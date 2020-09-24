Додано: Пон 21 гру, 2020 11:43

Але наш Флайман інколи дає цікаві теми.

без всякого опалення

сухо, сонячно та тепло.

Коли сидиш в напівпідвалі в Бучі в недоробленому недобудованому технічному приміщенні та грієш ноги тепловенитлятором - то багато речей можуть здасться жахливим.Цього разу про погоду. Спочату дивимося, звідки те йде, звідки людина бере всіляку маячню, та чого так колотится:О! Зрозуміло! Вологість повіттря 100%. Холодно...Теперь спустимося з небес на Землю.В мене в квартирі вологість повітря (немецький прилад) -Вологість повітря на вулиці -В квартирі- за весь грудень включав кондиціонер на нагрів 1 (один) раз на 1-2 години - зараз +19,8 градуси. Відкрито навстіж вікно (воно на висоту майже всієї кімнати) "французського балкона".На вулиці за даними на смартфоні: +17, термометр на відкритому балконі показує +19.На тиждень вперед -За даними Метеобюро Туреччині на протязі року температура вдень та вночі коливається так:Це на тему відомого бучанського казкаря про "жарко", "спекотно", "волого" та "плісняву".Ех, коли немає ні хати, ні роботи, ні грошей на обігрів напівпідвлу, ще й не таке напишеш...Дякую пану Флайману за цікаву тему про погоду.Не мерзніть. При вологості 100% зігритися - це важко але щось же треба робити...І пане Флаймане - не треба "палитися" - який там Ізраїль????Далі Польші (Czestochowa) Ви ніколи в житті ніде не були і - на жаль - вже ніколи ніде не будете.Не "паліться" так на дрібничках - бо то невелює правдивість ваших розповідей.