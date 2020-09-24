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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 889890891892
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 08:04

НЕДВИЖИМОСТЬ И ПАРКОВКА ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

31 декабря 2020 должен был вступить в силу Закон, согласно которому Разрешения на строительство жилых домов (комплексов) в Турции выдается только при условии наличия на каждую квартиру минимум одной парковки для автомобиля владельца квартиры в подземном паркинге или на территории комплекса.
Записан принцип: "1 квартира=1 парковочное место".
В случае отсутствия по проекту подземного паркинга Застройщик должен разработать план местонахождения парковочного места для владельца квартиры в непосредственной близости от жилого дома и предоставить владельцу квартиры План размещения такого парковочного места.

В ответ на настоятельные просьбы Застройщиков вступление в силу этого Закона перенесено на 30 марта 2021 года.

Для справки:
- нет и не было платы для владельца квартиры за место в подземном паркинге.
- на территории моего комплекса есть парковка для автомобилей жильцов. Мой автомобиль всегда стоит на такой парковке за воротами комплекса.
- на территории дома моих приятелей - две парковки, въезд на каждую - через автоматические ворота (в доме 30 квартир, двое ворот).
- в Турции нет понятия "гараж" и я нигде ни разу не видел частных гаражей с ржавыми/нержавыми воротами и кучей замков на них.
- поскольку оставлять автомобиль на улице безопасно - многие владельцы автомобилей часто не пользуются даже имеющимся подземным паркингом и оставляют свои автомобили на улице.
На фото: подземный паркинг в новом жилом комплексе SurYapi, где не прошлой неделе "наши" люди купили квартиру "1+1" за 350 000 лир (примерно 43 000 долларов). Покупка квартиры - по переуступке, все готовые квартиры "1+1" Застройщиком проданы. В продаже остались квартиры "1+1" в одном корпусе и только на втором этаже со сроком сдачи в 2022 году (строительство дома еще не начато).
Зображення
На моем фото - макет нового жилого комплекса:
1 - дом нового микрорайона, где куплена квартира и сделано фото подземного паркинга.
2 - единственный корпус, в котором в продаже еще есть квартиры "1+1" в продаже от Застройщика.
Эти квартиры имеют площадь брутто 73 кв.м, цена по прайс-листу 452 000 лир (примерно 60 000 долларов).
Во всем этом микрорайоне кроме указанных выше больше нет в продаже ни одной квартиры "1+1".
Квартиры "2+1" площадью брутто 85 кв.м по цене 526 000 лир (примерно 70 000 долларов) еще есть, в каком корпусе не узнавал.
Зображення
Вид на жилой комплекс с северной стороны (возвышенность выше Зоопарка Анталии):
Зображення
Востаннє редагувалось akurt в Вів 22 гру, 2020 08:27, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 08:24

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  flyman написав:кажуть влогери

Хайпанём немножечко.

Напомнило одного польского коллегу этой тётки который с одной стороны Польшу нахваливает и в Украину возвращаться не собирается, а с другой регулярно в каждом втором-первом ролике в лучших традициях украинских говно-СМИ выгосит в заголовок какую-то херь.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 09:34

НЕДВИЖИМОСТЬ КАК ИНВЕСТИЦИЯ И СПОСОБ ЗАРАБАТЫВАНИЯ ДЕНЕГ ДЛЯ АНТАЛИИ

Вчера получил комплекс фото законченного моим приятелем довольно затратного объекта.
Приятель имеет квартиру в Анталии (куплена в 2018), а деньги - ясное дело - зарабатывает в Украине.
Дам не всю информацию - вещь приватная, но цифровую - о недвижимости - дам.
...
(текст удалён автором - информация приватная, кто не успел прочитать - я не виноват)
Востаннє редагувалось akurt в Вів 22 гру, 2020 17:58, всього редагувалось 4 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 09:40

  akurt написав:В Анталии в 10-20 утра +17, голубое небо и яркое солнце. На три дня перед - обычная декабрьская зимняя погода: яркое солнце+голубое небо+температура +18. Температура воды в Средиземном море

Перевіряємо анонімну інформацію, яку пише місцевий туркобот - новинами від справжніх, ідентифікованих першоджерел.

Ніхто не загоряє. І взагалі, зимою робити там нічого:

"Погода в январе в Анталии зависит солнечный день или нет. Если светит солнце, то днем +15-17 градусов. Можно ходить в кофтах, вечером нужны куртки, ночью температура +5. В дождливый день всего +10-12 градусов. Дожди бывают примерно через 4-5 дней и дожди 1-2 дня. Мы были на пляже Коньяалты. В солнечный день там много людей. Кто рыбу ловит, кто просто отдыхает и смотрит на море."



В півнвчних країнах - зимою розваги кращі!

https://www.youtube.com/watch?v=6RshbLE97Mo
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:50

Ход строительства комплекса (название удалено).

Сегодня в Анталию прилетели делать очередную проплату за квартиру наши украинцы.
Посетили комплекс, в котором несколько квартир им будут принадлежать.
Отличная погода - солнечно и тепло (+18) - способствует активной работе на комплексе.
Идут работы по наружной штукатурке на корпусе "А".
Зображення
В корпусах I и J наружные отделочные работы закончены - окраска еще не выполнена.
Зображення
Из почти готового подземного паркинга при нас выехали 2 легковых авто - но нас внутрь не пустили - на въезде находится охранник.

Примечание: НЕ РЕКЛАМА. Рекламировать нечего: квартир в продаже нет уже примерно с 10 сентября - всё раскупили.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:19

ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ ЗАКОРДОННОЇ НЕРУХОМОСТІ

  change_pm написав:Так-с, мої вітання з 99.99% вірогідністю прийняття пакета стимулів в Штатах)))
Мої вітання орендарям в Штатах, а також всім омериканським "ніщебродам" = Штати успішно рухаються к соціалізму )))
Питання, хто за це заплатить? )))
Таки однозначно зрозуміло, що це всі власники доларових підматрасних заначьок ))) але може виявитись, що і бички по омерофонді )))
Імхо, варіанти на "голубу" хвилю в Штатах все ще є, і тоді буде суттєве підвищення податків на середній клас і падіння фонди.


Думки цікаві, але є РЕАЛЬНІСТЬ.

Мої респонденти в США - в Сан Форанцисько та в Лос Анджелісі - повідомляють наступне:
1. Вартість оренди квартир в Сан Францисько впала в середньому на 1000 доларів (!!!) на місяць. Тобто те, за що платили рік тому 4 500 - 5 500 доларів на місяць - зараз НАМАГАЮТЬСЯ (!!!) здати за 3 500 - 4 500 доларів на імсяць. Багато житла не здається - стоять квартири пусті.
2. Пункт 1 стосується ЦЕТРА МІСТА. НІКОМУ не потрібні квартири в центрі. Мої респонденти пояснюють так: всі сидять по хатках та працюють віддалено - то навіщо платити зайві гроші за оренду квартири в центрі? НЕМАЄ ніякого сенсу - і не платять. Але це пояснення номер один. Пояснення номер 2: велика кількість "старт-ап"-ів ПРОСТО закрилася, пішла в небуття - всіх звільнили. І таких звільнених дуже багато. Пояснення номер 3: всі, хто зробив помилку - пішов добровілно на "вільні хліба" з потужних фірм та корпорацій - дуже програли, сидять рахують кожну копійку та якщо живуть, то платять працівникам (в тому числя найнятим в Україні) суто копійки - аби вижили якось.
3. Всі відомі та потужні фірми відправили всіх свої працівників на віддалену роботу із словами: "Вважайте, що то - навічно"
4. Всі відомі та потужні фірми фірми раптом зрозуміли, що даремно платили велетенські гроші за оренду офісних приміщень, приміром фірма SiteCore (філія є в Україні) платила щомісяця за оренду двоповерхової офісної будівлі 250 000 доларів (!!!!!) на місяць. ВЖЕ НЕ ОРЕНДУЄ І НЕ ПЛАТИТЬ.
5. ВАЖЛИВО: не зменшилася ні на 1 цент оренда приміщінь в ближніх приміських територіях Сан Фоанцисько та Лос Анджлеса. Аренда в приміських містечках типу Sausalito, Mill Valley, Palo Alto не впала ні на один цент. Вартість квартир не впала ні на один цент.
6. Дуже серйозно почали звертати увагу на ЯКІСТЬ квартир. В багатьох "наче очі відкрилися", за що платили так дорого. Тенденція: підвищилася вимога до якісного життя за ті самі гроші або навіть дешевше. ЯКІСТЬ!!!!!!
7. ДУЖЕ серьйозно розглядаєтсья питання: якщо можна працювати вдома і нічого, крім інтеренту не потрібно, чи не варто переїхати із США на життя в Данію, Італію - або навіть в теплі та значно дешевші за вартістю житла та харчування Середземноморські країни.
Ось так панове...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:48

  akurt написав:ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ ЗАКОРДОННОЇ НЕРУХОМОСТІ

  change_pm написав:Так-с, мої вітання з 99.99% вірогідністю прийняття пакета стимулів в Штатах)))
Мої вітання орендарям в Штатах, а також всім омериканським "ніщебродам" = Штати успішно рухаються к соціалізму )))
Питання, хто за це заплатить? )))
Таки однозначно зрозуміло, що це всі власники доларових підматрасних заначьок ))) але може виявитись, що і бички по омерофонді )))
Імхо, варіанти на "голубу" хвилю в Штатах все ще є, і тоді буде суттєве підвищення податків на середній клас і падіння фонди.


Думки цікаві, але є РЕАЛЬНІСТЬ.

Мої респонденти в США - в Сан Форанцисько та в Лос Анджелісі - повідомляють наступне:
1. Вартість оренди квартир в Сан Францисько впала в середньому на 1000 доларів (!!!) на місяць. Тобто те, за що платили рік тому 4 500 - 5 500 доларів на місяць - зараз НАМАГАЮТЬСЯ (!!!) здати за 3 500 - 4 500 доларів на імсяць. Багато житла не здається - стоять квартири пусті.
2. Пункт 1 стосується ЦЕТРА МІСТА. НІКОМУ не потрібні квартири в центрі. Мої респонденти пояснюють так: всі сидять по хатках та працюють віддалено - то навіщо платити зайві гроші за оренду квартири в центрі? НЕМАЄ ніякого сенсу - і не платять. Але це пояснення номер один. Пояснення номер 2: велика кількість "старт-ап"-ів ПРОСТО закрилася, пішла в небуття - всіх звільнили. І таких звільнених дуже багато. Пояснення номер 3: всі, хто зробив помилку - пішов добровілно на "вільні хліба" з потужних фірм та корпорацій - дуже програли, сидять рахують кожну копійку та якщо живуть, то платять працівникам (в тому числя найнятим в Україні) суто копійки - аби вижили якось.
3. Всі відомі та потужні фірми відправили всіх свої працівників на віддалену роботу із словами: "Вважайте, що то - навічно"
4. Всі відомі та потужні фірми фірми раптом зрозуміли, що даремно платили велетенські гроші за оренду офісних приміщень, приміром фірма SiteCore (філія є в Україні) платила щомісяця за оренду двоповерхової офісної будівлі 250 000 доларів (!!!!!) на місяць. ВЖЕ НЕ ОРЕНДУЄ І НЕ ПЛАТИТЬ.
5. ВАЖЛИВО: не зменшилася ні на 1 цент оренда приміщінь в ближніх приміських територіях Сан Фоанцисько та Лос Анджлеса. Аренда в приміських містечках типу Sausalito, Mill Valley, Palo Alto не впала ні на один цент. Вартість квартир не впала ні на один цент.
6. Дуже серйозно почали звертати увагу на ЯКІСТЬ квартир. В багатьох "наче очі відкрилися", за що платили так дорого. Тенденція: підвищилася вимога до якісного життя за ті самі гроші або навіть дешевше. ЯКІСТЬ!!!!!!
7. ДУЖЕ серьйозно розглядаєтсья питання: якщо можна працювати вдома і нічого, крім інтеренту не потрібно, чи не варто переїхати із США на життя в Данію, Італію - або навіть в теплі та значно дешевші за вартістю житла та харчування Середземноморські країни.
Ось так панове...


нарешті пост по темі.
поставив +

Данія не дешева.
Італія: залежить від регіону, якщо депресивний південь, то буде дешевше.

Не факт, що можна буде з Туреччини, так як є обмеження щодо країн.

З України напр., я не можу працювати на певний ряд замовників, мінімум потрібно знаходитися на території Польщі.
https://fi202x.blogspot.com/
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