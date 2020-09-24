Додано: Нед 20 гру, 2020 22:08

Бач, як збудився - разом з паном на букву "М" - аж судоми в обох - от що значить зробити невірний вибір вектору розвитку - вкластися в непотріб - 1-к неліквідні хрущики - та сидіти - з таким розумом та вдачею - без орендарів та без роботи...

Будь-хто з орендарів втік би від такого орендодавця...

Панове, перехрестимося...

Хай Бог милує...

Панове форумчане: насолоджуйтеся!

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.