Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:41

Яка там Вам, пане Флаймане, поросятина: дехто - промовчу хто - не їв м"яса з жовтня 2019, як став безробітним... ну там коли-не коли перехвате "котрактором", щоби було чим хоч за електрику - 70 кВтгод на місяць - щоби був інет та ноги не відмерзали - писати на цьому форумі - інших справ немає - заплатити...



Ех, а послухали б самі себе та зараз би в Porto смакували б Porto...

Та смакували б Leitão Assado (печене порося) або Bacalhau (сушена та солена тріска, котру готують різноманітними способами).

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.