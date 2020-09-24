Додано: Суб 26 гру, 2020 11:00

Це правда.

Туреччина посилила вимоги для іноземців з 28 грудня до 01 березня:

- іноземець на літаку може прилетіти, якщо має на руках результати тесту на коронавірус давністю не більше 72 годин. Turkish airlines вже всіх попередили, що на літак без тесту не впустять.

- іноземець на авто або морським транспортом - з 30 грудня такі вимоги.

Світ змінюється, пане Квесторе_поверніться...

Он діти приятелів зараз вирішили трохи відпочити від важкої непосильної праці не на металургійному заводі - відпочити на Мальдівах - так вимоги не менш жорсткіші:

Обов’язковою умовою для в’їзду на територію Мальдів є наявність негативного ПЛР-тесту на Covid-19 (англійською мовою). Тест має бути зроблений не давніше, ніж за 96 годин до в’їзду в країну

По прильоту необхідно дотримуватися першочергових протиепідеміологічних заходів безпеки – захисні маски та соціальна дистанція.

Необхідно заповнити електронну «Декларацію про стан здоров’я подорожуючого», яка має бути подана в електронному вигляді до Міграційної служби Мальдів за 24 години до прильоту/вильоту з Мальдів. Заповнити та подати відповідну декларацію можна на офіційному веб-сайті Міграційної служби.

Вже плавають в океані...

Як сьогодні зранку радив всім один кумедний форумчанин: "Треба працювати, багато і важко."

Сам, правда, і не працює, і не працював ніколи "багато і важко"...

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.