался за последнее время 1 раз и могу дать положительную рекомендацию.
Вдруг будете отдыхать - чтобы знали. Приватных кабинетов очень много - прямо на каждом углу.
Я рекомендую - так как сам был - Сеть клиник под названием Panoramik.
https://www.panoramikdis.com.tr/

У меня выпала пломба, которую поставили в зуб номер 8 внизу справа во Львове в приватной клинике. Пломба стояла ровно 1 год.
Здесь что понравилось:
а) запись по интернету, но можно прийти и "с улицы" - дадут талончик и назначат время.
б) медсестра у стоматолога - русскоговорящая.
в) строгие меры безопасности - была пластиковая маска на лице врача - кроме маски.
г) пломбу ставили без обезболивания - хотя предлагали. Терпел - местами было очень больно, но терпел - нормально.
д) не знаю как правильно называется, но много раз - может, слоями пломба была, светили ультрафиолетом.
Чувствовал заботу и внимание. Каверну в зубе обрабатывали долго и тщательно. Осмотрели все другие зубы - проблем не выявили. Долго смотрели на коронку, которую поставили во Львове в частной клинике, и сказали, что сделана хорошо.
Заплатил немало - 200 лир или примерно 700 гривен.
Предлагали прийти через 1-2-3 дня, если пломба "мешает" и ее нужно "подработать".

Насколько я узнавал - поставить имплант зуба - все про все в обычном случае обойдется примерно в 400 долларов.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.


Акурт, ти вже в 5-й раз пишеш про турецьку стоматологію. Ми чітко пам'ятаємо, що вона найдешевша і найкраща в світі.

Навіщо 5 разів повторювати одне й те ж саме? Помінявся оператор на обліківці, і він не знає, що писав попередній ріелтор? Ви якось між собою координуйте свою писанину, га?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 10:42

Надеюсь, субботним вечером красавец Франт - я неадекватов поставил в игнор и не вижу ценных, наполненных умными и умнейшими мыслЯми сообщений - поделился с форумчанами опытом покупки квартиры в расхваливаемой им всё лето Албании.
Впрочем, в Албании он тоже не был...
А так жужжжжжжжал, так жужжжжжал....
Навіть дивно, до якого ступеня падіння може доводити колись людину голод та зубожіння...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 20 гру, 2020 11:25, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:21

  akurt написав:
  TUR написав:По теме ветки.
Я просто предлагаю давать только объективную информацию по всем аспектам покупки недвижимости в Турции...


Процес купівлі квартири в Анталії - друге місто в рейтингу купівель квартир іноземцями в Туреччині.

5. Що в першу чергу треба зробити після купівлі квартири в Туреччині.

1. Як правило, не піщніше 15-30 або 16-00 дня оформлення Договору купілі-продажу квратири щасливий володар вже має на руках приємний документ під назвою TAPU - право власності на нарухомість.
Докладно про цей документ тут: https://www.propertyturkey.com/buyer-gu ... -deed-tapu
2. Цікаво, що в Туреччині діє безперечне право на нерухомість: ніхто і ніяк - навіть Верховний суд країни - не може відмінити право власності. Інколи зустрічаються дивні випадки, коли мисливці за смачними ділянками землі на узбережжі Середземного моря знаходять десь в заповідниках залишки фундментів - потім знаходять володарів того непотрібу - стареньких дідусів/бабусь або їх нащадків - десь в Стамбулі або на кордоні із Сірією - вуаля - мають нерухомість на узбережжі - дозвіл на ремонт/перепланування - вілла готова.
Останній такий випадко розглядався з місяць тому в суді - там побудували навіть бутік-готель на місті фундамента вівчарні - і що? - суд НЕ задовольнив клопотання мерії району про примусове знесення бутік-готелію в заповідінй зоні.
3. Перша справа з TAPU руках - звернутися в найближчу страховую компанию та оформити Полис страхування майна. Документаций обов"язковий - без нього всі подалші дії НЕ є можливими. Коштує копійки - я плачу щорічно десь 60 лір або менше 10 доларів. Процедура займе у вас 5 (п"ять) хвилин, бо всі дані є в базі даних нерухомості.
4. Друга справа: звернутися до компанії-постачальника води. Офіси компанії розкидані по всьому місту - є вказівники. ЧЕРГ НІКОЛИ НЕМАЄ. З собою: паспорт+ТАПУ+Поліс страхування квартири.
Все займе не більше 5 (п"яти) хвилин. Цікаво, що немає ніяких черг, ніяки пенсіонери не б"ються в чергах, ніякої звірки рахунків не відбувається, ніяких заявок на повірку лічильників ніхто не оформлює - то все - справи постачальника. Ваша задача - вчасно сплачувати по рахункам. Більше зовсім няколи і нічого робити не треба. Борги попереднього власника - якщо він був вас - теж НЕ хвилюють. То за ним рахується, а не за квратирою.
5. Третя справа: звернутися до компанії-постачальника електричної енергії. Офіси компанії розкидані по всьому місту - є вказівники. ЧЕРГ НІКОЛИ НЕМАЄ. З собою: паспорт+ТАПУ+Поліс страхування квартири.
Все займе не більше 5 (п"яти) хвилин. Цікаво, що немає ніяких черг, ніяки пенсіонери не б"ються в чергах, ніякої звірки рахунків не відбувається, ніяких заявок на повірку лічильників ніхто не оформлює - то все - справи постачальника. Ваша задача - вчасно сплачувати по рахункам.
6. Четверта справа: звернутися до компанії-постачальника газу. Офіси компанії розкидані по всьому місту - є вказівники. ЧЕРГ НІКОЛИ НЕМАЄ. З собою: паспорт+ТАПУ+Поліс страхування квартири.
Все займе не більше 5 (п"яти) хвилин. Цікаво, що немає ніяких черг, ніяки пенсіонери не б"ються в чергах, ніякої звірки рахунків не відбувається, ніяких заявок на повірку лічильників ніхто не оформлює - то все - справи постачальника. Ваша задача - вчасно сплачувати по рахункам.

На всі ці операції ви витратите не більше 1,5 години - цікаво, що найпізніше закривається офіс постачальника електрчиної енергії - в 17-45 (води в 17-00) тому все встигнете в супермаркет до 20-00 за пляшкою шампанскього (рекомендую супермаркет Carrefour - шампанське TM Sava - 45 лір).
Всі оплати за послуги та підключення виконуються на місці без всяких кас, касирів та черг - працівником постачальника. Дуж зручно і дуже швидко.
Без вас (!!!) наступного дня зранку всі ці компанії надішлють працівників, які без вашої участі превірять лічильники. поломбують та зроблять необхідін підключення. Всі лічильникив инесені за межі квартир і ваша участь іняк не пторібна.
Порада: перевірте крани подачі води - щоби були перекриті - один набірк вентилів стїять завжди у підвальному приміщенні будинку, другий - в квартирі, та тумблери ни щитку електричнго живлення квартири.
Насолоджуетйсь власною квратирою.
В Анталії продовжується повноцінне літо: сонячно, голубе небо, повітря та вода в Середземному морі однакові: +20.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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