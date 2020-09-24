Додано: Пон 21 гру, 2020 15:48

О!

Десятки флудерских сообщений в день вот от этой сладкой парочки флудеров выше - десятки и десятки в день - главная задача засыпать все своим мусором и ввести всех форумчан в заблуждение.

Что интересно: один флудер немедленно ставит "+" другому флудеру.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.