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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 885886887888
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:21

  akurt написав:
  TUR написав:По теме ветки.
Я просто предлагаю давать только объективную информацию по всем аспектам покупки недвижимости в Турции...


Процес купівлі квартири в Анталії - друге місто в рейтингу купівель квартир іноземцями в Туреччині.

5. Що в першу чергу треба зробити після купівлі квартири в Туреччині.

1. Як правило, не пізніше 15-30 або 16-00 дня оформлення Договору купілі-продажу квратири щасливий володар вже має на руках приємний документ під назвою TAPU - право власності на нарухомість.
Докладно про цей документ тут: https://www.propertyturkey.com/buyer-gu ... -deed-tapu
ВАЖЛИВО: від попереднього власника - крім ключів від квартири та кодів доступу в будинок - треба також отримати звичайну ксерокопію - на листі Формата А4 - Акта введення будинка в експлуатацію - має назву "іскян". Без нього теж далі - нікуди.
До речі - перевірте наявність такого документа - звичайна ксерокопія (!!!) - у продавця заздалегідь. Ніякі "мокрі" печатки або оригінали не потрібні - звичайна проста ксерокопія.
2. Цікаво, що в Туреччині діє безперечне право на нерухомість: ніхто і ніяк - навіть Верховний суд країни - не може відмінити право власності. Private property!

3. Перша справа з TAPU в руках - звернутися в найближчу страховую компанию та оформити Поліс страхування нерухомого майна. Документ цей обов"язковий - без нього всі подалші дії НЕ є можливими. Коштує копійки - я плачу щорічно десь 60 лір або менше 10 доларів. Процедура займе у вас 5 (п"ять) хвилин, бо всі дані є в базі даних нерухомості.

4. Друга справа: звернутися до компанії-постачальника води. Офіси компанії розкидані по всьому місту - є вказівники. ЧЕРГ НІКОЛИ НЕМАЄ. З собою: паспорт+ТАПУ+Поліс страхування квартири.
Все забере не більше 5 (п"яти) хвилин. Цікаво, що немає ніяких черг, ніяки пенсіонери не б"ються в чергах, ніякої звірки рахунків не відбувається, ніяких заявок на повірку лічильників ніхто не оформлює - то все - справи постачальника. Ваша задача - вчасно сплачувати по рахункам. Більше зовсім ніколи і нічого робити не треба. Борги попереднього власника - якщо він був у вас - теж НЕ хвилюють. То за ним рахується, як за фізичною особою, а не за квартирою.

5. Третя справа: звернутися до компанії-постачальника електричної енергії. Офіси компанії розкидані по всьому місту - є вказівники. ЧЕРГ НІКОЛИ НЕМАЄ. З собою: паспорт+ТАПУ+Поліс страхування квартири.
Все забере не більше 5 (п"яти) хвилин. Цікаво, що немає ніяких черг, ніяки пенсіонери не б"ються в чергах, ніякої звірки рахунків не відбувається, ніяких заявок на повірку лічильників ніхто не оформлює - то все - справи постачальника. Ваша задача - вчасно сплачувати по рахункам.

6. Четверта справа: звернутися до компанії-постачальника газу. Офіси компанії розкидані по всьому місту - є вказівники. ЧЕРГ НІКОЛИ НЕМАЄ. З собою: паспорт+ТАПУ+Поліс страхування квартири.
Все займе не більше 5 (п"яти) хвилин. Цікаво, що немає ніяких черг, ніяки пенсіонери не б"ються в чергах, ніякої звірки рахунків не відбувається, ніяких заявок на повірку лічильників ніхто не оформлює - то все - справи постачальника. Ваша задача - вчасно сплачувати по рахункам.

На всі ці операції ви витратите з урахуванням переходів/переїздів не більше 1,5 години - цікаво, що найпізніше закривається офіс постачальника електрчної енергії - в 17-45 (водопостачання в 17-00) тому все встигнете в супермаркет до 20-00 за пляшкою шампанскього (рекомендую супермаркет Carrefour - шампанське TM Sava - 45 лір - приблизно 6 доларів - шампанське з Каппадокії).
Всі оплати за послуги та підключення виконуються на місці без всяких кас, касирів та черг - працівником постачальника. Дуж зручно і дуже швидко.
Без вас (!!!) наступного дня зранку всі ці компанії надішлють працівників, які без вашої участі перевірять лічильники, опломбують та зроблять необхідні підключення. Всі лічильники винесені за межі квартир і ваша участь ніяк не потрібна.
ВИКЛЮЧЕНННЯ: ГАЗ! Обовязково треба бути присутнім в квартирі - вам подзвонять заздалегідь - прийде не тільки представник газопостачальної компанії, але й представник фірми, яка монтувала газову піч/поверхню та газовий двоконтурний котел. Вони разом запустять систему газопостачання та опалення/подачі гарячої води.
Порада: перевірте вентилі подачі води - щоби були перекриті - один набір вентилів стоїть завжди у підвальному приміщенні будинку, другий - в квартирі, та тумблери ни щитку електричного живлення квартири (завжли є "диффреле" та штук 10 "автоматів").
Насолоджуйтесь власною квартирою.
В Анталії продовжується повноцінне літо: сонячно, голубе небо, тихо та спокійно, повітря та вода в Середземному морі однакові: +20.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 15:25

Вивчаємо "Три Закони Акурта".
Сьогодні один з форумчан саме з цієї гілки відбуває в рідний - поки що - Київ.
Скрін з Вайбера.
Зображення
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 19:53

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

уїхала з Астралії в Аланію, бо ще одна причина (сатаністи), а в Туреччині традиційно
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:12

Да... цікавий прогрес - шастати по інету в пошуках сатаністів.
Про всяк випадок - Швеція - пока деякі пани шукають сатаністів - син приятеля, який вже років 4 чи 5 живе та працює в Стокгольмі - Computer science - прибув на вихідні - як він написав, у "село" - покататися на лижах...
В Стокгольмі узяв квартиру "2+1" в кредит на 20 років - здається за 340 000 ойро...
Зображення
Люди діють і працюють, а не шукають сатаністів...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 20 гру, 2020 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:23

Дождались! Говорю о том, что мне НЕ нравится в Турции!

спойлер:
пошта
мобілки
нестабільна країна
закони постійно змінюються
відсотки по депозитам падають
ціни ростуть
палять
обманюють в склепах
рила (рієлтори) ужас-ужас
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:37

Читайте вище, бо регрес відчутний...
Я повторюю: Computer science...
Цікаво, що хлопчина до третього курсу ледве-ледве вчився на трійки, викладачка з кафедри "Прикладна математика" мені говорила - коли я випрашував для нього "трійку" - що "воно не здатне"...
Потім у хлопця раптом - після третього курсу - звилини мозку взяли "правильний" напрямок...
Не у всіх получаєтья: "звилини мозку взяли правильний напрямок"...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 20 гру, 2020 20:38, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:37

  akurt написав:Житие в Анталии и стоматология.
Как и везде в мире, в Турции нет бесплатной стоматологии для иностранца.
Для турков есть - кажется бесплатно для всех пенсионеров, а для работающих - по медстраховке от работодателя.

В стоматологическую клинику обращался за последнее время 1 раз и могу дать положительную рекомендацию.
Вдруг будете отдыхать - чтобы знали. Приватных кабинетов очень много - прямо на каждом углу.
Я рекомендую - так как сам был - Сеть клиник под названием Panoramik.
https://www.panoramikdis.com.tr/

У меня выпала пломба, которую поставили в зуб номер 8 внизу справа во Львове в приватной клинике. Пломба стояла ровно 1 год.
Здесь что понравилось:
а) запись по интернету, но можно прийти и "с улицы" - дадут талончик и назначат время.
б) медсестра у стоматолога - русскоговорящая.
в) строгие меры безопасности - была пластиковая маска на лице врача - кроме маски.
г) пломбу ставили без обезболивания - хотя предлагали. Терпел - местами было очень больно, но терпел - нормально.
д) не знаю как правильно называется, но много раз - может, слоями пломба была, светили ультрафиолетом.
Чувствовал заботу и внимание. Каверну в зубе обрабатывали долго и тщательно. Осмотрели все другие зубы - проблем не выявили. Долго смотрели на коронку, которую поставили во Львове в частной клинике, и сказали, что сделана хорошо.
Заплатил немало - 200 лир или примерно 700 гривен.
Предлагали прийти через 1-2-3 дня, если пломба "мешает" и ее нужно "подработать".

Насколько я узнавал - поставить имплант зуба - все про все в обычном случае обойдется примерно в 400 долларов.

Акурт, навіщо ти в 101-й раз пишеш про турецьку стоматологію???
Пора змінювати пластинку!
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:39

  akurt написав:Читайте вище, бо регрес відчутний...
Я повторюю: Computer science...
Цікаво, що хлопчина до третього курсу ледве-ледве вчився на трійки, викладачка з кафедри "Прикладна математика" мені говорила - коли я випрашував для нього "трійку" - що "воно не здатне"...
Потім у хлопця раптом - після третього курсу - звилини мозку взяли "правильний" напрямок...
Не у всіх получаєтья: "звилини мозку взяли правильний напрямок"...


Хлоп кинув математику , став ріелтором і зажив, як кіт у маслі??? Став продавати турецькі квартири українським пройдисвітам???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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