RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 886887888889>
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:21

  akurt написав:
  TUR написав:По теме ветки.
Я просто предлагаю давать только объективную информацию по всем аспектам покупки недвижимости в Турции...


Процес купівлі квартири в Анталії - друге місто в рейтингу купівель квартир іноземцями в Туреччині.

5. Що в першу чергу треба зробити після купівлі квартири в Туреччині.

1. Як правило, не пізніше 15-30 або 16-00 дня оформлення Договору купілі-продажу квратири щасливий володар вже має на руках приємний документ під назвою TAPU - право власності на нарухомість.
Докладно про цей документ тут: https://www.propertyturkey.com/buyer-gu ... -deed-tapu
ВАЖЛИВО: від попереднього власника - крім ключів від квартири та кодів доступу в будинок - треба також отримати звичайну ксерокопію - на листі Формата А4 - Акта введення будинка в експлуатацію - має назву "іскян". Без нього теж далі - нікуди.
До речі - перевірте наявність такого документа - звичайна ксерокопія (!!!) - у продавця заздалегідь. Ніякі "мокрі" печатки або оригінали не потрібні - звичайна проста ксерокопія.
2. Цікаво, що в Туреччині діє безперечне право на нерухомість: ніхто і ніяк - навіть Верховний суд країни - не може відмінити право власності. Private property!

3. Перша справа з TAPU в руках - звернутися в найближчу страховую компанию та оформити Поліс страхування нерухомого майна. Документ цей обов"язковий - без нього всі подалші дії НЕ є можливими. Коштує копійки - я плачу щорічно десь 60 лір або менше 10 доларів. Процедура займе у вас 5 (п"ять) хвилин, бо всі дані є в базі даних нерухомості.

4. Друга справа: звернутися до компанії-постачальника води. Офіси компанії розкидані по всьому місту - є вказівники. ЧЕРГ НІКОЛИ НЕМАЄ. З собою: паспорт+ТАПУ+Поліс страхування квартири.
Все забере не більше 5 (п"яти) хвилин. Цікаво, що немає ніяких черг, ніяки пенсіонери не б"ються в чергах, ніякої звірки рахунків не відбувається, ніяких заявок на повірку лічильників ніхто не оформлює - то все - справи постачальника. Ваша задача - вчасно сплачувати по рахункам. Більше зовсім ніколи і нічого робити не треба. Борги попереднього власника - якщо він був у вас - теж НЕ хвилюють. То за ним рахується, як за фізичною особою, а не за квартирою.

5. Третя справа: звернутися до компанії-постачальника електричної енергії. Офіси компанії розкидані по всьому місту - є вказівники. ЧЕРГ НІКОЛИ НЕМАЄ. З собою: паспорт+ТАПУ+Поліс страхування квартири.
Все забере не більше 5 (п"яти) хвилин. Цікаво, що немає ніяких черг, ніяки пенсіонери не б"ються в чергах, ніякої звірки рахунків не відбувається, ніяких заявок на повірку лічильників ніхто не оформлює - то все - справи постачальника. Ваша задача - вчасно сплачувати по рахункам.

6. Четверта справа: звернутися до компанії-постачальника газу. Офіси компанії розкидані по всьому місту - є вказівники. ЧЕРГ НІКОЛИ НЕМАЄ. З собою: паспорт+ТАПУ+Поліс страхування квартири.
Все займе не більше 5 (п"яти) хвилин. Цікаво, що немає ніяких черг, ніяки пенсіонери не б"ються в чергах, ніякої звірки рахунків не відбувається, ніяких заявок на повірку лічильників ніхто не оформлює - то все - справи постачальника. Ваша задача - вчасно сплачувати по рахункам.

На всі ці операції ви витратите з урахуванням переходів/переїздів не більше 1,5 години - цікаво, що найпізніше закривається офіс постачальника електрчної енергії - в 17-45 (водопостачання в 17-00) тому все встигнете в супермаркет до 20-00 за пляшкою шампанскього (рекомендую супермаркет Carrefour - шампанське TM Sava - 45 лір - приблизно 6 доларів - шампанське з Каппадокії).
Всі оплати за послуги та підключення виконуються на місці без всяких кас, касирів та черг - працівником постачальника. Дуж зручно і дуже швидко.
Без вас (!!!) наступного дня зранку всі ці компанії надішлють працівників, які без вашої участі перевірять лічильники, опломбують та зроблять необхідні підключення. Всі лічильники винесені за межі квартир і ваша участь ніяк не потрібна.
ВИКЛЮЧЕНННЯ: ГАЗ! Обовязково треба бути присутнім в квартирі - вам подзвонять заздалегідь - прийде не тільки представник газопостачальної компанії, але й представник фірми, яка монтувала газову піч/поверхню та газовий двоконтурний котел. Вони разом запустять систему газопостачання та опалення/подачі гарячої води.
Порада: перевірте вентилі подачі води - щоби були перекриті - один набір вентилів стоїть завжди у підвальному приміщенні будинку, другий - в квартирі, та тумблери ни щитку електричного живлення квартири (завжли є "диффреле" та штук 10 "автоматів").
Насолоджуйтесь власною квартирою.
В Анталії продовжується повноцінне літо: сонячно, голубе небо, тихо та спокійно, повітря та вода в Середземному морі однакові: +20.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5246
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1984 раз.
Подякували: 789 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 15:25

Вивчаємо "Три Закони Акурта".
Сьогодні один з форумчан саме з цієї гілки відбуває в рідний - поки що - Київ.
Скрін з Вайбера.
Зображення
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5246
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1984 раз.
Подякували: 789 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 19:53

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

уїхала з Астралії в Аланію, бо ще одна причина (сатаністи), а в Туреччині традиційно
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22676
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1185 раз.
Подякували: 1684 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:12

Да... цікавий прогрес - шастати по інету в пошуках сатаністів.
Про всяк випадок - Швеція - пока деякі пани шукають сатаністів - син приятеля, який вже років 4 чи 5 живе та працює в Стокгольмі - Computer science - прибув на вихідні - як він написав, у "село" - покататися на лижах...
В Стокгольмі узяв квартиру "2+1" в кредит на 20 років - здається за 340 000 ойро...
Зображення
Люди діють і працюють, а не шукають сатаністів...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 20 гру, 2020 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5246
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1984 раз.
Подякували: 789 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:23

Дождались! Говорю о том, что мне НЕ нравится в Турции!

спойлер:
пошта
мобілки
нестабільна країна
закони постійно змінюються
відсотки по депозитам падають
ціни ростуть
палять
обманюють в склепах
рила (рієлтори) ужас-ужас
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22676
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1185 раз.
Подякували: 1684 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:37

Читайте вище, пане Флаймане, бо регрес у Вас відчутний...
Я розумію, що притягують сатаністки та білявки то з Австралії, то ще звідкісь, але...

P.S. Шукачу білявок-сатаністок поставив миттєво "+" єдин пан на букву "М" - то просто супер. Аплодую!
Востаннє редагувалось akurt в Нед 20 гру, 2020 20:38, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5246
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1984 раз.
Подякували: 789 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 21:02

  akurt написав:Читайте вище, пане Флаймане, бо регрес у Вас відчутний...
Я розумію, що притягують сатаністки та білявки то з Австралії, то ще звідкісь, але...

P.S. Шукачу білявок-сатаністок поставив миттєво "+" єдин пан на букву "М" - то просто супер. Аплодую!

Маруся?
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4932
З нами з: 03.12.14
Подякував: 744 раз.
Подякували: 893 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 21:45

Безработный (до весны)-безлошадно-бесквартирный мгновенно себя опознал и отозвался.
Немедленно убрал свой "плюс" за сатанистку... Ха-ха-ха...
Человек на букву "М" - с девизом "Жизнь - боль!"
Так держать!
"Плюсуй" дальше: сатанисты - твое всё! Что еще остаётся?
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5246
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1984 раз.
Подякували: 789 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 21:49

akurt Акурт, навіщо ти в 101-й раз пишеш нам про турецьку стоматологію???

Може, тобі варто відкрити нову гілку "Турецька стоматологія", і там строчити тисячі знаків??
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21733
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1256 раз.
Подякували: 2236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 21:52

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Мизантрóп написав:Маруся?

не маруся, а чудак. ой, надо ж на букву М)))
djbnd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 145
З нами з: 19.12.14
Подякував: 47 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 886887888889>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, V2 і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 606, 607, 608
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
6073 715858
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 гру, 2020 20:33
dinozavrik
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 127, 128, 129
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1283 170634
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 гру, 2020 13:11
change_pm
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 13, 14, 15
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
149 8495
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 16:40
Рыба-сом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.