Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Не мерзніть. При вологості 100% зігритися - це важко але щось же треба робити... І пане Флаймане - не треба "палитися" - який там Ізраїль???? Далі Польші (Czestochowa) Ви ніколи в житті ніде не були і - на жаль - вже ніколи ніде не будете. Не "паліться" так на дрібничках - бо то невелює правдивість ваших розповідей.
А що так підгоряє, від вологості біля моря в Анталії 100%, коли щоб висушити простирадло на балконі тре витратити дві доби.
Яка вода в крані в Анталії: тверда чи жорстка? І для зубів не корисна.
Майже щодня у грудні хожу на пляж в Ізраїлі і дуже рідко бачу щоб хтось купався у Середземному морі, окрім серфінгістів у спеціальних утеплених, прорезинених костюмах. До речі початок зими досить теплий рахується цього року і на сонці зараз справді +21-22, а море +21.5 . В Анталії звичайно набагато тепліше, вона ж у Африці знаходиться))
Уважаемые пишущие в теме. Две недели наблюдаю за боданием в теме: один говорит "хорошо" живется в турции, остальные говорят "плохо". Я не просто зевака, я в процессе покупок, но не в Анталии или Алании. 1. это флудилка, а не тема про покупку. Да, я получил два ответа на конкретные, заданные мной вопросы. Сразу получил. За что благодарил топикстартера. Но информации системной в теме нет (или из-за такой свалки не нашел). 2. С хреновым настроением, везде будет хреново. Будут вопросы, зайду. Последние две недели я пытался вникнуть в лавину гавкания и отгавкивания, но больше заходить не собираюсь, так как такая свалка пустых сообщений не для меня - забирает время. И на последок, о том что всегда говорят "каждый о своем", и у всех своя правда. Хотел напомнить: