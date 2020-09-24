Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:25

В ці чудові теплі грудневі сонячні дні продовжується активна робота по завершенню будівництва одного із самих цікавих - на мій розсуд - житлових будинків - зранку йде монаж в кожній квартирі кухонних меблів (нагадю: всі квартири продаються "під ключ" із дизайнерським ремонтом).В будинку:- перший поверх - комерційні приміщення.- другий- третій-четвертий поверхи по 4 квартири "2+1";- п"ятий поверх - 4 дворівневі квартири.Цін не знаю і не питав. Гадаю, що більше, ніж 1000 ойро кв. метр - будвництво дуже якісне.Розташування на мапі (червона стрілка):Чому особисто я вважаю, що це - один із самих цікавих об"єктів:- вдале розташування - тиха вулиця без інтенсивного руху; в той же час на відстані в 150-200 м проходить бульвар з рухом міських атвобусів та розатшовані відразу 3 різних супермаркета.- праворуч від будинка - дитячий парк з атракціонами (безкоштовно) та спортивний майданчик з тренажерами. Тут же безкоштовна парковка з нічним освітленням.- прямо перед будинком немає будинків високої поверховості. Прямо перед будинком - зелений газон (використовують для вигулу собак, водяться їжаки, яких виловлює мій собака) та за ним - комплекс будинків типу "таун-хауз" - комплекс із 16 будинків в 2 поверхи (один з них в минулому році було продано за 150 000 доларів - там 2 поверхи та мансарда на даху. Невеличкі ділянки землі перед та за будинком. Купівля дуже вдала, новий власник після косметичного ремонту ставить праворуч від своєї квартири морський катер та своє авто).- ліворуч від будинка та ліворуч від таун-хаузів - сад з деревами помаранчів та гранатів.- котлован на етапі будівництва був сухий.- чудовий новенький плавальний басейн на території будинка (чашу басейну вже завершено).На мапі я показав червоним кольором місце будівництва іншого нового житлового комплекса - прямо проєкт 22 сторіччя - термін введення в експлуатацію - 2023 рік.Лінією синього коліру - місце, яке викупив емір Катару під яхт-клуб (зараз - пляж).На першому фото - будинок коричньового кольору - рік побудови 2018 - виставлено одну квратиру на продаж (поверх 3, праворуч). Саме в цьому будинку в травні 2018 року розглядав квратиру під купівлю мій приятель - не купив, бо здалося, що за площею квратира "1+1" для нього малуватою буде.