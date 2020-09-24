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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 891892893894
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:16

Re: Купуємо для себ

  akurt написав:Пляж Konyaalti .

Чому пляж такий убогий, з галькою і камінцями? невже турки не можуть насипати піщаний пляж???


До речі,як з лікуванням зуба в Хурмі? Вдалось знайти дешевого стоматолога,п.Акурт? Чомусь медстраховка підкачала нашого лижника, га?

Якщо треба, то у мій знайомий на днях здав напівпідвал в Бучі під стоматкабінет. Ціни на стомат послуги - нижче підлоги цоколя))) приїжджайте, не стидайтесь!
P.S.І пиріжки у нас дешеві,і вина є на будь-який смак, і дівчата гарні!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:47

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

в Іспаніії вже покращення, і вакцинація з понеділка.
хіхі
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:55

Як тут економіка Турції?
Криза поборює Реджепа чи Реджеп кризу?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:46

  Квесторе_поверніться написав:Як тут економіка Турції?
Криза поборює Реджепа чи Реджеп кризу?


Поки що - невідомо.
Акурт - як полікує свої зуби за безплатною турецькою медичною страховкою, тоді прийде і розкаже нам, як справи у Реджепа і яка температура води в Егейському морі.
І фотографії чергових новобудов в Аланії нам покаже)))
Я вже зачекався)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:57

  flyman написав:в Іспаніії вже покращення, і вакцинація з понеділка.
хіхі

Это контрадикторность Первому Закону Акурка.
Мечтая бабочкой эффектной
впорхнуть в Антальскую жару
лежу личинкой на диване
и тихо колбасёнку жру.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:04

  Квесторе_поверніться написав:Як тут економіка Турції?
Криза поборює Реджепа чи Реджеп кризу?

Це Ви спитайте у двох легінів, що пишуть вище.
Одне сидить в оглядовій ямі в гаражі в 15-ти хвилинах пішки від застарілої двушки, купленої в 2018 році, і перераховує в льосі (вповзати треба з оглядової ями) бутильки з помідорами та огірками, інше ніяк не може продати застарілу панельку 35-ти річної давнини. А їсти немає що... раніше намагався жити хоч за кешбеки, та впевнився, що то - марна справа... Дупель-пусто...

P.S. Підняли ставку рефінансування з 15,5 до 17%.
Курс ліра-долар відразу трохи вниз.
В короткостроковій перспективі - це добре для економіки Туреччини, а там буде видно...
Для мене - погано - бо після того, як звик до курсу 8,5 ліри за долар - коли все навкруги або даром, або безкоштовно (ціни НЕ мінялися і не міняються - крім щоденного здешевлення - інколи дивуєшся) з грудня 2018, то трохи сумно...
Для форумчан - погано, бо ціни в Україні на все і вся ростуть і ростуть, залізобетонні паралелепіпеди в Україні які - з незрозумілих причин - хапають та хапають в чергу - ростуть та ростуть, у зв"язку із стабілізацією курсу ліра-долар форумчанам все важче та важче купити для себе - любимих квартирку на березі моря.

Гадаю, що зубожіння та ізоляція від всього світу українців набирає обертів...
Ось свіждий приклад: я щорічно 2 рази на сезон летіВ на відпочинок взимку в північну Італію - брав авто напрокат в Мілані та мандурував в гірьсколижні центри - найприємніще було зупинятися в готелі Malder в містечку Soraga - то в горах на висоті вище, ніж Ай-Петрі в Криму - готель з напівпансіоном та таким обслуговуваням, що ого-го. А найкращого плавального басейну, оформленного в стилі Диснейленду, не зустірчав в світі. Так ось, тиждень там раніше коштував 700 ойро: а зараз спецпропозиція - всого 1200 ойро.
При курсі 1,21 долара за йоро та при закритості кордонів для українців - справа тепер для українців нездійсненна!
Слава Богу, що я проявив мудрість та купив собі житло в 40 км від гірськолижного центра в Анталії, де в ці дні і тепло, і тихо, і приємно...
Це Вам не сьогодняшній гидомирний дощ у Льіові...

Концентрація таких, як два кумедних легіня вище, росте та росте - і це найгірше...
Перехрестіться, пане Квесторе_поверніться, що Вам в житті повезло (вистачило розуму) та Ви мешкаєте в новенькій квартирі в 500-х кілометрах від тих легінів, що вище...
А так да: весь світ перетворюється на закриті клуби та "зони"...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 25 гру, 2020 23:37, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:36

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:в Іспаніії вже покращення, і вакцинація з понеділка.
хіхі

Это контрадикторность Первому Закону Акурка.
Мечтая бабочкой эффектной
впорхнуть в Антальскую жару
лежу личинкой на диване
и тихо колбасёнку жру.

кошерну без поросятини
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:41

Яка там Вам, пане Флаймане, поросятина: ви не їли м"яса з жовтня 2019, як стали безробітним...
Ех, а послухали б самі себе та зараз би в Porto смакували б Porto...
Та смакували б Leitão Assado (печене порося) або Bacalhau (сушена та солена тріска, котру готують різноманітними способами).
Але то - не доля...
Як говорять в Тернополі "Не можна на небо злізти та через голову штанів скинути..."
До речі - мій приятель Іван С. (прізвище видалено) - ІТ-шник - в січні 2017 продав чудову нову однушку у Львові за 45 500 та разом з дівчиною виїхав саме в Porto.
А дехто - не скажу хто - в цей час - саме в січні 2017 - де сидів? В Szczecin...
Славетне місто... Там - найсмачніші в Польші Golabki (з відварних капустяних листя з вареним рисом, підсмаженим свинячим фаршем та цибулею під грибним соусом).
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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