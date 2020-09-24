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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 885886887888
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 15:25

Вивчаємо "Три Закони Акурта".
Сьогодні один з форумчан саме з цієї гілки відбуває в рідний - поки що - Київ.
Скрін з Вайбера.
Зображення
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 19:53

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

уїхала з Астралії в Аланію, бо ще одна причина (сатаністи), а в Туреччині традиційно
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:12

Да... цікавий прогрес - шастати по інету в пошуках сатаністів.
Про всяк випадок - Швеція - пока деякі пани шукають сатаністів - син приятеля, який вже років 4 чи 5 живе та працює в Стокгольмі - Computer science - прибув на вихідні - як він написав, у "село" - покататися на лижах...
В Стокгольмі узяв квартиру "2+1" в кредит на 20 років - здається за 340 000 ойро...
Зображення
Люди діють і працюють, а не шукають сатаністів...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 20 гру, 2020 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:01

  TUR написав:
  akurt написав:1. Оформляется Полис медицинского страхования иностранца. Не путать с туристическим страхованием. Этот полис для ежедневного (не дай Бог) медобслуживания. То, что написал TUR выше - то "туристическое страхование", тут такое тоже можно оформить при выезде за границу, например в Украину - на 8 дней стоит 40 лир или примерно 150 гривен. На год не спрашивал.
Цена на год зависит от возраста застрахованного и может быть НА ГОД в переделах от 150 до 600 лир (был максимум 600 лир - примерно 100 долларов в год).


Спасибо за ответ. Помню что писали, но искать лень было :)
1. Да - это "туристическое страхование" - основная разница (не вдаваясь в ньюансы) - покрываются ургентные заболевания, которые возникли зарубежом + обострения хронических заболеваний + любые анализы, исследования по этим случаям.
А это наиболее дорогие случаи, за исключением лечения онкологии (это не покрывается укрстраховкой и не понял покрывается ли турецкой?)

Укрстраховкой не покрывается обычное лечение хронических заболеваний.

1. В Украине такая страховка на 8 дней для иностранца стоит 230 грн на сегодня (при покрытии 30 тыс евро и 0% франшизы)
2. Живя в Турции предпочел бы иметь обе страховки, так как многие моменты, которые не покрывает укрстраховка, покрывает турецкая. И наоборот тоже самое.

3. В Украине аналог+- страховки, полис которой выложил Акурт, на год стоит от 12 тыс грн. Но можно и не покупать - ведь медицина, согласно Конституции, бесплатная :oops: :oops: :oops:

кажуть влогери, що в Туреччині страховка на 200 лір, це фількіна грамота, тре брати набагато дорожчу, щоб щось можна було полікувати.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:02

Почему не прожить на пенсию в Турции.

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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:09


літом жарко,
зимою холодно,
вологість 100%, пліснява
тверда вода (вапняна), з крана не питна, тільки бутильована,
будинки з івна і палок, чути як чихає сусід за пару стін, шум з вулиці,
брудні пляжі,
дорого ...
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:18

  flyman написав::
пошта
Аланія
рила (рієлтори) ужас-ужас

Дама говорить, що в Аланії холодно, і вона змушена включити обігрів.
А бригада "Акурт" розказує нам, що в Анталії "спека 21°С".
Значить, в черговий раз обліківка обманює читачів)))
Про скотське відношення турків до іноземців - дама цікаво розповідає)))

Взагалі, Туреччина не є таким собі роєм з кисільними берегами, молочними ріками і дешевим йогуртом, як дехто тут нам товче 24/7 ((( :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Пон 21 гру, 2020 10:20, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:20

  flyman написав:кажуть влогери, що в Туреччині страховка на 200 лір, це фількіна грамота, тре брати набагато дорожчу, щоб щось можна було полікувати.


Це правда і поради правильні.
Як і в Україні - багато приватаних страхових компаній, які пропонують свої послуги "дешевше".
Навіть розміщують оголошення на парканах - намальовані фарбою.
Дешевенька рибка - та погана юшка. Вони мають мінімум укладених договорів на обслуговування іноземців, тому на такі спокуси не варто йти.
Нашим людям треба звертатися в перевірені і головне потужні страхові компанії - в мене всі страховки оформлені в AK Sigorta - дуже потужна страхова компанія - має Договори на обслуговування іноземців з 3000 клінік по всій Туреччині.
https://www.aksigorta.com.tr/en
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:20

Заметки не брюнетки

конкретно по теме жизни себя,а не аренд:
Минусы жизни в Турции. Живя в Турции 10 лет, она нашла кое какие минусы и об этом рассказывает ВАМ в этом видео
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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