Додано: Нед 20 гру, 2020 11:21

akurt написав: TUR написав: По теме ветки.

Я просто предлагаю давать только объективную информацию по всем аспектам покупки недвижимости в Турции... По теме ветки.по всем аспектам покупки недвижимости в Турции...

крім ключів від квартири та кодів доступу в будинок

Акта введення будинка в експлуатацію

заздалегідь.

Цікаво, що немає ніяких черг,

То за ним рахується, як за фізичною особою, а не за квартирою.

Цікаво, що немає ніяких черг,

Цікаво, що немає ніяких черг,

1. Як правило, не пізніше 15-30 або 16-00 дня оформлення Договору купілі-продажу квратири щасливий володар вже має на руках приємний документ під назвою TAPU - право власності на нарухомість.Докладно про цей документ тут:ВАЖЛИВО: від попереднього власника -- треба також отримати звичайну ксерокопію - на листі Формата А4 -- має назву "іскян". Без нього теж далі - нікуди.До речі - перевірте наявність такого документа - звичайна ксерокопія (!!!) - у продавцяНіякі "мокрі" печатки або оригінали не потрібні - звичайна проста ксерокопія.2. Цікаво, що в Туреччині діє безперечне право на нерухомість: ніхто і ніяк - навіть Верховний суд країни - не може відмінити право власності.3. Перша справа з TAPU в руках - звернутися в найближчу страховую компанию та оформити Поліс страхування нерухомого майна. Документ цей обов"язковий - без нього всі подалші дії НЕ є можливими. Коштує копійки - я плачу щорічно десь 60 лір або менше 10 доларів. Процедура займе у вас 5 (п"ять) хвилин, бо всі дані є в базі даних нерухомості.4. Друга справа: звернутися до компанії-постачальникаОфіси компанії розкидані по всьому місту - є вказівники. ЧЕРГ НІКОЛИ НЕМАЄ. З собою: паспорт+ТАПУ+Поліс страхування квартири.Все забере не більше 5 (п"яти) хвилин.ніяки пенсіонери не б"ються в чергах, ніякої звірки рахунків не відбувається, ніяких заявок на повірку лічильників ніхто не оформлює - то все - справи постачальника. Ваша задача - вчасно сплачувати по рахункам. Більше зовсім ніколи і нічого робити не треба. Борги попереднього власника - якщо він був у вас - теж НЕ хвилюють.5. Третя справа: звернутися до компанії-постачальника. Офіси компанії розкидані по всьому місту - є вказівники. ЧЕРГ НІКОЛИ НЕМАЄ. З собою: паспорт+ТАПУ+Поліс страхування квартири.Все забере не більше 5 (п"яти) хвилин.ніяки пенсіонери не б"ються в чергах, ніякої звірки рахунків не відбувається, ніяких заявок на повірку лічильників ніхто не оформлює - то все - справи постачальника. Ваша задача - вчасно сплачувати по рахункам.6. Четверта справа: звернутися до компанії-постачальникаОфіси компанії розкидані по всьому місту - є вказівники. ЧЕРГ НІКОЛИ НЕМАЄ. З собою: паспорт+ТАПУ+Поліс страхування квартири.Все займе не більше 5 (п"яти) хвилин.ніяки пенсіонери не б"ються в чергах, ніякої звірки рахунків не відбувається, ніяких заявок на повірку лічильників ніхто не оформлює - то все - справи постачальника. Ваша задача - вчасно сплачувати по рахункам.На всі ці операції ви витратите з урахуванням переходів/переїздів не більше 1,5 години - цікаво, що найпізніше закривається офіс постачальника електрчної енергії - в 17-45 (водопостачання в 17-00) тому все встигнете в супермаркет до 20-00 за пляшкою шампанскього (рекомендую супермаркет Carrefour - шампанське TM Sava - 45 лір - приблизно 6 доларів - шампанське з Каппадокії).Всі оплати за послуги та підключення виконуються на місці без всяких кас, касирів та черг - працівником постачальника. Дуж зручно і дуже швидко.Без вас (!!!) наступного дня зранку всі ці компанії надішлють працівників, які без вашої участі перевірять лічильники, опломбують та зроблять необхідні підключення. Всі лічильники винесені за межі квартир і ваша участь ніяк не потрібна.ВИКЛЮЧЕНННЯ: ГАЗ! Обовязково треба бути присутнім в квартирі - вам подзвонять заздалегідь - прийде не тільки представник газопостачальної компанії, але й представник фірми, яка монтувала газову піч/поверхню та газовий двоконтурний котел. Вони разом запустять систему газопостачання та опалення/подачі гарячої води.Порада: перевірте вентилі подачі води - щоби були перекриті - один набір вентилів стоїть завжди у підвальному приміщенні будинку, другий - в квартирі, та тумблери ни щитку електричного живлення квартири (завжли є "диффреле" та штук 10 "автоматів").Насолоджуйтесь власною квартирою.