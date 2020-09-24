Додано: Пон 21 гру, 2020 17:32

flyman написав: купуєш цоколь у Бучці за 200000 грн.

через 6 років років продаєш за $20000

купуєш цоколь у Бучці за 200000 грн.через 6 років років продаєш за $20000

Але ж то головом треба було думати, а не ногом...

Що мудро - то мудро.На практиці: купуєш цоколь в Бучі - нежитлове приміщення - в 2015 році за 8 300 долларів.Намагаєшся продати восени 2019 за 10 300 - покупець (реально був) крутить пальцем у скроні - бо поруч намагаються продати та повернути "свої", а ти йому розказуєш, шо в тебе розташування нежитлового приміщення в напівпідвалі краще за орієнтацією і місце, де має бути підлога, на 5 мм вище, ніж у сусіда - але- бо дурних немає - тоді живеш там сам, як останній бомж - поки куплені на покинутих дачних ділянках недобудови без документів та прав власності не добудуються - до 2023 року ще далеко - тоді чекаєшроків та продаєш за $20000.Круто. Всім треба взяти на озброєння.А тепер я Вас навчу - Вас, як магістра за напрямком "Економіка", рахувати власні гроші.В 2015 році - перед втечею до Польші на заробітки - відкрили в Приватбанку депозит на 8 300 доларів під 12% безподаткових річних, то поки микалися по Польщі, вже через рік мали б 8300х12%=996 доларів чистого прибутку.В 2016 році - Ваш депозит було б подовжено автоматично під 8,5% річних по долару і Ви б мали: (8300+996)х8,5%=790 доларів.В 2017 році - Ваш депозит був би подовжений автоматично під 7,5% річних і Ви б мали:(8300+996+790)х7,5%=756 доларів.В 2018 році - Ваш депозит був би подовжений автоматично під 5,5% річних і ви б мали:(8300+996+790+756)х5,5%=596 доларів.Таким чином, на момент повернення в Україну в жовтні 2019 Ви б мали (8300+996+790+756+596)=11 438 доларів.До цієї суми додамо 800 доларів, які витратили на- в тому числі на заміну краденого лічильника електрики на справжній.Разом маємо: 11 438+800=Якщо б були не налякані депозитами у Ваших улюблених гівнобанках, де ви втратили 75% заощаджень - Дельта та ВАБ - а те саме було б в гривнях - отримали б рівно 20 000 доларів.От їх би і ховали там, де Ви написали вище. Але ЗАРАЗ, а не через 60 років.