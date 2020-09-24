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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 886887888889
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:31

Очевидно, не такий вже дешевий йогурт в Туреччині)))
І пристойна медстраховка - не кожному по кишені.

  flyman написав:
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:36

  Faceless написав:
  flyman написав:тверда вода

жорстка...
Добре, хоч не суха :mrgreen:

навіть модератор підтверджує, що вода з крана жахлива в Туреччині
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:37

  flyman написав::
пошта
Аланія
рила (рієлтори) ужас-ужас

Дама говорить, що в Аланії холодно, і вона змушена включити обігрів.
А дехто розказує нам, що в Анталії "спека 21°С".
Значить, в черговий раз обліківка обманює читачів)))
Про скотське відношення турків до іноземців - дама цікаво розповідає)))

Взагалі, Туреччина не є таким собі раєм з кисільними берегами, молочними ріками і дешевим йогуртом, як дехто тут нам товче 24/7 ((( :mrgreen:


  flyman написав:
  TUR написав:
  akurt написав:1. Оформляется Полис медицинского страхования иностранца. Не путать с туристическим страхованием. Этот полис для ежедневного (не дай Бог) медобслуживания. То, что написал TUR выше - то "туристическое страхование", тут такое тоже можно оформить при выезде за границу, например в Украину - на 8 дней стоит 40 лир или примерно 150 гривен. На год не спрашивал.
Цена на год зависит от возраста застрахованного и может быть НА ГОД в переделах от 150 до 600 лир (был максимум 600 лир - примерно 100 долларов в год).


Спасибо за ответ. Помню что писали, но искать лень было :)
1. Да - это "туристическое страхование" - основная разница (не вдаваясь в ньюансы) - покрываются ургентные заболевания, которые возникли зарубежом + обострения хронических заболеваний + любые анализы, исследования по этим случаям.
А это наиболее дорогие случаи, за исключением лечения онкологии (это не покрывается укрстраховкой и не понял покрывается ли турецкой?)

Укрстраховкой не покрывается обычное лечение хронических заболеваний.

1. В Украине такая страховка на 8 дней для иностранца стоит 230 грн на сегодня (при покрытии 30 тыс евро и 0% франшизы)
2. Живя в Турции предпочел бы иметь обе страховки, так как многие моменты, которые не покрывает укрстраховка, покрывает турецкая. И наоборот тоже самое.

3. В Украине аналог+- страховки, полис которой выложил Акурт, на год стоит от 12 тыс грн. Но можно и не покупать - ведь медицина, согласно Конституции, бесплатная :oops: :oops: :oops:

кажуть влогери, що в Туреччині страховка на 200 лір, це фількіна грамота, тре брати набагато дорожчу, щоб щось можна було полікувати.


з 5:00
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:22

  Faceless написав:
  flyman написав:тверда вода

жорстка...
Добре, хоч не суха :mrgreen:


Я не використовував в якості питної води ні у Львові, ні в Анталії води з під-крану та не вивчав її властивості.
У Львові завжди купував битильовану воду та довіряв тільки "Знаменівська" - родичі там живуть - та хоч дійсно качають з під-землі.
В околицях Анталії відвідував завод по розфасовці мінеральної води - розташований завод під горами.
Але купую питну воду виключно від виробників з придатними мені показниками pH - у баклажках по 5 або 10 літрів.
Найдорожча - 10 літрів - вартує 7,5 ліри або 27 гривень.
Вода у пляшках по 0,5 літра - беру в дорогу або на час пробіжки вздовж Середземного моря - 0,5 ліри або 1,80 гривні.
Вода різна за ціною - найдорожча з Улудагу - це гора заввишки в 2486 метрів над рівнем моря.
Це далеко від Анталії - я гадаю у ціні більша частка - вартість доставки.
Цікаво, що в околицях Анталії 2 вершини вище за висотою, ніж Улудаг.
Саме на одній з таких гір і розташований гірьсколижний центр Saklikent.

Для доводки: мінеральную воду Туреччина экспортує в 30 (тридцать) кран світу.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:26

Щодо погоди в Анталії.
Дехто тут стверджує, що в грудні-місяці на півдні Туреччини - спражнє літо, "спека" 21 градус, люди і моржі купаються пачками і все таки.
Насправді ж: порожні пляжі, холодний вітер, опасисті жінки і тп:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:30

  Frant написав:Щодо погоди в Анталії.
Дехто тут стверджує, що в грудні-місяці на півдні Туреччини - спражнє літо, "спека" 21 градус, люди і моржі купаються пачками і все таки.
Насправді ж: порожні пляжі, холодний вітер, опасисті жінки і тп:

Я був у Ізраілі колись на Пєсах.
На початку квітня в Тель-Авіві на пляжах людей було мало, хоча було вдень +30 на вулиці. Десь поближче до середини квітня я спробував скупатися, крім мене бажаючих не було. Як на мене - нормально.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:43

Коли сидиш в напівпідвалі в Бучі в недоробленому недобудованому технічному приміщенні та грієш ноги тепловенитлятором - то багато речей можуть здасться жахливим.

Але наш Флайман інколи дає цікаві теми.
Цього разу про погоду. Спочату дивимося, звідки те йде, звідки людина бере всіляку маячню, та чого так колотится:
Зображення
О! Зрозуміло! Вологість повіттря 100%. Холодно...

Теперь спустимося з небес на Землю.
В мене в квартирі вологість повітря (немецький прилад) - 38%.
Вологість повітря на вулиці - 43%:
Зображення
В квартирі без всякого опалення - за весь грудень включав кондиціонер на нагрів 1 (один) раз на 1-2 години - зараз +19,8 градуси. Відкрито навстіж вікно (воно на висоту майже всієї кімнати) "французського балкона".
На вулиці за даними на смартфоні: +17, термометр на відкритому балконі показує +19.
Зображення
На тиждень вперед - звичайна для Анталії груднева зимова погода - сухо, сонячно та тепло.
За даними Метеобюро Туреччині на протязі року температура вдень та вночі коливається так:
Зображення
Це на тему відомого бучанського казкаря про "жарко", "спекотно", "волого" та "плісняву".
Ех, коли немає ні хати, ні роботи, ні грошей на обігрів напівпідвлу, ще й не таке напишеш...

P.S. Дякую пану Флайману за цікаву тему про погоду.
Не мерзніть. При вологості 100% зігритися - це важко але щось же треба робити...
І пане Флаймане - не треба "палитися" - який там Ізраїль????
Далі Польші (Czestochowa) Ви ніколи в житті ніде не були і - на жаль - вже ніколи ніде не будете.
Не "паліться" так на дрібничках - бо то невелює правдивість ваших розповідей.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:52

  flyman написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:тверда вода

жорстка...
Добре, хоч не суха :mrgreen:

навіть модератор підтверджує, що вода з крана жахлива в Туреччині

Я підтверджую лиш що ви дурнимцю ляпнули, назвавши воду "твердою". Не лід ж там з під-крану сиплеться. Воду з під-крану пити звички вже давно не маю, будь де, тим паче якість води сильно різниться в залежності від джерела, навіть по Києву різна, то ж дурницею буде судити про всю воду навіть по одній Анталії, вже не кажу про всю Туреччину.
Те, що у містах на березі моря зазвичай є складнощі з прісною водою - не секрет, і якість її буде залежати в першу чергу від джерела. Якщо вода від опріснювальних систем - вона може бути дуже чистою й якісною, але обходитиметься дуже і дуже дорого. А артезіанські свердловини можуть давати воду різної мінералізації й відповідно жорсткості
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