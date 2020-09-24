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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 891892893894
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:47

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

в Іспаніії вже покращення, і вакцинація з понеділка.
хіхі
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:55

Як тут економіка Турції?
Криза поборює Реджепа чи Реджеп кризу?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:04

  Квесторе_поверніться написав:Як тут економіка Турції?
Криза поборює Реджепа чи Реджеп кризу?

Це Ви спитайте у двох легінів, що пишуть вище.
Пани ті сидять в Києві - то від Вас десь 540 км - і знають все про ті країни, в яких ніколи в житті не були і вже ніколи не будуть - краще всіх.
То в них і питайте.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 26 гру, 2020 04:45, всього редагувалось 4 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:41

Яка там Вам, пане Флаймане, поросятина: дехто - промовчу хто - не їв м"яса з жовтня 2019, як став безробітним... ну там коли-не коли перехвате "котрактором", щоби було чим хоч за електрику - 70 кВтгод на місяць - щоби був інет та ноги не відмерзали - писати на цьому форумі - інших справ немає - заплатити...

Ех, а послухали б самі себе та зараз би в Porto смакували б Porto...
Та смакували б Leitão Assado (печене порося) або Bacalhau (сушена та солена тріска, котру готують різноманітними способами).
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 08:09

  akurt написав:Пляж Konyaalti .

Чому пляж такий убогий, з галькою і камінцями? невже турки не можуть насипати піщаний пляж???


До речі,як з лікуванням зуба в Хурмі? Вдалось знайти дешевого стоматолога,п.Акурт? Чомусь медстраховка підкачала нашого лижника, га?

Мій знайомий на днях здав напівпідвал в Бучі під стоматкабінет. Ціни на стомат послуги - нижче підлоги цоколя))) приїжджайте, не стидайтесь!
P.S.І пиріжки у нас дешеві,і вина є на будь-який смак, і дівчата гарні!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:17

Кажуть з понеділка вїзд в Анталію з довідкою шо ковід не привіз.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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