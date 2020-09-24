Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:: пошта Аланія рила (рієлтори) ужас-ужас
Дама говорить, що в Аланії холодно, і вона змушена включити обігрів. А бригада "Акурт" розказує нам, що в Анталії спека 21°С. Значить, в черговий раз обліківка обманює читачів))) Про скотське відношення турків до іноземців - дама цікаво розповідає)))
Востаннє редагувалось Frant в Нед 20 гру, 2020 21:58, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Беснуются и беснуются... Надо же до какого уровня моральной деградации могут упасть человеки...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Бач, як збудився - разом з паном на букву "М" - аж судоми в обох - от що значить зробити невірний вибір вектору розвитку - вкластися в непотріб - 1-к неліквідні хрущики - та сидіти - з таким розумом та вдачею - без орендарів та без роботи... Будь-хто з орендарів втік би від такого орендодавця... Панове, перехрестимося... Хай Бог милує...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.