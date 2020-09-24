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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 887888889890
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:15

  flyman написав:
  Долярчик написав:Ну що тут, далі "поважні пани/знатоки всього і вся" розказують, як все погано в Анталії? :D

Справді, їм треба вірити - їм же краще видно з своєї панельки з обшарпаним ремонтом, десь на переферії Жмеринки/Козятина! :D

Ехххххх, шкода що ковід гуляє країнами....
А так, то б вже цього літа чкурнув би в Туреччину/Єгипет/Болгарію.....
Ну нічо - знову, напевно, в Лазурне поїдемо... :)


чкурнув би він в Туреччину, гагага!
борги за смарт на Левандівці хто буде віддавати, теща?

Невеличкі борги віддасть мій "жирненький" депостовпець вже через місяць!
:lol:
А далі - привіт тепле сонечко в Анталії! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:22

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Уважаемые пишущие в теме. Две недели наблюдаю за боданием в теме: один говорит "хорошо" живется в турции, остальные говорят "плохо". Я не просто зевака, я в процессе покупок, но не в Анталии или Алании.
1. это флудилка, а не тема про покупку. Да, я получил два ответа на конкретные, заданные мной вопросы. Сразу получил. За что благодарил топикстартера. Но информации системной в теме нет (или из-за такой свалки не нашел).
2. С хреновым настроением, везде будет хреново.
Будут вопросы, зайду. Последние две недели я пытался вникнуть в лавину гавкания и отгавкивания, но больше заходить не собираюсь, так как такая свалка пустых сообщений не для меня - забирает время.
И на последок, о том что всегда говорят "каждый о своем", и у всех своя правда. Хотел напомнить:

Живите мирно тут, шановні пани та паничі )
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:38

Как заработать 10000€ на перепродаже квартиры в Анталии,

В чудесный тёплый день посетил почтовое отделение и по дороге решил проведать квартиру своих приятелей, которую они купили в сентябре 2019 за 84000€.
Далее произошло два замечательных события:
- увидел объявление о продаже их соседской квартиры.
- встретил наших - из Днепра - которые смотрели на объявление и при мне звонили.
Обменялись и телефонами и очень полезной инфой.
Подробности будут позже - я за рулем сейчас.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:42

  akurt написав:Как заработать 10000€ на перепродаже квартиры в Анталии,

В чудесный тёплый день посетил почтовое отделение и по дороге решил проведать квартиру своих приятелей, которую они купили в сентябре 2019 за 84000€.
Далее произошло два замечательных события:
- увидел объявление о продаже их соседской квартиры.
- встретил наших - из Днепра - которые смотрели на объявление и при мне звонили.
Обменялись и телефонами и очень полезной инфой.
Подробности будут позже - я за рулем сейчас.


я на цоколі заробив теж 10000 євро.
Купив за 200000 грн. а сусід продає аналогічний за $20 000

трохи пізніше розповім як
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:43

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

flyman написав:
  akurt написав:Как заработать 10000€ на перепродаже квартиры в Анталии,

В чудесный тёплый день посетил почтовое отделение и по дороге решил проведать квартиру своих приятелей, которую они купили в сентябре 2019 за 84000€.
Далее произошло два замечательных события:
- увидел объявление о продаже их соседской квартиры.
- встретил наших - из Днепра - которые смотрели на объявление и при мне звонили.
Обменялись и телефонами и очень полезной инфой.
Подробности будут позже - я за рулем сейчас.


я на цоколі заробив теж 10000 євро.
Купив за 200000 грн. а сусід продає аналогічний за $20 000


Виставте на продаж за 40 000 - ще крутіше буде.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:48

  Faceless написав:
flyman написав:
  akurt написав:Как заработать 10000€ на перепродаже квартиры в Анталии,

В чудесный тёплый день посетил почтовое отделение и по дороге решил проведать квартиру своих приятелей, которую они купили в сентябре 2019 за 84000€.
Далее произошло два замечательных события:
- увидел объявление о продаже их соседской квартиры.
- встретил наших - из Днепра - которые смотрели на объявление и при мне звонили.
Обменялись и телефонами и очень полезной инфой.
Подробности будут позже - я за рулем сейчас.


я на цоколі заробив теж 10000 євро.
Купив за 200000 грн. а сусід продає аналогічний за $20 000


Виставте на продаж за 40 000 - ще крутіше буде.

хіба з ремонтом, але він тільки початий
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:50

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

flyman написав:
  Faceless написав:
flyman написав:[quote="5127190:akurt"]Как заработать 10000€ на перепродаже квартиры в Анталии,

В чудесный тёплый день посетил почтовое отделение и по дороге решил проведать квартиру своих приятелей, которую они купили в сентябре 2019 за 84000€.
Далее произошло два замечательных события:
- увидел объявление о продаже их соседской квартиры.
- встретил наших - из Днепра - которые смотрели на объявление и при мне звонили.
Обменялись и телефонами и очень полезной инфой.
Подробности будут позже - я за рулем сейчас.


я на цоколі заробив теж 10000 євро.
Купив за 200000 грн. а сусід продає аналогічний за $20 000


Виставте на продаж за 40 000 - ще крутіше буде.

хіба з ремонтом, але він тільки початий[/quote]А сусід з ресонтом продає? Я взагалі до того, що немає сенсу орієнтуватися на об'яву сусіда, сумніваюся, що знайдеться олень на малий напівпідвал в Бучі за 20к
Faceless
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