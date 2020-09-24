І пристойна медстраховка - не кожному по кишені.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 10:31
Очевидно, не такий вже дешевий йогурт в Туреччині)))
І пристойна медстраховка - не кожному по кишені.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:36
навіть модератор підтверджує, що вода з крана жахлива в Туреччині
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:37
Дама говорить, що в Аланії холодно, і вона змушена включити обігрів.
А дехто розказує нам, що в Анталії "спека 21°С".
Значить, в черговий раз обліківка обманює читачів)))
Про скотське відношення турків до іноземців - дама цікаво розповідає)))
Взагалі, Туреччина не є таким собі раєм з кисільними берегами, молочними ріками і дешевим йогуртом, як дехто тут нам товче 24/7 (((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:22
Я не використовував в якості питної води ні у Львові, ні в Анталії води з під-крану та не вивчав її властивості.
У Львові завжди купував битильовану воду та довіряв тільки "Знаменівська" - родичі там живуть - та хоч дійсно качають з під-землі.
В околицях Анталії відвідував завод по розфасовці мінеральної води - розташований завод під горами.
Але купую питну воду виключно від виробників з придатними мені показниками pH - у баклажках по 5 або 10 літрів.
Найдорожча - 10 літрів - вартує 7,5 ліри або 27 гривень.
Вода у пляшках по 0,5 літра - беру в дорогу або на час пробіжки вздовж Середземного моря - 0,5 ліри або 1,80 гривні.
Вода різна за ціною - найдорожча з Улудагу - це гора заввишки в 2486 метрів над рівнем моря.
Це далеко від Анталії - я гадаю у ціні більша частка - вартість доставки.
Цікаво, що в околицях Анталії 2 вершини вище за висотою, ніж Улудаг.
Саме на одній з таких гір і розташований гірьсколижний центр Saklikent.
Для доводки: мінеральную воду Туреччина экспортує в 30 (тридцать) кран світу.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:26
Щодо погоди в Анталії.
Дехто тут стверджує, що в грудні-місяці на півдні Туреччини - спражнє літо, "спека" 21 градус, люди і моржі купаються пачками і все таки.
Насправді ж: порожні пляжі, холодний вітер, опасисті жінки і тп:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:30
Я був у Ізраілі колись на Пєсах.
На початку квітня в Тель-Авіві на пляжах людей було мало, хоча було вдень +30 на вулиці. Десь поближче до середини квітня я спробував скупатися, крім мене бажаючих не було. Як на мене - нормально.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:43
Коли сидиш в напівпідвалі в Бучі в недоробленому недобудованому технічному приміщенні та грієш ноги тепловенитлятором - то багато речей можуть здасться жахливим.
Але наш Флайман інколи дає цікаві теми.
Цього разу про погоду. Спочату дивимося, звідки те йде, звідки людина бере всіляку маячню, та чого так колотится:
О! Зрозуміло! Вологість повіттря 100%. Холодно...
Теперь спустимося з небес на Землю.
В мене в квартирі вологість повітря (немецький прилад) - 38%.
Вологість повітря на вулиці - 43%:
В квартирі без всякого опалення - за весь грудень включав кондиціонер на нагрів 1 (один) раз на 1-2 години - зараз +19,8 градуси. Відкрито навстіж вікно (воно на висоту майже всієї кімнати) "французського балкона".
На вулиці за даними на смартфоні: +17, термометр на відкритому балконі показує +19.
На тиждень вперед - звичайна для Анталії груднева зимова погода - сухо, сонячно та тепло.
За даними Метеобюро Туреччині на протязі року температура вдень та вночі коливається так:
Це на тему відомого бучанського казкаря про "жарко", "спекотно", "волого" та "плісняву".
Ех, коли немає ні хати, ні роботи, ні грошей на обігрів напівпідвлу, ще й не таке напишеш...
P.S. Дякую пану Флайману за цікаву тему про погоду.
Не мерзніть. При вологості 100% зігритися - це важко але щось же треба робити...
І пане Флаймане - не треба "палитися" - який там Ізраїль????
Далі Польші (Czestochowa) Ви ніколи в житті ніде не були і - на жаль - вже ніколи ніде не будете.
Не "паліться" так на дрібничках - бо то невелює правдивість ваших розповідей.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:52
Я підтверджую лиш що ви дурнимцю ляпнули, назвавши воду "твердою". Не лід ж там з під-крану сиплеться. Воду з під-крану пити звички вже давно не маю, будь де, тим паче якість води сильно різниться в залежності від джерела, навіть по Києву різна, то ж дурницею буде судити про всю воду навіть по одній Анталії, вже не кажу про всю Туреччину.
Те, що у містах на березі моря зазвичай є складнощі з прісною водою - не секрет, і якість її буде залежати в першу чергу від джерела. Якщо вода від опріснювальних систем - вона може бути дуже чистою й якісною, але обходитиметься дуже і дуже дорого. А артезіанські свердловини можуть давати воду різної мінералізації й відповідно жорсткості
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