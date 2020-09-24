Додано: Чет 24 гру, 2020 06:24

Так, пане Флаймане, Ви праві. Найкраще в наші суворі часи діяти так:

- скорше продати напівпідвал з ремонтом типу "Лофт" в Бучі - поки дають 40 000 ойро.

- маючи так купу грошей - почати жити як людина. Чудовий профіт - купити за 8 300 доларів - продати непотріб за 40 000 ойро.

- відвідувати як променад не менше трьох недобудов (без документів, на покинутих дачних ділянках на околицях Жулян).

- тихенько сидіти у розбитого корита під назвою "Проєкт оточення Кийова кавлірками".

Програма дій є - треба виконувати.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.