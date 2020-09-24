Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вдень в Анталії сонячно та тепло, +18. Форма одягу: джинси, сорочка, бейсболка, кросівки, будь-яка легка курточка типу "ветровка", вдень курточка не потрібна. Вдень - поїздки на авто - без курточки, вікна в авто відкриті. Пробки - точніше - напружений рух - на дорогах не зустрічав (крім години "пік" - приблизно о 17-00 на певних ділянках). Вночі на моєму відкритому балконі термометр показує +15. В квартирі на ранок без застосування будь-яких засобів опалення +20,7. Температура води в морі +21.
На ринку: - мандарини - 1,5 ліри кг (5,4 гривні кіло); - помаранчі - 3,5 ліри кг (12,6 гривні кіло); - гранати від 4 лір кг (14,4 гривень кіло); - яблука та груші від 3,5 ліри кг (від 12,6 гривень кіло); - картопля - 2 ліри кг (7,2 гривні кіло); - огірки, помідори, кабачки та таке інше - навіть ціни не дивлюся - все по 2-4 ліри кг. - цибуля зелена - пучок - 1,5 ліри - 5,4 гривні. В продажу гриби - "Лисички", редис та полуниця (гриби 26-30 лір кг, полуниця - 16 лір кг).
Подорожчали курячі яйця: в магазині 0,8 ліри штука - на ринку домашні 1,25/1,50 ліри штука (від 2,88 до 4,50 гривні штука). Подорожчала баранина: бараняча нога приблизно 60 лір кг - то 216 гривень кг (планую взяти на Новий рік). Подешевшала яловичина (фарш та вирізка без костей - від 38 лір - від 137 гривень кіло). Суттєво подешевшали вершкове масло та сири - тверді та м"які. Вибір такий великий, що дивуюсь... Олія оливкова - від 20,7 ліри літр (по 75 гривень за 1 літр). Якщо маєте карту постійного клієнта супермаркету - можна взяти оливкову оілю, що вартує для всіх 42 ліри за 1 літр - всього за за 23 ліри 1 літр - першого холодного віджиму. Індик - тушка - продається по 17,5 ліри за кіло - по 63 гривні кіло, середня вага - 4,5 кг. Молоко - 3,5 ліри за 1 літр - то 12,6 гривні за 1 літр. Беру молоко за 4,5 ліри "Золоте" - жирність 3,7%. Батон білий - 1,5 ліри - 5,4 гривні. Хліб з насінням "Кирпичик" - вага 0,8 кг - 7,5-8,5 ліри - то 28,80 гривні. Риба - щоденно в продажу 25-40 видів свіжої риби, найдешевші зараз чорономорський оселедець та Хамса - від 15 лір (55 гривні) кіло. Лосось "турецький" (є такий, менший за розміром) та пструг морський - від 30 лір кг, норвезький лосось (тушка) від 52 лір кг. Пельмені з яловичиною або з м"ясом індика - "ручна робота" - цех належить нашим українцям - 46 лір за 1 кг - 166 гривень кіло. Курка - тушка - від 9,5 ліри кг - то від 34 гривні кіло. Печінка куряча - 7 лір - 25,20 гривні кіло.
Бензин А95 - від 7,19 ліри за 1 літр - то від 25,89 гривні за 1 літр.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Дніпро. ж/м "Перемога". 24 грудня 2020. Фото з вікна квартири.
Анталія. Набережна Середземного моря. 24 грудня 2020. Фото з авто. +19. На задньому плані - засніжені вершини Таврських гір (висота вершин 2450-2550 м над рівнем моря). Примітка: на 30 грудня 2020 прогнозують +21. Запланований виїзд на авто групи колись мешканців Києва та Харкова, які мають квартири в Анталії, в гірськолижний центр Saklikent з підйомом на висоту 2500 м до Обсерваторії та з виготовленням Сніговика (в горах лежить сніг). Після повернення - виконання мрії пана Романа - "Сніговик+купання в Середземному морі" (на сьогодні вода в морі +21). Виїзд - о 10-00. Автор програми маршруту (по дорозі при поверненні запланований пікнік на галявині високо в горах та відвідування гірського озера) та водій головного в колоні авто - akurt. Хто з форумчан буде 30 грудня в Анталії - запрошую приєднуватися.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.