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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 888889890891>
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:15

  flyman написав:
  Долярчик написав:Ну що тут, далі "поважні пани/знатоки всього і вся" розказують, як все погано в Анталії? :D

Справді, їм треба вірити - їм же краще видно з своєї панельки з обшарпаним ремонтом, десь на переферії Жмеринки/Козятина! :D

Ехххххх, шкода що ковід гуляє країнами....
А так, то б вже цього літа чкурнув би в Туреччину/Єгипет/Болгарію.....
Ну нічо - знову, напевно, в Лазурне поїдемо... :)


чкурнув би він в Туреччину, гагага!
борги за смарт на Левандівці хто буде віддавати, теща?

Невеличкі борги віддасть мій "жирненький" депостовпець вже через місяць!
:lol:
А далі - привіт тепле сонечко в Анталії! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:22

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Уважаемые пишущие в теме. Две недели наблюдаю за боданием в теме: один говорит "хорошо" живется в турции, остальные говорят "плохо". Я не просто зевака, я в процессе покупок, но не в Анталии или Алании.
1. это флудилка, а не тема про покупку. Да, я получил два ответа на конкретные, заданные мной вопросы. Сразу получил. За что благодарил топикстартера. Но информации системной в теме нет (или из-за такой свалки не нашел).
2. С хреновым настроением, везде будет хреново.
Будут вопросы, зайду. Последние две недели я пытался вникнуть в лавину гавкания и отгавкивания, но больше заходить не собираюсь, так как такая свалка пустых сообщений не для меня - забирает время.
И на последок, о том что всегда говорят "каждый о своем", и у всех своя правда. Хотел напомнить:

Живите мирно тут, шановні пани та паничі )
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:38

Как заработать 10000€ на перепродаже квартиры в Анталии,

В чудесный тёплый день посетил почтовое отделение и по дороге решил проведать квартиру своих приятелей, которую они купили в сентябре 2019 за 84000€.
Далее произошло два замечательных события:
- увидел объявление о продаже их соседской квартиры.
- встретил наших - из Днепра - которые смотрели на объявление и при мне звонили.
Обменялись и телефонами и очень полезной инфой.
Подробности будут позже - я за рулем сейчас.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:42

  akurt написав:Как заработать 10000€ на перепродаже квартиры в Анталии,

В чудесный тёплый день посетил почтовое отделение и по дороге решил проведать квартиру своих приятелей, которую они купили в сентябре 2019 за 84000€.
Далее произошло два замечательных события:
- увидел объявление о продаже их соседской квартиры.
- встретил наших - из Днепра - которые смотрели на объявление и при мне звонили.
Обменялись и телефонами и очень полезной инфой.
Подробности будут позже - я за рулем сейчас.


я на цоколі заробив теж 10000 євро.
Купив за 200000 грн. а сусід продає аналогічний за $20 000

трохи пізніше розповім як
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:43

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

flyman написав:
  akurt написав:Как заработать 10000€ на перепродаже квартиры в Анталии,

В чудесный тёплый день посетил почтовое отделение и по дороге решил проведать квартиру своих приятелей, которую они купили в сентябре 2019 за 84000€.
Далее произошло два замечательных события:
- увидел объявление о продаже их соседской квартиры.
- встретил наших - из Днепра - которые смотрели на объявление и при мне звонили.
Обменялись и телефонами и очень полезной инфой.
Подробности будут позже - я за рулем сейчас.


я на цоколі заробив теж 10000 євро.
Купив за 200000 грн. а сусід продає аналогічний за $20 000


Виставте на продаж за 40 000 - ще крутіше буде.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:48

  Faceless написав:
flyman написав:
  akurt написав:Как заработать 10000€ на перепродаже квартиры в Анталии,

В чудесный тёплый день посетил почтовое отделение и по дороге решил проведать квартиру своих приятелей, которую они купили в сентябре 2019 за 84000€.
Далее произошло два замечательных события:
- увидел объявление о продаже их соседской квартиры.
- встретил наших - из Днепра - которые смотрели на объявление и при мне звонили.
Обменялись и телефонами и очень полезной инфой.
Подробности будут позже - я за рулем сейчас.


я на цоколі заробив теж 10000 євро.
Купив за 200000 грн. а сусід продає аналогічний за $20 000


Виставте на продаж за 40 000 - ще крутіше буде.

хіба з ремонтом, але він тільки початий
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:50

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

flyman написав:
  Faceless написав:
flyman написав:[quote="5127190:akurt"]Как заработать 10000€ на перепродаже квартиры в Анталии,

В чудесный тёплый день посетил почтовое отделение и по дороге решил проведать квартиру своих приятелей, которую они купили в сентябре 2019 за 84000€.
Далее произошло два замечательных события:
- увидел объявление о продаже их соседской квартиры.
- встретил наших - из Днепра - которые смотрели на объявление и при мне звонили.
Обменялись и телефонами и очень полезной инфой.
Подробности будут позже - я за рулем сейчас.


я на цоколі заробив теж 10000 євро.
Купив за 200000 грн. а сусід продає аналогічний за $20 000


Виставте на продаж за 40 000 - ще крутіше буде.

хіба з ремонтом, але він тільки початий[/quote]А сусід з ресонтом продає? Я взагалі до того, що немає сенсу орієнтуватися на об'яву сусіда, сумніваюся, що знайдеться олень на малий напівпідвал в Бучі за 20к
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:09

  Faceless написав:А сусід з ресонтом продає? Я взагалі до того, що немає сенсу орієнтуватися на об'яву сусіда, сумніваюся, що знайдеться олень на малий напівпідвал в Бучі за 20к

є за 25К
https://www.olx.ua/uk/nedvizhimost/bucha/q-%D1%86%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C/
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:17

  flyman написав:
  Faceless написав:А сусід з ресонтом продає? Я взагалі до того, що немає сенсу орієнтуватися на об'яву сусіда, сумніваюся, що знайдеться олень на малий напівпідвал в Бучі за 20к

є за 25К
https://www.olx.ua/uk/nedvizhimost/bucha/q-%D1%86%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C/

Світ з'їхав з ґлузду
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:18

Итак, один из форумчан прав: флудеры мусорят ветку так, что мне самому трудно найти что-то полезное.
Я удалил уже текст:
5. Що в першу чергу треба зробити після купівлі квартири в Туреччині.
И не выкладываю пока текст:
6. Що в другу чергу треба зробити після купівлі квартири в Туреччині.

Как видите - это всё неактуальная и ненужная информация.
Сейчас интереснее. Ибо сам удивился.
Главная задача флудеров - ввести в полное заблуждение форумчан.
Это у них получается отлично.
Полтора года они рассказывают, что недвижимость в Буче и на заброшенных дачах в Жулянах дорожает, а в Анталии падает.

Я все время даю объективную точную информацию - надеясь, что это поможет форумчанам пристроить прикопанное под грушей ВЕРНО.

Итак, события сегодня: я проведал дом, в котором купили мои приятели квартиру в сентябре 2019 года - их сейчас нет в Анталии - все получилось за время их прилета с Украины с воскресенья по субботу в сентябре 2019.
Он купили новенькую - еле успели выхватить последнюю - квартиру в новом жилом комплексе на 20 квартир.
Цена по прайс-листу (покупка от Застройщика - никаких риелторов) - 84 000 евро.
Квартира "2+1" площадью 90 кв. м. (нетто меньше - я не перемерял).
Учитывая, что мы договаривались купить квартиру на третьем этаже, а перед нашим носом ее забрали (мы лоханулись и не дали задаток - точнее - лоханулся я - Покупатель мне по телефону из Украины советовал дать задаток - я не думал, что квартиру уведут "из под-носа")- они купили на втором этаже и это был повод поторговаться.
Поторговались успешно - плача слезами, что мол "второй этаж - вид плохой", что квартира последняя - и надо "закрыть вопрос с домом", и все такое - сторговались на 82 000 евро (скидка 2000 евро! Тут мы плакали классно! - Мы - молодцы!).
Реально цена получилась не 82 000 евро, а чуть больше - покупатель оплачивал долларами - Застройщик продавал в евро и кросс-курс дал цифру в 91 000 долларов.
Оплата прошла так: 50 000 долларов были списаны с карты одного украинского банка и 41 000 долларов оплачены наличными в кассе Застройщика.
Никаких посредников и никаких риелторов.

На втором этаже - 4 квартиры. Напротив 2 квартиры выкупили граждане Великобритании, на четвертом - двухуровневая - тоже гражданка Великобритании, не первом этаже (нулевой по-турецки) - украинцы.
Итого из 4-х квартир на этаже 2 - в 3-х квартирах жили, а четвертая квартира стояла закрытая до сегодняшнего дня.
Прошел год.
Квартира "2+1" выставлена в продажу.
Пока я делал фото объявления, к дому подъехало авто - вышла интересная блондинка - как оказалась наша украинка - и делала фото того же объявление и делала звонок. Я правильно прикинул, что блондинка может знать русский/украинский язык и не ошибся - ОНИ ИЩУТ КВАРТИРУ, знают язык, позвонили при мне и узнали цену.
110 000 долларов.
Разница в цене за 1 год (почти) составила 110 000-91 000=19 000 (девятнадцать тысяч) долларов.
Привет флудерам!
А форумчане - делайте выводы - вас дурят, дурят и дурят, забрасывая ветку всяким дерьмом.
Вода им и та "твёрдая"...
Флудеры, господа форумчане, почти каждого из вас обокрали на 19 000 долларов.
Ай, молодцы!!!!!!
Востаннє редагувалось akurt в Пон 21 гру, 2020 15:31, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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