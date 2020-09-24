Додано: Пон 21 гру, 2020 13:38

Как заработать 10000€ на перепродаже квартиры в Анталии,



В чудесный тёплый день посетил почтовое отделение и по дороге решил проведать квартиру своих приятелей, которую они купили в сентябре 2019 за 84000€.

Далее произошло два замечательных события:

- увидел объявление о продаже их соседской квартиры.

- встретил наших - из Днепра - которые смотрели на объявление и при мне звонили.

Обменялись и телефонами и очень полезной инфой.

Подробности будут позже - я за рулем сейчас.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.