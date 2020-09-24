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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 887888889890
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 12:27

  akurt написав:Не мерзніть. При вологості 100% зігритися - це важко але щось же треба робити...
І пане Флаймане - не треба "палитися" - який там Ізраїль????
Далі Польші (Czestochowa) Ви ніколи в житті ніде не були і - на жаль - вже ніколи ніде не будете.
Не "паліться" так на дрібничках - бо то невелює правдивість ваших розповідей.

А що так підгоряє, від вологості біля моря в Анталії 100%, коли щоб висушити простирадло на балконі тре витратити дві доби.


Яка вода в крані в Анталії: тверда чи жорстка?
І для зубів не корисна.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 12:40

  Долярчик написав:"поважні пани/знатоки всього і вся" розказують, як все погано в Анталії

Якщо є здоров,я та гроші - всюди добре.
Навіть в Києві, Житомирі чи Зачепилівці))))

Проте - дешевий йогурт зазвичай виходить боком.
І на курортах є "несезон"
І раю ніде на землі немає)))

Пора би долярекам це знати .
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 12:47

  Долярчик написав:Ну що тут, далі "поважні пани/знатоки всього і вся" розказують, як все погано в Анталії? :D

Справді, їм треба вірити - їм же краще видно з своєї панельки з обшарпаним ремонтом, десь на переферії Жмеринки/Козятина! :D

Ехххххх, шкода що ковід гуляє країнами....
А так, то б вже цього літа чкурнув би в Туреччину/Єгипет/Болгарію.....
Ну нічо - знову, напевно, в Лазурне поїдемо... :)


чкурнув би він в Туреччину, гагага!
борги за смарт на Левандівці хто буде віддавати, теща?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 12:51

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  flyman написав:не гоже так палитися

Почитав таки на цю тему. Приношу вибачення. За часи, коли я вчив хімію, використовували тільки термін "жорска", і жодного разу термін "тверда". http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ssia_2010_6_10.pdf

Але в тій частині, що я писав - не має сенсу судити по окремим прикладам про якіст ьводи загалом у місті, і те, що у приморських регіонах це завжди проблема, все лишається так само
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:05

Майже щодня у грудні хожу на пляж в Ізраїлі і дуже рідко бачу щоб хтось купався у Середземному морі, окрім серфінгістів у спеціальних утеплених, прорезинених костюмах. До речі початок зими досить теплий рахується цього року і на сонці зараз справді +21-22, а море +21.5 . В Анталії звичайно набагато тепліше, вона ж у Африці знаходиться))
roberto dark
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:15

  flyman написав:
  Долярчик написав:Ну що тут, далі "поважні пани/знатоки всього і вся" розказують, як все погано в Анталії? :D

Справді, їм треба вірити - їм же краще видно з своєї панельки з обшарпаним ремонтом, десь на переферії Жмеринки/Козятина! :D

Ехххххх, шкода що ковід гуляє країнами....
А так, то б вже цього літа чкурнув би в Туреччину/Єгипет/Болгарію.....
Ну нічо - знову, напевно, в Лазурне поїдемо... :)


чкурнув би він в Туреччину, гагага!
борги за смарт на Левандівці хто буде віддавати, теща?

Невеличкі борги віддасть мій "жирненький" депостовпець вже через місяць!
:lol:
А далі - привіт тепле сонечко в Анталії! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:22

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Уважаемые пишущие в теме. Две недели наблюдаю за боданием в теме: один говорит "хорошо" живется в турции, остальные говорят "плохо". Я не просто зевака, я в процессе покупок, но не в Анталии или Алании.
1. это флудилка, а не тема про покупку. Да, я получил два ответа на конкретные, заданные мной вопросы. Сразу получил. За что благодарил топикстартера. Но информации системной в теме нет (или из-за такой свалки не нашел).
2. С хреновым настроением, везде будет хреново.
Будут вопросы, зайду. Последние две недели я пытался вникнуть в лавину гавкания и отгавкивания, но больше заходить не собираюсь, так как такая свалка пустых сообщений не для меня - забирает время.
И на последок, о том что всегда говорят "каждый о своем", и у всех своя правда. Хотел напомнить:

Живите мирно тут, шановні пани та паничі )
1z_dnepr
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