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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 885886887888
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 15:25

Вивчаємо "Три Закони Акурта".
Сьогодні один з форумчан саме з цієї гілки відбуває в рідний - поки що - Київ.
Скрін з Вайбера.
Зображення
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 19:53

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

уїхала з Астралії в Аланію, бо ще одна причина (сатаністи), а в Туреччині традиційно
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:12

Да... цікавий прогрес - шастати по інету в пошуках сатаністів.
Про всяк випадок - Швеція - пока деякі пани шукають сатаністів - син приятеля, який вже років 4 чи 5 живе та працює в Стокгольмі - Computer science - прибув на вихідні - як він написав, у "село" - покататися на лижах...
В Стокгольмі узяв квартиру "2+1" в кредит на 20 років - здається за 340 000 ойро...
Зображення
Люди діють і працюють, а не шукають сатаністів...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 20 гру, 2020 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:23

Дождались! Говорю о том, что мне НЕ нравится в Турции!

спойлер:
пошта
мобілки
нестабільна країна
закони постійно змінюються
відсотки по депозитам падають
ціни ростуть
палять
обманюють в склепах
рила (рієлтори) ужас-ужас
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 21:53

  flyman написав::
пошта
Аланія
рила (рієлтори) ужас-ужас

Дама говорить, що в Аланії холодно, і вона змушена включити обігрів.
А бригада "Акурт" розказує нам, що в Анталії "спека 21°С".
Значить, в черговий раз обліківка обманює читачів)))
Про скотське відношення турків до іноземців - дама цікаво розповідає)))
Востаннє редагувалось Frant в Пон 21 гру, 2020 06:18, всього редагувалось 2 разів.
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Frant
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 08:25

Зникли (стерті Акуртом) мої вчорашні пости про "дешеву" Туреччину, для проживання в якій треба 500-700 євро/міс.
Нічого, відновимо текст, не вперше і не в останнє(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 08:31

  Frant написав:Зникли (стерті Акуртом) мої вчорашні пости про "дешеву" Туреччину, для проживання в якій треба 500-700 євро/міс.
Нічого, відновимо текст, не вперше і не в останнє(((

Дивно,наче й по темі було :roll:
Привітаємо татуся Акурка з 35 річчям ! Нажаль не може він з старшим віч на віч :(
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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