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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 886887888889
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 21:53

  flyman написав::
пошта
Аланія
рила (рієлтори) ужас-ужас

Дама говорить, що в Аланії холодно, і вона змушена включити обігрів.
А бригада "Акурт" розказує нам, що в Анталії спека 21°С.
Значить, в черговий раз обліківка обманює читачів)))
Про скотське відношення турків до іноземців - дама цікаво розповідає)))
Востаннє редагувалось Frant в Нед 20 гру, 2020 21:58, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 21:54

Беснуются и беснуются...
Надо же до какого уровня моральной деградации могут упасть человеки...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 21:59

  akurt написав:Беснуются и беснуются...
Надо же до какого уровня моральной деградации могут упасть человеки...


Акурт, тобі не подобається правда про Туреччину і турків???
Це тобі не про дешевий йогурт заливати?/(((
І не фейкувати про "знатну турецьку медицину" і "спеку в Анталії" в грудні місяці!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 20 гру, 2020 22:02, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 22:01

  Frant написав:akurt Акурт, навіщо ти в 101-й раз пишеш нам про турецьку стоматологію???

Може, тобі варто відкрити нову гілку "Турецька стоматологія", і там строчити тисячі знаків??

може й досі зуб болить ? :roll:
https://www.facebook.com/photo?fbid=294 ... 1011528334
Акурку варто кидати палити, бо геть зубів не буде
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 22:03

:mrgreen:
  Мизантрóп написав:
  Frant написав:akurt Акурт, навіщо ти в 101-й раз пишеш нам про турецьку стоматологію???

Може, тобі варто відкрити нову гілку "Турецька стоматологія", і там строчити тисячі знаків??

може й досі зуб болить ? :roll:
https://www.facebook.com/photo?fbid=294 ... 1011528334
Акурку варто кидати палити, бо геть зубів не буде


Дама з відео говорить, що в Туреччині всі палять тютюн - і чоловіки, і жінки! Тому Акурту там так добре- димлять всією Анталією)))

Турки йому нові зуби поставлять, і безплатно!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 22:08

Бач, як збудився - разом з паном на букву "М" - аж судоми в обох - от що значить зробити невірний вибір вектору розвитку - вкластися в непотріб - 1-к неліквідні хрущики - та сидіти - з таким розумом та вдачею - без орендарів та без роботи...
Будь-хто з орендарів втік би від такого орендодавця...
Панове, перехрестимося...
Хай Бог милує...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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