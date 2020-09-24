Додано: Чет 24 гру, 2020 07:34

Для тих, хто вивчає "Три Закони Акурта".



Вдень в Анталії сонячно та тепло, +18.

Форма одягу: джинси, сорочка, бейсболка, кросівки, будь-яка легка курточка типу "ветровка", вдень курточка не потрібна. Вдень - поїздки на авто - без курточки, вікна в авто відкриті. Пробки - точніше - напружений рух - на дорогах не зустрічав (крім години "пік" - приблизно о 17-00 на певних ділянках).

Вночі на моєму відкритому балконі термометр показує +15.

В квартирі на ранок без застосування будь-яких засобів опалення +20,7.

Температура води в морі +21.



На ринку:

- мандарини - 1,5 ліри кг (5,4 гривні кіло);

- помаранчі - 3,5 ліри кг (12,6 гривні кіло);

- гранати від 4 лір кг (14,4 гривень кіло);

- яблука та груші від 3,5 ліри кг (від 12,6 гривень кіло);

- картопля - 2 ліри кг (7,2 гривні кіло);

- огірки, помідори, кабачки та таке інше - навіть ціни не дивлюся - все по 2-4 ліри кг.

- цибуля зелена - пучок - 1,5 ліри - 5,4 гривні.

В продажу гриби - "Лисички", редис та полуниця (гриби 26-30 лір кг, полуниця - 16 лір кг).



Подорожчали курячі яйця: в магазині 0,8 ліри штука - на ринку домашні 1,25/1,50 ліри штука (від 2,88 до 4,50 гривні штука).

Подорожчала баранина: бараняча нога приблизно 60 лір кг - то 216 гривень кг (планую взяти на Новий рік).

Подешевшала яловичина (фарш та вирізка без костей - від 38 лір - від 137 гривень кіло).

Суттєво подешевшали вершкове масло та сири - тверді та м"які. Вибір такий великий, що дивуюсь...

Олія оливкова - від 20,7 ліри літр (по 75 гривень за 1 літр). Якщо маєте карту постійного клієнта супермаркету - можна взяти оливкову оілю, що вартує для всіх 42 ліри за 1 літр - всього за за 23 ліри 1 літр - першого холодного віджиму.

Індик - тушка - продається по 17,5 ліри за кіло - по 63 гривні кіло, середня вага - 4,5 кг.

Молоко - 3,5 ліри за 1 літр - то 12,6 гривні за 1 літр. Беру молоко за 4,5 ліри "Золоте" - жирність 3,7%.

Батон білий - 1,5 ліри - 5,4 гривні. Хліб з насінням "Кирпичик" - вага 0,8 кг - 7,5-8,5 ліри - то 28,80 гривні.

Риба - щоденно в продажу 25-40 видів свіжої риби, найдешевші зараз чорономорський оселедець та Хамса - від 15 лір (55 гривні) кіло.

Лосось "турецький" (є такий, менший за розміром) та пструг морський - від 30 лір кг, норвезький лосось (тушка) від 52 лір кг.

Пельмені з яловичиною або з м"ясом індика - "ручна робота" - цех належить нашим українцям - 46 лір за 1 кг - 166 гривень кіло.

Курка - тушка - від 9,5 ліри кг - то від 34 гривні кіло. Печінка куряча - 7 лір - 25,20 гривні кіло.



Бензин А95 - від 7,19 ліри за 1 літр - то від 25,89 гривні за 1 літр.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.