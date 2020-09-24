Додано: Нед 20 гру, 2020 11:21

akurt написав: TUR написав: По теме ветки.

Я просто предлагаю давать только объективную информацию по всем аспектам покупки недвижимости в Турции... По теме ветки.по всем аспектам покупки недвижимости в Турции...

Цікаво, що немає ніяких черг,

Цікаво, що немає ніяких черг,

Цікаво, що немає ніяких черг,

1. Як правило, не піщніше 15-30 або 16-00 дня оформлення Договору купілі-продажу квратири щасливий володар вже має на руках приємний документ під назвою TAPU - право власності на нарухомість.Докладно про цей документ тут:2. Цікаво, що в Туреччині діє безперечне право на нерухомість: ніхто і ніяк - навіть Верховний суд країни - не може відмінити право власності. Інколи зустрічаються дивні випадки, коли мисливці за смачними ділянками землі на узбережжі Середземного моря знаходять десь в заповідниках залишки фундментів - потім знаходять володарів того непотрібу - стареньких дідусів/бабусь або їх нащадків - десь в Стамбулі або на кордоні із Сірією - вуаля - мають нерухомість на узбережжі - дозвіл на ремонт/перепланування - вілла готова.Останній такий випадко розглядався з місяць тому в суді - там побудували навіть бутік-готель на місті фундамента вівчарні - і що? - суд НЕ задовольнив клопотання мерії району про примусове знесення бутік-готелію в заповідінй зоні.3. Перша справа з TAPU руках - звернутися в найближчу страховую компанию та оформити Полис страхування майна. Документаций обов"язковий - без нього всі подалші дії НЕ є можливими. Коштує копійки - я плачу щорічно десь 60 лір або менше 10 доларів. Процедура займе у вас 5 (п"ять) хвилин, бо всі дані є в базі даних нерухомості.4. Друга справа: звернутися до компанії-постачальникаОфіси компанії розкидані по всьому місту - є вказівники. ЧЕРГ НІКОЛИ НЕМАЄ. З собою: паспорт+ТАПУ+Поліс страхування квартири.Все займе не більше 5 (п"яти) хвилин.ніяки пенсіонери не б"ються в чергах, ніякої звірки рахунків не відбувається, ніяких заявок на повірку лічильників ніхто не оформлює - то все - справи постачальника. Ваша задача - вчасно сплачувати по рахункам. Більше зовсім няколи і нічого робити не треба. Борги попереднього власника - якщо він був вас - теж НЕ хвилюють. То за ним рахується, а не за квратирою.5. Третя справа: звернутися до компанії-постачальника. Офіси компанії розкидані по всьому місту - є вказівники. ЧЕРГ НІКОЛИ НЕМАЄ. З собою: паспорт+ТАПУ+Поліс страхування квартири.Все займе не більше 5 (п"яти) хвилин.ніяки пенсіонери не б"ються в чергах, ніякої звірки рахунків не відбувається, ніяких заявок на повірку лічильників ніхто не оформлює - то все - справи постачальника. Ваша задача - вчасно сплачувати по рахункам.6. Четверта справа: звернутися до компанії-постачальникаОфіси компанії розкидані по всьому місту - є вказівники. ЧЕРГ НІКОЛИ НЕМАЄ. З собою: паспорт+ТАПУ+Поліс страхування квартири.Все займе не більше 5 (п"яти) хвилин.ніяки пенсіонери не б"ються в чергах, ніякої звірки рахунків не відбувається, ніяких заявок на повірку лічильників ніхто не оформлює - то все - справи постачальника. Ваша задача - вчасно сплачувати по рахункам.На всі ці операції ви витратите не більше 1,5 години - цікаво, що найпізніше закривається офіс постачальника електрчиної енергії - в 17-45 (води в 17-00) тому все встигнете в супермаркет до 20-00 за пляшкою шампанскього (рекомендую супермаркет Carrefour - шампанське TM Sava - 45 лір).Всі оплати за послуги та підключення виконуються на місці без всяких кас, касирів та черг - працівником постачальника. Дуж зручно і дуже швидко.Без вас (!!!) наступного дня зранку всі ці компанії надішлють працівників, які без вашої участі превірять лічильники. поломбують та зроблять необхідін підключення. Всі лічильникив инесені за межі квартир і ваша участь іняк не пторібна.Порада: перевірте крани подачі води - щоби були перекриті - один набірк вентилів стїять завжди у підвальному приміщенні будинку, другий - в квартирі, та тумблери ни щитку електричнго живлення квартири.Насолоджуетйсь власною квратирою.