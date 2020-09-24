Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:тут оцінють прибуток по оголошенням
akurt написав:Как заработать 10000€ на перепродаже квартиры в Анталии,
В чудесный тёплый день посетил почтовое отделение и по дороге решил проведать квартиру своих приятелей, которую они купили в сентябре 2019 за 84000€. Далее произошло два замечательных события: - увидел объявление о продаже их соседской квартиры. - встретил наших - из Днепра - которые смотрели на объявление и при мне звонили. Обменялись и телефонами и очень полезной инфой.
Тонко!
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
31 декабря 2020 должен был вступить в силу Закон, согласно которому Разрешения на строительство жилых домов (комплексов) в Турции выдается только при условии наличия на каждую квартиру минимум одной парковки для автомобиля владельца квартиры в подземном паркинге или на территории комплекса. Записан принцип: "1 квартира=1 парковочное место". В случае отсутствия по проекту подземного паркинга Застройщик должен разработать план местонахождения парковочного места для владельца квартиры в непосредственной близости от жилого дома и предоставить владельцу квартиры План размещения такого парковочного места.
В ответ на настоятельные просьбы Застройщиков вступление в силу этого Закона перенесено на 30 марта 2021 года.
Для справки: - нет и не было платы для владельца квартиры за место в подземном паркинге. - на территории моего комплекса есть парковка для автомобилей жильцов. Мой автомобиль всегда стоит на такой парковке за воротами комплекса. - на территории дома моих приятелей - две парковки, въезд на каждую - через автоматические ворота (в доме 30 квартир, двое ворот). - в Турции нет понятия "гараж" и я нигде ни разу не видел частных гаражей с ржавыми/нержавыми воротами и кучей замков на них. - поскольку оставлять автомобиль на улице безопасно - многие владельцы автомобилей часто не пользуются даже имеющимся подземным паркингом и оставляют свои автомобили на улице. На фото: подземный паркинг в новом жилом комплексе SurYapi, где не прошлой неделе "наши" люди купили квартиру "1+1" за 350 000 лир (примерно 43 000 долларов). Покупка квартиры - по переуступке, все готовые квартиры "1+1" Застройщиком проданы. В продаже остались квартиры "1+1" в одном корпусе и только на втором этаже со сроком сдачи в 2022 году (строительство дома еще не начато). На моем фото - макет нового жилого комплекса: 1 - дом нового микрорайона, где куплена квартира и сделано фото подземного паркинга. 2 - единственный корпус, в котором в продаже еще есть квартиры "1+1" в продаже от Застройщика. Эти квартиры имеют площадь брутто 73 кв.м, цена по прайс-листу 452 000 лир (примерно 60 000 долларов). Во всем этом микрорайоне кроме указанных выше больше нет в продаже ни одной квартиры "1+1". Квартиры "2+1" площадью брутто 85 кв.м по цене 526 000 лир (примерно 70 000 долларов) еще есть, в каком корпусе не узнавал. Вид на жилой комплекс с северной стороны (возвышенность выше Зоопарка Анталии):
Востаннє редагувалось akurt в Вів 22 гру, 2020 08:27, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Напомнило одного польского коллегу этой тётки который с одной стороны Польшу нахваливает и в Украину возвращаться не собирается, а с другой регулярно в каждом втором-первом ролике в лучших традициях украинских говно-СМИ выгосит в заголовок какую-то херь.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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НЕДВИЖИМОСТЬ КАК ИНВЕСТИЦИЯ И СПОСОБ ЗАРАБАТЫВАНИЯ ДЕНЕГ ДЛЯ АНТАЛИИ
Вчера получил комплекс фото законченного моим приятелем довольно затратного объекта. Приятель имеет квартиру в Анталии (куплена в 2018), а деньги - ясное дело - зарабатывает в Украине. Дам не всю информацию - вещь приватная, но цифровую - о недвижимости - дам.
- Год 2019. Поиск и покупка земельного участка под застройку в приличном районе города (название областного центра удалено). - найден участок не совсем такой как хотелось, но сработал выбор микрорайона. Участок безуспешно продавался 8 (восемь!) лет. Участок прямоугольный, в плане не совсем горизонтальный. Участок в приватной застройке частными домами и микрорайон достаточно престижный. Параллельно улице идет один из главных проспектов города. - цель: построить объект жилой на 4 квартиры под сдачу. С парковочными местами. - работы шли активно в течение 14 месяцев. Заказан был проект довольно опытному архитектору, он же осуществлял авторский надзор. - общая сумма вложения оставила 250 000 украинских денег, в смысле долларов США. - на участке был построен жилой комплекс - 4 квартиры под сдачу - класса - по мнению владельца "Люкс" (легкое хи-хи). Общий вид комплекса: (фото удалено при редактировании). - ровно месяц назад - 20 ноября 2020 года - на этапе почти готовности - были приглашены риелторы, которым было озвучено задание заработать для себя, любимых денежку - сдача должна быть не менее чем по 18 000 гривен за каждую квартиру. В квартирах все сделано "под ключ". Фото салона: (фото удалено при редактировании). Фото кухни: (фото удалено при редактировании). Фото спальни: (фото удалено при редактировании). По состоянию на вчера все 4 квартиры успешно сданы по 18 000 гривен в месяц. Берем калькулятор: 250 000 - 100% (12х4х18000)/28,20 - х% х=((12х4х18000)/28,20)х100)/250000=12,25% годовых по валюте. Срок окупаемости: 250000/((12х4х18000)/28,20)=8,2 года. Вообще-то в Украине бизнес считается успешным при сроке окупаемости в 8 лет, но 8,2 тоже хорошо. Планируемая выручка в год: (12х4х18000)/28,20=30 638 украинцами любимых денЮх.
Дело сделано. Работы и нервов было много. Вчера по Вайберу мне его жена (имя удалено) сказала: "Уже хочу в Анталию".
P.S. В Анталии в 10-20 утра +17, голубое небо и яркое солнце. На три дня перед - обычная декабрьская зимняя погода: яркое солнце+голубое небо+температура +18. Температура воды в Средиземном море +20,4 градуса.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 22 гру, 2020 10:03, всього редагувалось 3 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:В Анталии в 10-20 утра +17, голубое небо и яркое солнце. На три дня перед - обычная декабрьская зимняя погода: яркое солнце+голубое небо+температура +18. Температура воды в Средиземном море
Перевіряємо анонімну інформацію, яку пише місцевий туркобот - новинами від справжніх, ідентифікованих першоджерел.
Ніхто не загоряє. І взагалі, зимою робити там нічого:
"Погода в январе в Анталии зависит солнечный день или нет. Если светит солнце, то днем +15-17 градусов. Можно ходить в кофтах, вечером нужны куртки, ночью температура +5. В дождливый день всего +10-12 градусов. Дожди бывают примерно через 4-5 дней и дожди 1-2 дня. Мы были на пляже Коньяалты. В солнечный день там много людей. Кто рыбу ловит, кто просто отдыхает и смотрит на море."
akurt написав:Фото салона: (фото удалено при редактировании). Фото кухни: (фото удалено при редактировании). Фото спальни: (фото удалено при редактировании).
Этот абзац можно тоже удалить после очередного редактирования))
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)