Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Уважаемые пишущие в теме. Две недели наблюдаю за боданием в теме: один говорит "хорошо" живется в турции, остальные говорят "плохо". Я не просто зевака, я в процессе покупок, но не в Анталии или Алании. 1. это флудилка, а не тема про покупку. Да, я получил два ответа на конкретные, заданные мной вопросы. Сразу получил. За что благодарил топикстартера. Но информации системной в теме нет (или из-за такой свалки не нашел). 2. С хреновым настроением, везде будет хреново. Будут вопросы, зайду. Последние две недели я пытался вникнуть в лавину гавкания и отгавкивания, но больше заходить не собираюсь, так как такая свалка пустых сообщений не для меня - забирает время. И на последок, о том что всегда говорят "каждый о своем", и у всех своя правда. Хотел напомнить:
Как заработать 10000€ на перепродаже квартиры в Анталии,
В чудесный тёплый день посетил почтовое отделение и по дороге решил проведать квартиру своих приятелей, которую они купили в сентябре 2019 за 84000€. Далее произошло два замечательных события: - увидел объявление о продаже их соседской квартиры. - встретил наших - из Днепра - которые смотрели на объявление и при мне звонили. Обменялись и телефонами и очень полезной инфой. Подробности будут позже - я за рулем сейчас.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Как заработать 10000€ на перепродаже квартиры в Анталии,
В чудесный тёплый день посетил почтовое отделение и по дороге решил проведать квартиру своих приятелей, которую они купили в сентябре 2019 за 84000€. Далее произошло два замечательных события: - увидел объявление о продаже их соседской квартиры. - встретил наших - из Днепра - которые смотрели на объявление и при мне звонили. Обменялись и телефонами и очень полезной инфой. Подробности будут позже - я за рулем сейчас.
я на цоколі заробив теж 10000 євро. Купив за 200000 грн. а сусід продає аналогічний за $20 000
akurt написав:Как заработать 10000€ на перепродаже квартиры в Анталии,
В чудесный тёплый день посетил почтовое отделение и по дороге решил проведать квартиру своих приятелей, которую они купили в сентябре 2019 за 84000€. Далее произошло два замечательных события: - увидел объявление о продаже их соседской квартиры. - встретил наших - из Днепра - которые смотрели на объявление и при мне звонили. Обменялись и телефонами и очень полезной инфой. Подробности будут позже - я за рулем сейчас.
я на цоколі заробив теж 10000 євро. Купив за 200000 грн. а сусід продає аналогічний за $20 000
akurt написав:Как заработать 10000€ на перепродаже квартиры в Анталии,
В чудесный тёплый день посетил почтовое отделение и по дороге решил проведать квартиру своих приятелей, которую они купили в сентябре 2019 за 84000€. Далее произошло два замечательных события: - увидел объявление о продаже их соседской квартиры. - встретил наших - из Днепра - которые смотрели на объявление и при мне звонили. Обменялись и телефонами и очень полезной инфой. Подробности будут позже - я за рулем сейчас.
я на цоколі заробив теж 10000 євро. Купив за 200000 грн. а сусід продає аналогічний за $20 000
flyman написав:[quote="5127190:akurt"]Как заработать 10000€ на перепродаже квартиры в Анталии,
В чудесный тёплый день посетил почтовое отделение и по дороге решил проведать квартиру своих приятелей, которую они купили в сентябре 2019 за 84000€. Далее произошло два замечательных события: - увидел объявление о продаже их соседской квартиры. - встретил наших - из Днепра - которые смотрели на объявление и при мне звонили. Обменялись и телефонами и очень полезной инфой. Подробности будут позже - я за рулем сейчас.
я на цоколі заробив теж 10000 євро. Купив за 200000 грн. а сусід продає аналогічний за $20 000
Виставте на продаж за 40 000 - ще крутіше буде.
хіба з ремонтом, але він тільки початий[/quote]А сусід з ресонтом продає? Я взагалі до того, що немає сенсу орієнтуватися на об'яву сусіда, сумніваюся, що знайдеться олень на малий напівпідвал в Бучі за 20к
Итак, один из форумчан прав: флудеры мусорят ветку так, что мне самому трудно найти что-то полезное. Я удалил уже текст: 5. Що в першу чергу треба зробити після купівлі квартири в Туреччині. И не выкладываю пока текст: 6. Що в другу чергу треба зробити після купівлі квартири в Туреччині.
Как видите - это всё неактуальная и ненужная информация. Сейчас интереснее. Ибо сам удивился. Главная задача флудеров - ввести в полное заблуждение форумчан. Это у них получается отлично. Полтора года они рассказывают, что недвижимость в Буче и на заброшенных дачах в Жулянах дорожает, а в Анталии падает.
Я все время даю объективную точную информацию - надеясь, что это поможет форумчанам пристроить прикопанное под грушей ВЕРНО.
Итак, события сегодня: я проведал дом, в котором купили мои приятели квартиру в сентябре 2019 года - их сейчас нет в Анталии - все получилось за время их прилета с Украины с воскресенья по субботу в сентябре 2019. Он купили новенькую - еле успели выхватить последнюю - квартиру в новом жилом комплексе на 20 квартир. Цена по прайс-листу (покупка от Застройщика - никаких риелторов) - 84 000 евро. Квартира "2+1" площадью 90 кв. м. (нетто меньше - я не перемерял). Учитывая, что мы договаривались купить квартиру на третьем этаже, а перед нашим носом ее забрали (мы лоханулись и не дали задаток - точнее - лоханулся я - Покупатель мне по телефону из Украины советовал дать задаток - я не думал, что квартиру уведут "из под-носа")- они купили на втором этаже и это был повод поторговаться. Поторговались успешно - плача слезами, что мол "второй этаж - вид плохой", что квартира последняя - и надо "закрыть вопрос с домом", и все такое - сторговались на 82 000 евро (скидка 2000 евро! Тут мы плакали классно! - Мы - молодцы!). Реально цена получилась не 82 000 евро, а чуть больше - покупатель оплачивал долларами - Застройщик продавал в евро и кросс-курс дал цифру в 91 000 долларов. Оплата прошла так: 50 000 долларов были списаны с карты одного украинского банка и 41 000 долларов оплачены наличными в кассе Застройщика. Никаких посредников и никаких риелторов.
На втором этаже - 4 квартиры. Напротив 2 квартиры выкупили граждане Великобритании, на четвертом - двухуровневая - тоже гражданка Великобритании, не первом этаже (нулевой по-турецки) - украинцы. Итого из 4-х квартир на этаже 2 - в 3-х квартирах жили, а четвертая квартира стояла закрытая до сегодняшнего дня. Прошел год. Квартира "2+1" выставлена в продажу. Пока я делал фото объявления, к дому подъехало авто - вышла интересная блондинка - как оказалась наша украинка - и делала фото того же объявление и делала звонок. Я правильно прикинул, что блондинка может знать русский/украинский язык и не ошибся - ОНИ ИЩУТ КВАРТИРУ, знают язык, позвонили при мне и узнали цену. 110 000 долларов. Разница в цене за 1 год (почти) составила 110 000-91 000=19 000 (девятнадцать тысяч) долларов. Привет флудерам! А форумчане - делайте выводы - вас дурят, дурят и дурят, забрасывая ветку всяким дерьмом. Вода им и та "твёрдая"... Флудеры, господа форумчане, почти каждого из вас обокрали на 19 000 долларов. Ай, молодцы!!!!!!
Востаннє редагувалось akurt в Пон 21 гру, 2020 15:31, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.