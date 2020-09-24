Сьогодні один з форумчан саме з цієї гілки відбуває в рідний - поки що - Київ.
Скрін з Вайбера.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 гру, 2020 15:25
Вивчаємо "Три Закони Акурта".
Сьогодні один з форумчан саме з цієї гілки відбуває в рідний - поки що - Київ.
Скрін з Вайбера.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Нед 20 гру, 2020 19:53
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
уїхала з Астралії в Аланію, бо ще одна причина (сатаністи), а в Туреччині традиційно
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 20 гру, 2020 20:12
Да... цікавий прогрес - шастати по інету в пошуках сатаністів.
Про всяк випадок - Швеція - пока деякі пани шукають сатаністів - син приятеля, який вже років 4 чи 5 живе та працює в Стокгольмі - Computer science - прибув на вихідні - як він написав, у "село" - покататися на лижах...
В Стокгольмі узяв квартиру "2+1" в кредит на 20 років - здається за 340 000 ойро...
Люди діють і працюють, а не шукають сатаністів...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 20 гру, 2020 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:01
кажуть влогери, що в Туреччині страховка на 200 лір, це фількіна грамота, тре брати набагато дорожчу, щоб щось можна було полікувати.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:02
Почему не прожить на пенсию в Турции.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:09
літом жарко,
зимою холодно,
вологість 100%, пліснява
тверда вода (вапняна), з крана не питна, тільки бутильована,
будинки з івна і палок, чути як чихає сусід за пару стін, шум з вулиці,
брудні пляжі,
дорого ...
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:18
Дама говорить, що в Аланії холодно, і вона змушена включити обігрів.
А бригада "Акурт" розказує нам, що в Анталії "спека 21°С".
Значить, в черговий раз обліківка обманює читачів)))
Про скотське відношення турків до іноземців - дама цікаво розповідає)))
Взагалі, Туреччина не є таким собі роєм з кисільними берегами, молочними ріками і дешевим йогуртом, як дехто тут нам товче 24/7 (((
Востаннє редагувалось Frant в Пон 21 гру, 2020 10:20, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:20
Це правда і поради правильні.
Як і в Україні - багато приватаних страхових компаній, які пропонують свої послуги "дешевше".
Навіть розміщують оголошення на парканах - намальовані фарбою.
Дешевенька рибка - та погана юшка. Вони мають мінімум укладених договорів на обслуговування іноземців, тому на такі спокуси не варто йти.
Нашим людям треба звертатися в перевірені і головне потужні страхові компанії - в мене всі страховки оформлені в AK Sigorta - дуже потужна страхова компанія - має Договори на обслуговування іноземців з 3000 клінік по всій Туреччині.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:20
Заметки не брюнетки
конкретно по теме жизни себя,а не аренд:
Минусы жизни в Турции. Живя в Турции 10 лет, она нашла кое какие минусы и об этом рассказывает ВАМ в этом видео
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
|