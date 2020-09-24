Процес купівлі квартири в Анталії - друге місто в рейтингу купівель квартир іноземцями в Туреччині.
5. Що в першу чергу треба зробити після купівлі квартири в Туреччині.
1. Як правило, не пізніше 15-30 або 16-00 дня оформлення Договору купілі-продажу квратири щасливий володар вже має на руках приємний документ під назвою TAPU - право власності на нарухомість.
Докладно про цей документ тут:
ВАЖЛИВО: від попереднього власника - крім ключів від квартири та кодів доступу в будинок - треба також отримати звичайну ксерокопію - на листі Формата А4 - Акта введення будинка в експлуатацію - має назву "іскян". Без нього теж далі - нікуди.
До речі - перевірте наявність такого документа - звичайна ксерокопія (!!!) - у продавця заздалегідь. Ніякі "мокрі" печатки або оригінали не потрібні - звичайна проста ксерокопія.
2. Цікаво, що в Туреччині діє безперечне право на нерухомість: ніхто і ніяк - навіть Верховний суд країни - не може відмінити право власності. Private property!
3. Перша справа з TAPU в руках - звернутися в найближчу страховую компанию та оформити Поліс страхування нерухомого майна. Документ цей обов"язковий - без нього всі подалші дії НЕ є можливими. Коштує копійки - я плачу щорічно десь 60 лір або менше 10 доларів. Процедура займе у вас 5 (п"ять) хвилин, бо всі дані є в базі даних нерухомості.
4. Друга справа: звернутися до компанії-постачальника води. Офіси компанії розкидані по всьому місту - є вказівники. ЧЕРГ НІКОЛИ НЕМАЄ. З собою: паспорт+ТАПУ+Поліс страхування квартири.
Все забере не більше 5 (п"яти) хвилин. Цікаво, що немає ніяких черг, ніяки пенсіонери не б"ються в чергах, ніякої звірки рахунків не відбувається, ніяких заявок на повірку лічильників ніхто не оформлює - то все - справи постачальника. Ваша задача - вчасно сплачувати по рахункам. Більше зовсім ніколи і нічого робити не треба. Борги попереднього власника - якщо він був у вас - теж НЕ хвилюють. То за ним рахується, як за фізичною особою, а не за квартирою.
5. Третя справа: звернутися до компанії-постачальника електричної енергії. Офіси компанії розкидані по всьому місту - є вказівники. ЧЕРГ НІКОЛИ НЕМАЄ. З собою: паспорт+ТАПУ+Поліс страхування квартири.
Все забере не більше 5 (п"яти) хвилин. Цікаво, що немає ніяких черг, ніяки пенсіонери не б"ються в чергах, ніякої звірки рахунків не відбувається, ніяких заявок на повірку лічильників ніхто не оформлює - то все - справи постачальника. Ваша задача - вчасно сплачувати по рахункам.
6. Четверта справа: звернутися до компанії-постачальника газу. Офіси компанії розкидані по всьому місту - є вказівники. ЧЕРГ НІКОЛИ НЕМАЄ. З собою: паспорт+ТАПУ+Поліс страхування квартири.
Все займе не більше 5 (п"яти) хвилин. Цікаво, що немає ніяких черг, ніяки пенсіонери не б"ються в чергах, ніякої звірки рахунків не відбувається, ніяких заявок на повірку лічильників ніхто не оформлює - то все - справи постачальника. Ваша задача - вчасно сплачувати по рахункам.
На всі ці операції ви витратите з урахуванням переходів/переїздів не більше 1,5 години - цікаво, що найпізніше закривається офіс постачальника електрчної енергії - в 17-45 (водопостачання в 17-00) тому все встигнете в супермаркет до 20-00 за пляшкою шампанскього (рекомендую супермаркет Carrefour - шампанське TM Sava - 45 лір - приблизно 6 доларів - шампанське з Каппадокії).
Всі оплати за послуги та підключення виконуються на місці без всяких кас, касирів та черг - працівником постачальника. Дуж зручно і дуже швидко.
Без вас (!!!) наступного дня зранку всі ці компанії надішлють працівників, які без вашої участі перевірять лічильники, опломбують та зроблять необхідні підключення. Всі лічильники винесені за межі квартир і ваша участь ніяк не потрібна.
ВИКЛЮЧЕНННЯ: ГАЗ! Обовязково треба бути присутнім в квартирі - вам подзвонять заздалегідь - прийде не тільки представник газопостачальної компанії, але й представник фірми, яка монтувала газову піч/поверхню та газовий двоконтурний котел. Вони разом запустять систему газопостачання та опалення/подачі гарячої води.
Порада: перевірте вентилі подачі води - щоби були перекриті - один набір вентилів стоїть завжди у підвальному приміщенні будинку, другий - в квартирі, та тумблери ни щитку електричного живлення квартири (завжли є "диффреле" та штук 10 "автоматів").
Насолоджуйтесь власною квартирою.
В Анталії продовжується повноцінне літо: сонячно, голубе небо, тихо та спокійно, повітря та вода в Середземному морі однакові: +20.