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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 891892893894
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:35

:cry:
  akurt написав:01 січня 2020 року Туреччина підняла мито для українців за послуги оформле

Коли турки введуть гарячий добрячий податок на житло, куплене іноземцями?
Як думаєте?
Пора вже стригти баранів, чи най попасуться, жирку накоплять?

Історія з кіпрськими банками - простаків, схоже, нічому не навчила.

З'явилось нове покоління, яке треба брити і стригти)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:25

В ці чудові теплі грудневі сонячні дні продовжується активна робота по завершенню будівництва одного із самих цікавих - на мій розсуд - житлових будинків - зранку йде монаж в кожній квартирі кухонних меблів (нагадю: всі квартири продаються "під ключ" із дизайнерським ремонтом).
Зображення
В будинку:
- перший поверх - комерційні приміщення.
- другий- третій-четвертий поверхи по 4 квартири "2+1";
- п"ятий поверх - 4 дворівневі квартири.
Всі квартири було викуплено на етапі початку будівництва. Цін не знаю і не питав. Гадаю, що більше, ніж 1000 ойро кв. метр - будвництво дуже якісне.
Розташування на мапі (червона стрілка):
Зображення
Чому особисто я вважаю, що це - один із самих цікавих об"єктів:
- вдале розташування - тиха вулиця без інтенсивного руху; в той же час на відстані в 150-200 м проходить бульвар з рухом міських атвобусів та розатшовані відразу 3 різних супермаркета.
- праворуч від будинка - дитячий парк з атракціонами (безкоштовно) та спортивний майданчик з тренажерами. Тут же безкоштовна парковка з нічним освітленням.
- прямо перед будинком немає будинків високої поверховості. Прямо перед будинком - зелений газон (використовують для вигулу собак, водяться їжаки, яких виловлює мій собака) та за ним - комплекс будинків типу "таун-хауз" - комплекс із 16 будинків в 2 поверхи (один з них в минулому році було продано за 150 000 доларів - там 2 поверхи та мансарда на даху. Невеличкі ділянки землі перед та за будинком. Купівля дуже вдала, новий власник після косметичного ремонту ставить праворуч від своєї квартири морський катер та своє авто).
- ліворуч від будинка та ліворуч від таун-хаузів - сад з деревами помаранчів та гранатів.
- котлован на етапі будівництва був сухий.
- чудовий новенький плавальний басейн на території будинка (чашу басейну вже завершено).

На мапі я показав червоним кольором місце будівництва іншого нового житлового комплекса - прямо проєкт 22 сторіччя - термін введення в експлуатацію - 2023 рік.
Лінією синього коліру - місце, яке викупив емір Катару під яхт-клуб (зараз - пляж).

На першому фото - будинок коричньового кольору - рік побудови 2018 - виставлено одну квратиру на продаж (поверх 3, праворуч). Саме в цьому будинку в травні 2018 року розглядав квратиру під купівлю мій приятель - не купив, бо здалося, що за площею квратира "1+1" для нього малуватою буде.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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