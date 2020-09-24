Додано: Пон 21 гру, 2020 15:18

Итак, один из форумчан прав: флудеры мусорят ветку так, что мне самому трудно найти что-то полезное.

Я удалил уже текст:

5. Що в першу чергу треба зробити після купівлі квартири в Туреччині.

И не выкладываю пока текст:

6. Що в другу чергу треба зробити після купівлі квартири в Туреччині.



Как видите - это всё неактуальная и ненужная информация.

Сейчас интереснее. Ибо сам удивился.

Главная задача флудеров - ввести в полное заблуждение форумчан.

Это у них получается отлично.

Полтора года они рассказывают, что недвижимость в Буче и на заброшенных дачах в Жулянах дорожает, а в Анталии падает.



Я все время даю объективную точную информацию - надеясь, что это поможет форумчанам пристроить прикопанное под грушей ВЕРНО.



Итак, события сегодня: я проведал дом, в котором купили мои приятели квартиру в сентябре 2019 года - их сейчас нет в Анталии - все получилось за время их прилета с Украины с воскресенья по субботу в сентябре 2019.

Он купили новенькую - еле успели выхватить последнюю - квартиру в новом жилом комплексе на 20 квартир.

Цена по прайс-листу (покупка от Застройщика - никаких риелторов) - 84 000 евро.

Квартира "2+1" площадью 90 кв. м. (нетто меньше - я не перемерял).

Учитывая, что мы договаривались купить квартиру на третьем этаже, а перед нашим носом ее забрали (мы лоханулись и не дали задаток - точнее - лоханулся я - Покупатель мне по телефону из Украины советовал дать задаток - я не думал, что квартиру уведут "из под-носа")- они купили на втором этаже и это был повод поторговаться.

Поторговались успешно - плача слезами, что мол "второй этаж - вид плохой", что квартира последняя - и надо "закрыть вопрос с домом", и все такое - сторговались на 82 000 евро (скидка 2000 евро! Тут мы плакали классно! - Мы - молодцы!).

Реально цена получилась не 82 000 евро, а чуть больше - покупатель оплачивал долларами - Застройщик продавал в евро и кросс-курс дал цифру в 91 000 долларов.

Оплата прошла так: 50 000 долларов были списаны с карты одного украинского банка и 41 000 долларов оплачены наличными в кассе Застройщика.

Никаких посредников и никаких риелторов.



На втором этаже - 4 квартиры. Напротив 2 квартиры выкупили граждане Великобритании, на четвертом - двухуровневая - тоже гражданка Великобритании, не первом этаже (нулевой по-турецки) - украинцы.

Итого из 4-х квартир на этаже 2 - в 3-х квартирах жили, а четвертая квартира стояла закрытая до сегодняшнего дня.

Прошел год.

Квартира "2+1" выставлена в продажу.

Пока я делал фото объявления, к дому подъехало авто - вышла интересная блондинка - как оказалась наша украинка - и делала фото того же объявление и делала звонок. Я правильно прикинул, что блондинка может знать русский/украинский язык и не ошибся - ОНИ ИЩУТ КВАРТИРУ, знают язык, позвонили при мне и узнали цену.

110 000 долларов.

Разница в цене за 1 год (почти) составила 110 000-91 000=19 000 ( девятнадцать тысяч ) долларов.

Привет флудерам!

А форумчане - делайте выводы - вас дурят, дурят и дурят, забрасывая ветку всяким дерьмом.

Вода им и та "твёрдая"...

Флудеры, господа форумчане, почти каждого из вас обокрали на 19 000 долларов.

Ай, молодцы!!!!!!

Востаннє редагувалось akurt в Пон 21 гру, 2020 15:31, всього редагувалось 1 раз.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.