flyman написав:
купуєш цоколь у Бучці за 200000 грн.
через 6 років років продаєш за $20000
Що мудро - то мудро.
На практиці: купуєш цоколь в Бучі - нежитлове приміщення - в 2015 році за 8 300 долларів.
Намагаєшся продати восени 2019 за 10 300 - покупець (один
реально був) крутить пальцем у скроні - бо поруч намагаються продати та повернути "свої", а ти йому розказуєш, шо в тебе розташування нежитлового приміщення в напівпідвалі краще за орієнтацією і місце, де має бути підлога, на 5 мм вище, ніж у сусіда - але не продається і не продалося в 2019 році
- бо дурних немає - тоді живеш там сам, як останній бомж - поки куплені на покинутих дачних ділянках недобудови без документів та прав власності не добудуються - до 2023 року ще далеко - тоді чекаєш 60
років та продаєш за $20000.
Круто. Всім треба взяти на озброєння.
А тепер я Вас навчу - Вас, як магістра за напрямком "Економіка", рахувати власні гроші.
В 2015 році - перед втечею до Польші на заробітки - відкрили в Приватбанку депозит на 8 300 доларів під 12% безподаткових річних, то поки микалися по Польщі, вже через рік мали б 8300х12%=996 доларів чистого прибутку.
В 2016 році - Ваш депозит було б подовжено автоматично під 8,5% річних по долару і Ви б мали: (8300+996)х8,5%=790 доларів.
В 2017 році - Ваш депозит був би подовжений автоматично під 7,5% річних і Ви б мали:(8300+996+790)х7,5%=756 доларів.
В 2018 році - Ваш депозит був би подовжений автоматично під 5,5% річних і ви б мали:(8300+996+790+756)х5,5%=596 доларів.
Таким чином, на момент повернення в Україну в жовтні 2019 Ви б мали (8300+996+790+756+596)=11 438 доларів.
До цієї суми додамо 800 доларів, які витратили на псевдоремонт
- в тому числі на заміну краденого лічильника електрики на справжній.
Разом маємо: 11 438+800=12 238 доларів США.
От їх би і ховали там, де Ви написали вище.Але ж то головом треба думати, а не ногом...