Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:тут оцінють прибуток по оголошенням
akurt написав:Как заработать 10000€ на перепродаже квартиры в Анталии,
В чудесный тёплый день посетил почтовое отделение и по дороге решил проведать квартиру своих приятелей, которую они купили в сентябре 2019 за 84000€. Далее произошло два замечательных события: - увидел объявление о продаже их соседской квартиры. - встретил наших - из Днепра - которые смотрели на объявление и при мне звонили. Обменялись и телефонами и очень полезной инфой.
Тонко!
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
31 декабря 2020 должен был вступить в силу Закон, согласно которому Разрешения на строительство жилых домов (комплексов) в Турции выдается только при условии наличия на каждую квартиру минимум одной парковки для автомобиля владельца квартиры в подземном паркинге или на территории комплекса. Записан принцип: "1 квартира=1 парковочное место". В случае отсутствия по проекту подземного паркинга Застройщик должен разработать план местонахождения парковочного места для владельца квартиры в непосредственной близости от жилого дома и предоставить владельцу квартиры План размещения такого парковочного места.
В ответ на настоятельные просьбы Застройщиков вступление в силу этого Закона перенесено на 30 марта 2021 года.
Для справки: - нет и не было платы для владельца квартиры за место в подземном паркинге. - на территории моего комплекса есть парковка для автомобилей жильцов. Мой автомобиль всегда стоит на такой парковке за воротами комплекса. - на территории дома моих приятелей - две парковки, въезд на каждую - через автоматические ворота (в доме 30 квартир, двое ворот). - в Турции нет понятия "гараж" и я нигде ни разу не видел частных гаражей с ржавыми/нержавыми воротами и кучей замков на них. - поскольку оставлять автомобиль на улице безопасно - многие владельцы автомобилей часто не пользуются даже имеющимся подземным паркингом и оставляют свои автомобили на улице. На фото: подземный паркинг в новом жилом комплексе SurYapi, где не прошлой неделе "наши" люди купили квартиру "1+1" за 350 000 лир (примерно 43 000 долларов). Покупка квартиры - по переуступке, все готовые квартиры "1+1" Застройщиком проданы. В продаже остались квартиры "1+1" в одном корпусе и только на втором этаже со сроком сдачи в 2022 году (строительство дома еще не начато). На моем фото - макет нового жилого комплекса: 1 - дом нового микрорайона, где куплена квартира и сделано фото подземного паркинга. 2 - единственный корпус, в котором в продаже еще есть квартиры "1+1" в продаже от Застройщика. Эти квартиры имеют площадь брутто 73 кв.м, цена по прайс-листу 452 000 лир (примерно 60 000 долларов). Во всем этом микрорайоне кроме указанных выше больше нет в продаже ни одной квартиры "1+1". Квартиры "2+1" площадью брутто 85 кв.м по цене 526 000 лир (примерно 70 000 долларов) еще есть, в каком корпусе не узнавал. Вид на жилой комплекс с северной стороны (возвышенность выше Зоопарка Анталии):
Востаннє редагувалось akurt в Вів 22 гру, 2020 08:27, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Напомнило одного польского коллегу этой тётки который с одной стороны Польшу нахваливает и в Украину возвращаться не собирается, а с другой регулярно в каждом втором-первом ролике в лучших традициях украинских говно-СМИ выгосит в заголовок какую-то херь.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift