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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 888889890891
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:40

Рекомендації, як не треба купляти квартиру у Туреччині.
Від реальної особи, а не якогось анонімного туркобота:



А ось тут неофіти спокушують доляреків купити "дешеву квартиру" за морем.

Потенційні покупці пишуть про протурецьких ріелторів:
"Очень приятный обзор в плане: грамотной речи, профессионализма, душевности. Словно слушаешь старых друзей. Улыбка, жесты - всё приятно. Я очень люблю Турцию. Не променяю этот край ни на какой другой. Природа, история, красота!"

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Frant
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:01

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Квартиры в Турции поднялись в местной валюте на 27% в 2020 г, а в долларах США, в районе 14%. Поэтому не удивительно, что вложив 91000$ объект за год подорожал до 110 0000$. Я например купил квартиру за 45 000 в Киеве в новострое в 2019 г по переуступке от НАДЕЖНОГО ЗАСТРОЙЩИКА. Через год, перед сдачей в эксплуатацию идентичные объекты на olx уже по 65000$. Правильно ведь было сказано - делать деньги на лохах лучше всего в Украине ))
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 21 гру, 2020 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:44

  roberto dark написав:а в долларах США, в районе 14%. Поэтому не удивительно, что вложив 91000$ объект за год подорожал до 110 0000$

З арифметикою нелади((((

91 000 $ х 1,14 = 103 740$.

14% від 91 000 = 12 740 $.
З цих грошей треба заплатити податки і нотаріусу за офрмлення.
Залишиться 5 000 - 6 000 дол.
Нежирно.

З врахуванням поїздок туди-сюди - ще меньше.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 21 гру, 2020 17:03, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:53

  Frant написав:
  roberto dark написав:а в долларах США, в районе 14%. Поэтому не удивительно, что вложив 91000$ объект за год подорожал до 110 0000$

З арифметикою нелади((((

91 000 $ х 1,14 = 103 740$.

14% від 91 000 = 12 740 $.
З цих грошей треба заплатити податки і нотаріусу за офрмлення.
Залишиться 5 000 - 6 000 дол.
Нежирно.

З врахуванням поїздок туди-сюди - ще меньше.

навіщо ускладнювати життя?
купуєш цоколь у Бучці за 200000 грн.
через 6 років років продаєш за $20000
USD ROI 2,3

ліпше чим в Туреччину привези в трусах кілька пачок Франклінів, обміняй, вклади, продай, обміняй ще раз, вивези гроші в трусах назад.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:32

  flyman написав:купуєш цоколь у Бучці за 200000 грн.
через 6 років років продаєш за $20000


Що мудро - то мудро.
На практиці: купуєш цоколь в Бучі - нежитлове приміщення - в 2015 році за 8 300 долларів.
Намагаєшся продати восени 2019 за 10 300 - покупець (один реально був) крутить пальцем у скроні - бо поруч намагаються продати та повернути "свої", а ти йому розказуєш, шо в тебе розташування нежитлового приміщення в напівпідвалі краще за орієнтацією і місце, де має бути підлога, на 5 мм вище, ніж у сусіда - але не продається і не продалося в 2019 році - бо дурних немає - тоді живеш там сам, як останній бомж - поки куплені на покинутих дачних ділянках недобудови без документів та прав власності не добудуються - до 2023 року ще далеко - тоді чекаєш 60 років та продаєш за $20000.
Круто. Всім треба взяти на озброєння.

А тепер я Вас навчу - Вас, як магістра за напрямком "Економіка", рахувати власні гроші.
В 2015 році - перед втечею до Польші на заробітки - відкрили в Приватбанку депозит на 8 300 доларів під 12% безподаткових річних, то поки микалися по Польщі, вже через рік мали б 8300х12%=996 доларів чистого прибутку.
В 2016 році - Ваш депозит було б подовжено автоматично під 8,5% річних по долару і Ви б мали: (8300+996)х8,5%=790 доларів.
В 2017 році - Ваш депозит був би подовжений автоматично під 7,5% річних і Ви б мали:(8300+996+790)х7,5%=756 доларів.
В 2018 році - Ваш депозит був би подовжений автоматично під 5,5% річних і ви б мали:(8300+996+790+756)х5,5%=596 доларів.
Таким чином, на момент повернення в Україну в жовтні 2019 Ви б мали (8300+996+790+756+596)=11 438 доларів.
До цієї суми додамо 800 доларів, які витратили на псевдоремонт - в тому числі на заміну краденого лічильника електрики на справжній.
Разом маємо: 11 438+800=12 238 доларів США.
Якщо б були не налякані депозитами у Ваших улюблених гівнобанках, де ви втратили 75% заощаджень - Дельта та ВАБ - а те саме було б в гривнях - отримали б рівно 20 000 доларів.
От їх би і ховали там, де Ви написали вище. Але ЗАРАЗ, а не через 60 років.
Але ж то головом треба було думати, а не ногом...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:28

  akurt написав:На практиці: купуєш цоколь в Бучі - нежитлове приміщення - в 2015 році за 8 300 долларів.
Намагаєшся продати восени 2019 за 10 300 - покупець (один реально був) крутить пальцем у скроні - бо поруч намагаються продати

Дійсно, реальна ціна напівпідвалів в Прикиївських Єпенях - донині тайна.

А в Анталії, в новобудах- є напівпідвали?
Скільки вони коштують у % від вартості пересічних квартир в тих же будинках, де розташовані?
Може, ми зможемо емпірично оцінити вартість того знаменитого цоколя з "ремонтом")))
Дякую за відповідь.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:35

  akurt написав:
  flyman написав:купуєш цоколь у Бучці за 200000 грн.
через 6 років років продаєш за $20000


Що мудро - то мудро.
На практиці: купуєш цоколь в Бучі - нежитлове приміщення - в 2015 році за 8 300 долларів.
Намагаєшся продати восени 2019 за 10 300 - покупець (один реально був) крутить пальцем у скроні - бо поруч намагаються продати та повернути "свої", а ти йому розказуєш, шо в тебе розташування нежитлового приміщення в напівпідвалі краще за орієнтацією і місце, де має бути підлога, на 5 мм вище, ніж у сусіда - але не продається і не продалося в 2019 році - бо дурних немає - тоді живеш там сам, як останній бомж - поки куплені на покинутих дачних ділянках недобудови без документів та прав власності не добудуються - до 2023 року ще далеко - тоді чекаєш 60 років та продаєш за $20000.
Круто. Всім треба взяти на озброєння.

А тепер я Вас навчу - Вас, як магістра за напрямком "Економіка", рахувати власні гроші.
В 2015 році - перед втечею до Польші на заробітки - відкрили в Приватбанку депозит на 8 300 доларів під 12% безподаткових річних, то поки микалися по Польщі, вже через рік мали б 8300х12%=996 доларів чистого прибутку.
В 2016 році - Ваш депозит було б подовжено автоматично під 8,5% річних по долару і Ви б мали: (8300+996)х8,5%=790 доларів.
В 2017 році - Ваш депозит був би подовжений автоматично під 7,5% річних і Ви б мали:(8300+996+790)х7,5%=756 доларів.
В 2018 році - Ваш депозит був би подовжений автоматично під 5,5% річних і ви б мали:(8300+996+790+756)х5,5%=596 доларів.
Таким чином, на момент повернення в Україну в жовтні 2019 Ви б мали (8300+996+790+756+596)=11 438 доларів.
До цієї суми додамо 800 доларів, які витратили на псевдоремонт - в тому числі на заміну краденого лічильника електрики на справжній.
Разом маємо: 11 438+800=12 238 доларів США.
Якщо б були не налякані депозитами у Ваших улюблених гівнобанках, де ви втратили 75% заощаджень - Дельта та ВАБ - а те саме було б в гривнях - отримали б рівно 20 000 доларів.
От їх би і ховали там, де Ви написали вище. Але ЗАРАЗ, а не через 60 років.
Але ж то головом треба було думати, а не ногом...

В Приваті восени 2016 були депо на 5 років 10% в доларі і 20% в гривні.
Ше до 2021 року дехто юзає.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:52

  Frant написав:
  akurt написав:На практиці: купуєш цоколь в Бучі - нежитлове приміщення - в 2015 році за 8 300 долларів.
Намагаєшся продати восени 2019 за 10 300 - покупець (один реально був) крутить пальцем у скроні - бо поруч намагаються продати

Дійсно, реальна ціна напівпідвалів в Прикиївських Єпенях - донині тайна.

А в Анталії, в новобудах- є напівпідвали?
Скільки вони коштують у % від вартості пересічних квартир в тих же будинках, де розташовані?
Може, ми зможемо емпірично оцінити вартість того знаменитого цоколя з "ремонтом")))
Дякую за відповідь.

так як цоколь сусіда з ремонтом "після будівельників" вже зник з олх, то можу припустити що $20000 досить таки реальна ринкова ціна на сьогодні
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 20:02

  Квесторе_поверніться написав:В Приваті восени 2016 були депо на 5 років 10% в доларі і 20% в гривні.
Ше до 2021 року дехто юзає.

То ж треба було розум мати...
Нарешті стабілізація на гілці - всі в Бучу - цоколі - нежитлові - без опалення - без води - без каналізації - без електрики - без вентиляції - беремо в чергу...
"Сусіда... зник"... Сурьйозний показник... Треба брати... Поки ще є...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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