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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 888889890891
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:40

Рекомендації, як не треба купляти квартиру у Туреччині.
Від реальної особи, а не якогось анонімного туркобота:



А ось тут неофіти спокушують доляреків купити "дешеву квартиру" за морем.

Потенційні покупці пишуть про протурецьких ріелторів:
"Очень приятный обзор в плане: грамотной речи, профессионализма, душевности. Словно слушаешь старых друзей. Улыбка, жесты - всё приятно. Я очень люблю Турцию. Не променяю этот край ни на какой другой. Природа, история, красота!"

Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:48

О!
Десятки флудерских сообщений в день вот от этой сладкой парочки флудеров выше - десятки и десятки в день - главная задача засыпать все своим мусором и ввести всех форумчан в заблуждение.
Что интересно: один флудер немедленно ставит "+" другому флудеру.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:01

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Квартиры в Турции поднялись в местной валюте на 27% в 2020 г, а в долларах США, в районе 14%. Поэтому не удивительно, что вложив 91000$ объект за год подорожал до 110 0000$. Я например купил квартиру за 45 000 в Киеве в новострое в 2019 г по переуступке от НАДЕЖНОГО ЗАСТРОЙЩИКА. Через год, перед сдачей в эксплуатацию идентичные объекты на olx уже по 65000$. Правильно ведь было сказано - делать деньги на лохах лучше всего в Украине ))
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 21 гру, 2020 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:04

  Frant написав:Потенційні покупці пишуть про протурецьких ріелторів:
"Очень приятный обзор в плане: грамотной речи, профессионализма, душевности. Словно слушаешь старых друзей. Улыбка, жесты - всё приятно. Я очень люблю Турцию. Не променяю этот край ни на какой другой. Природа, история, красота!"



Интересно, а там действительно постоянно живет так много русских? :roll:
Я эту свиноту на дух не перношу, на одном гектаре срать не сяду. :oops:
А тут может получиться, что жить с этой москальской пьяной сранью рядом, да еще в одном доме. :o
На любителя. Не на меня точно. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:11

  Libo написав:Интересно, а там действительно постоянно живет так много русских? :roll:
Я эту свиноту на дух не перношу, на одном гектаре срать не сяду. :oops:
А тут может получиться, что жить с этой москальской пьяной сранью рядом, да еще в одном доме. :o
На любителя. Не на меня точно. 8)


Обратимся к данным Института статистики Турецкой республики:
в ноябре граждане РФ купили 428 квартир, а граждане Украины - 105.
Такая примерно тенденция сохраняется постоянно: россиян в 4 раза больше, чем украинцев.
Однако есть и разница: россияне - разобщены, нет своей диаспоры здесь, сами они друг-друга боятся.
У украинцев только в Анталии 3 "Громадських об"єднання" (по интересам разные).
А всего Турции - 15 таких объединений.
Потому, конечно, Вы на улицах или в магазине можете услышать русскую речь. Нет ничего удивительного.
Меня больше удивило, когда я в Сан Франциско зашел в почтовое отделение оплатить услуги нашего консульства и сотрудница в отделении заговорила на русском.
Вообще при общении с турками очень советую сразу говорить, что вы - украинец - сразу улыбка и уважуха. Россиян реально НЕ любят.
Не только мы.
Еще статистика:
- в моем длим россияне не живут.
- в доме приятеля 1 - один россиянин - одинокий парень по имени Глеб.
- в доме приятеля 2 - одна россиянка - женщина откуда то типа Ханты Мансийск.
Однако такого, чтобы они путались у Вас под ногами - такого нет.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 21 гру, 2020 16:15, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:14

  akurt написав:
  Libo написав:Интересно, а там действительно постоянно живет так много русских? :roll:
Я эту свиноту на дух не перношу, на одном гектаре срать не сяду. :oops:
А тут может получиться, что жить с этой москальской пьяной сранью рядом, да еще в одном доме. :o
На любителя. Не на меня точно. 8)


Обратимся к данным Института статистики Турецкой республики:
в ноябре граждане РФ купили 428 квартир, а граждане Украины - 105.
Такая примерно тенденция сохраняется постоянно: россиян в 4 раза больше, чем украинцев.
Однако есть и разница: россияне - разобщены, нет своей диаспоры здесь, сами они друг-друга боятся.
У украинцев только в Анталии 3 "Громадських об"єднання" (по интересам разные).
А всего Турции - 15 таких объединений.
Потому, конечно, Вы на улицах или в магазине можете услышать русскую речь. Нет ничего удивительного.
Однако такого, чтобы они путались у Вас под ногами - такого нет.
Меня больше удивило, когда я в Сан Франциско зашел в почтовое отделение оплатить услуги нашего консульства и сотрудница в отделении заговорила на русском.
Вообще при общении с турками очень советую сразу говорить, что вы - украинец - сразу улыбка и уважуха. Россиян реально НЕ любят.
Не только мы.

Мова одна, а як розрізняють?
Якщо у вишиванці, то українець, якщо ні, то росіянин?
Чи тре паспорт показувати турку.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:17

  akurt написав:Что интересно: один флудер немедленно ставит "+" другому флудеру.
Я й Вам поставив "+".
За інформативний пост)))
Щоб не скаржились на життя)))
Востаннє редагувалось Frant в Пон 21 гру, 2020 16:20, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:17

Флайман!
Вот сегодня я подъехал к почтовому отделению на авто украинской регистрации и все было понятно.
Кроме того, общайтесь с людьми - они к Вам и будут относиться так, как Вы с ними общаетесь.
И вышиванка не понадобится - тем более, что у Вас лично ее нет и не было.
Видите, как все просто.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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