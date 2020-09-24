RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 890891892893
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:32

  akurt написав:Немного интересных фактов. О недвижимости.
За рубежом.
В Турции. В Анталии в частности.
https://news-turk.ru/2020/12/22/nedvizh ... ree-vsego/

чим сильніше пузириться, тим гучніше впаде
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22743
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1188 раз.
Подякували: 1695 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 06:24

Так, пане Флаймане, Ви праві. Найкраще в наші суворі часи діяти так:
- скорше продати напівпідвал з ремонтом типу "Лофт" в Бучі - поки дають 40 000 ойро.
- маючи так купу грошей - почати жити як людина. Чудовий профіт - купити за 8 300 доларів - продати непотріб за 40 000 ойро.
- відвідувати як променад не менше трьох недобудов (без документів, на покинутих дачних ділянках на околицях Жулян).
- тихенько сидіти у розбитого корита під назвою "Проєкт оточення Кийова кавлірками".
Програма дій є - треба виконувати.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5254
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1992 раз.
Подякували: 794 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 890891892893
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 610, 611, 612
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
6114 721424
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 гру, 2020 17:48
Долярчик
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 127, 128, 129
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1287 171816
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 гру, 2020 14:04
flyman
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 13, 14, 15
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
149 8663
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 16:40
Рыба-сом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17694)
24.12.2020 07:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.