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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 891892893894>
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:32

  akurt написав:Немного интересных фактов. О недвижимости.
За рубежом.
В Турции. В Анталии в частности.
https://news-turk.ru/2020/12/22/nedvizh ... ree-vsego/

чим сильніше пузириться, тим гучніше впаде
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 07:34

Для тих, хто вивчає "Три Закони Акурта".

Вдень в Анталії сонячно та тепло, +18.
Форма одягу: джинси, сорочка, бейсболка, кросівки, будь-яка легка курточка типу "ветровка", вдень курточка не потрібна. Вдень - поїздки на авто - без курточки, вікна в авто відкриті. Пробки - точніше - напружений рух - на дорогах не зустрічав (крім години "пік" - приблизно о 17-00 на певних ділянках).
Вночі на моєму відкритому балконі термометр показує +15.
В квартирі на ранок без застосування будь-яких засобів опалення +20,7.
Температура води в морі +21.

На ринку:
- мандарини - 1,5 ліри кг (5,4 гривні кіло);
- помаранчі - 3,5 ліри кг (12,6 гривні кіло);
- гранати від 4 лір кг (14,4 гривень кіло);
- яблука та груші від 3,5 ліри кг (від 12,6 гривень кіло);
- картопля - 2 ліри кг (7,2 гривні кіло);
- огірки, помідори, кабачки та таке інше - навіть ціни не дивлюся - все по 2-4 ліри кг.
- цибуля зелена - пучок - 1,5 ліри - 5,4 гривні.
В продажу гриби - "Лисички", редис та полуниця (гриби 26-30 лір кг, полуниця - 16 лір кг).

Подорожчали курячі яйця: в магазині 0,8 ліри штука - на ринку домашні 1,25/1,50 ліри штука (від 2,88 до 4,50 гривні штука).
Подорожчала баранина: бараняча нога приблизно 60 лір кг - то 216 гривень кг (планую взяти на Новий рік).
Подешевшала яловичина (фарш та вирізка без костей - від 38 лір - від 137 гривень кіло).
Суттєво подешевшали вершкове масло та сири - тверді та м"які. Вибір такий великий, що дивуюсь...
Олія оливкова - від 20,7 ліри літр (по 75 гривень за 1 літр). Якщо маєте карту постійного клієнта супермаркету - можна взяти оливкову оілю, що вартує для всіх 42 ліри за 1 літр - всього за за 23 ліри 1 літр - першого холодного віджиму.
Індик - тушка - продається по 17,5 ліри за кіло - по 63 гривні кіло, середня вага - 4,5 кг.
Молоко - 3,5 ліри за 1 літр - то 12,6 гривні за 1 літр. Беру молоко за 4,5 ліри "Золоте" - жирність 3,7%.
Батон білий - 1,5 ліри - 5,4 гривні. Хліб з насінням "Кирпичик" - вага 0,8 кг - 7,5-8,5 ліри - то 28,80 гривні.
Риба - щоденно в продажу 25-40 видів свіжої риби, найдешевші зараз чорономорський оселедець та Хамса - від 15 лір (55 гривні) кіло.
Лосось "турецький" (є такий, менший за розміром) та пструг морський - від 30 лір кг, норвезький лосось (тушка) від 52 лір кг.
Пельмені з яловичиною або з м"ясом індика - "ручна робота" - цех належить нашим українцям - 46 лір за 1 кг - 166 гривень кіло.
Курка - тушка - від 9,5 ліри кг - то від 34 гривні кіло. Печінка куряча - 7 лір - 25,20 гривні кіло.

Бензин А95 - від 7,19 ліри за 1 літр - то від 25,89 гривні за 1 літр.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 11:27

  akurt написав:Примечание: НЕ РЕКЛАМА

"Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим" - Кузьма Прутков
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:03

Вивчаємо "Три Закони Акурта".

Дніпро. ж/м "Перемога". 24 грудня 2020. Фото з вікна квартири.
Зображення

Анталія. Набережна Середземного моря. 24 грудня 2020. Фото з авто. +19.
Зображення
На задньому плані - засніжені вершини Таврських гір (висота вершин 2450-2550 м над рівнем моря).
Примітка: на 30 грудня 2020 прогнозують +21. Запланований виїзд на авто групи колись мешканців Києва та Харкова, які мають квартири в Анталії, в гірськолижний центр Saklikent з підйомом на висоту 2500 м до Обсерваторії та з виготовленням Сніговика (в горах лежить сніг).
Після повернення - виконання мрії пана Романа - "Сніговик+купання в Середземному морі" (на сьогодні вода в морі +21).
Виїзд - о 10-00. Автор програми маршруту (по дорозі при поверненні запланований пікнік на галявині високо в горах та відвідування гірського озера) та водій головного в колоні авто - akurt.
Хто з форумчан буде 30 грудня в Анталії - запрошую приєднуватися.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:27

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:"Сніговик+купання в Середземному морі" (на сьогодні вода в морі +21)
а шо за резина стоит на машинках, которые катаются весь день в режиме лето-зима-лето?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:58

Вcесезонная BFGoodrich.
BFGOODRICH Urban Terrain 215/65R16 98H
У меня авто изначально шло с резиной BFGoodrich - при замене покупаю такую же.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:10

  clientage написав:
  akurt написав:"Сніговик+купання в Середземному морі" (на сьогодні вода в морі +21)
а шо за резина стоит на машинках, которые катаются весь день в режиме лето-зима-лето?

Безопасный вариант на зимней в этот период,но в тепле шумнее и износ выше.Оллсизонс- миф,мы то знаем https://koleso2000.ua/articles/vsesezon ... i_realnost
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 08:03

Вивчаємо "Три Закони Акурта".
Antalya.
Пляж Konyaalti .
Кінець грудня 2020.
Зображення
Зображення
Температура води в морі сьогодні - 25 грудня - плюс 19,9 градуси.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 08:48

  akurt написав:Пляж Konyaalti .

Пляж з дрібного каміння і гальки, для простаків.
Схоже, що піщані пляжі в тих місцях - відсутні.
Нагадує парк.Шевченка в Києві, де раніше пенсіонери рубались в шазмати вечорами)))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 25 гру, 2020 09:33, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:32

Нерухомість в Туреччині та ВНП в Туреччині

С 01 січня 2020 року Туреччина підняла мито для українців за послуги оформлення ВНП.
Сьогодні зранку приємну звістку отримав у минулому киянин на ім"я (видалено).
Він НЕ купував житло в Анталії, а взяв в оренду на тривалий термін.
Квартира "1+1" з меблями та обладнанням - ціна оренди 1800 лір (приблизно 240 доларів на місяць).

Той киянин - а нині мешканець Анталії - 2 грудня здав в Міграційну службу документи - 25 грудня отримав ВНП.
Всі витрати на оформлення склали 580 лір+вартість картки 110 лір + Поліс медичного страхування іноземця на 1 рік 450 лір.
Нагадю, що ВНП в Туреччині українець може отримати:
а) за фактом купілі нерухомості будь-якої вратості (купівля комерційної нерухомості на зараховується);
б) за фактом оренди квратири ан термін не менше 1 року.
Інші наші українці трохи запізнилися подавати документи – рандеву їм призначили три тижні тому аж на кінець січня (багато бажаючих) та плата вже становить 1100 лір +110 лір.
Хто не встиг – той запізнився.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 25 гру, 2020 09:47, всього редагувалось 2 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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