Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:04

Квесторе_поверніться написав: Як тут економіка Турції?

Криза поборює Реджепа чи Реджеп кризу? Як тут економіка Турції?Криза поборює Реджепа чи Реджеп кризу?

Це Ви спитайте у двох легінів, що пишуть вище.Одне сидить в оглядовій ямі в гаражі в 15-ти хвилинах пішки від застарілої двушки, купленої в 2018 році, і перераховує в льосі (вповзати треба з оглядової ями) бутильки з помідорами та огірками, інше ніяк не може продати застарілу панельку 35-ти річної давнини. А їсти немає що... раніше намагався жити хоч за кешбеки, та впевнився, що то - марна справа... Дупель-пусто...Підняли ставку рефінансування з 15,5 до 17%.Курс ліра-долар відразу трохи вниз.В короткостроковій перспективі -Туреччини, а там буде видно...Для мене - погано - бо після того, як звик до курсу 8,5 ліри за долар - коли все навкруги або даром, або безкоштовно (ціни НЕ мінялися і не міняються - крім щоденного здешевлення - інколи дивуєшся) з грудня 2018, то трохи сумно...Для форумчан - погано, бо ціни в Україні на все і вся ростуть і ростуть, залізобетонні паралелепіпеди в Україні які - з незрозумілих причин - хапають та хапають в чергу - ростуть та ростуть, у зв"язку із стабілізацією курсу ліра-долар форумчанам все важче та важче купити для себе - любимих квартирку на березі моря.Гадаю, що зубожіння та ізоляція від всього світу українців набирає обертів...Ось свіждий приклад: я щорічно 2 рази на сезон летіВ на відпочинок взимку в північну Італію - брав авто напрокат в Мілані та мандурував в гірьсколижні центри - найприємніще було зупинятися в готелі Malder в містечку Soraga - то в горах на висоті вище, ніж Ай-Петрі в Криму - готель з напівпансіоном та таким обслуговуваням, що ого-го. А найкращого плавального басейну, оформленного в стилі Диснейленду, не зустірчав в світі. Так ось, тиждень там раніше коштував 700 ойро: а зараз спецпропозиція - всого 1200 ойро.При курсі 1,21 долара за йоро та при закритості кордонів для українців - справа тепер для українців нездійсненна!Слава Богу, що я проявив мудрість та купив собі житло в 40 км від гірськолижного центра в Анталії, де в ці дні і тепло, і тихо, і приємно...Це Вам не сьогодняшній гидомирний дощ у Льіові...Концентрація таких, як два кумедних легіня вище, росте та росте - і це найгірше...Перехрестіться, пане, що Вам в житті повезло (вистачило розуму) та Ви мешкаєте в новенькій квартирі в 500-х кілометрах від тих легінів, що вище...А так да: весь світ перетворюється на закриті клуби та "зони"...