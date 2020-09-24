в Іспаніії вже покращення, і вакцинація з понеділка.
хіхі
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:47
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
в Іспаніії вже покращення, і вакцинація з понеділка.
хіхі
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:55
Як тут економіка Турції?
Криза поборює Реджепа чи Реджеп кризу?
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:04
Це Ви спитайте у двох легінів, що пишуть вище.
Пани ті сидять в Києві - то від Вас десь 540 км - і знають все про ті країни, в яких ніколи в житті не були і вже ніколи не будуть - краще всіх.
То в них і питайте.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 26 гру, 2020 04:45, всього редагувалось 4 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:41
Яка там Вам, пане Флаймане, поросятина: дехто - промовчу хто - не їв м"яса з жовтня 2019, як став безробітним... ну там коли-не коли перехвате "котрактором", щоби було чим хоч за електрику - 70 кВтгод на місяць - щоби був інет та ноги не відмерзали - писати на цьому форумі - інших справ немає - заплатити...
Ех, а послухали б самі себе та зараз би в Porto смакували б Porto...
Та смакували б Leitão Assado (печене порося) або Bacalhau (сушена та солена тріска, котру готують різноманітними способами).
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Суб 26 гру, 2020 10:17
Кажуть з понеділка вїзд в Анталію з довідкою шо ковід не привіз.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 11:00
Це правда.
Туреччина посилила вимоги для іноземців з 28 грудня до 01 березня:
- іноземець на літаку може прилетіти, якщо має на руках результати тесту на коронавірус давністю не більше 72 годин. Turkish airlines вже всіх попередили, що на літак без тесту не впустять.
- іноземець на авто або морським транспортом - з 30 грудня такі вимоги.
Світ змінюється, пане Квесторе_поверніться...
Он діти приятелів зараз вирішили трохи відпочити від важкої непосильної праці не на металургійному заводі - відпочити на Мальдівах - так вимоги не менш жорсткіші:
Обов’язковою умовою для в’їзду на територію Мальдів є наявність негативного ПЛР-тесту на Covid-19 (англійською мовою). Тест має бути зроблений не давніше, ніж за 96 годин до в’їзду в країну
По прильоту необхідно дотримуватися першочергових протиепідеміологічних заходів безпеки – захисні маски та соціальна дистанція.
Необхідно заповнити електронну «Декларацію про стан здоров’я подорожуючого», яка має бути подана в електронному вигляді до Міграційної служби Мальдів за 24 години до прильоту/вильоту з Мальдів. Заповнити та подати відповідну декларацію можна на офіційному веб-сайті Міграційної служби.
Вже плавають в океані...
Як сьогодні зранку радив всім один кумедний форумчанин: "Треба працювати, багато і важко."
Сам, правда, і не працює, і не працював ніколи "багато і важко"...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Суб 26 гру, 2020 11:38
ПРОТИПАНДЕМІЧНІ ЗАХОДИ В ТУРЕЧЧИНІ
1. В ніч з неділі на понеділок очікують літаки з Китаю з вакциною проти Коронавірусу. Додатково закупили вакцину від Pfizer.
2. З вівторка почнеться масова БЕЗКОШТОВНА вакцинація - оголошено, що будуть щоденно вакцинувати 2 000 000 людей. В першу чергу - медичних працівників.
3. Діє "Нічна комендантська година" - щоденно з 21-00 до 10-00 ранку. З 21-00 п"ятниці до 05-00 понеділка - цілодобова "Комендантська година".
4. В часи "Комендантської години": можна виходити в найближчій продуктовий магазин або пекарню. Можна вигулювати собак недалеко від будинка. За дослідженнями - 60% нових хворих перед тим, як захворіли, приймали участь у "Днях народженнях" та "Сімейних вечеринках".
5. Всі слухняно носять маски на обличчі. Маска коштує від 1,5 гривні за 1 штуку - продається в кожному магазині в пачках по 10 та 50 штук. Дійсно в часи "Комендантської години" реально ніхто та ніде не вештається - штраф 3150 лір (більше за "мінімалку" в Туреччині).
6. Поза межами "Комендантської години" можна робити все, що завгодно, але ресторації та кафе працюють тільки "на винос" або доставка додому. В часи "Комендантської години" заборонено продавати алкоголь.
7. На Набережній та на пляжі досить багато людей - в тому числі купаються в морі (вода +20).
Я в п"ятницю півдня катався на ровері вздовж Середземного моря по блакитних велосипедних доріжках.
В суботу-неділю дивлюсь серіали по Netflix.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Суб 26 гру, 2020 12:04
Туреччина - все!
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 26 гру, 2020 12:34
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
З якої радості?)) В Египет і в Європу тисячі туристів з ПЛР-тестами літають, то й в Туреччину кому потрібно знайдуть зайві 30$, а в кого платинові карти, то взагалі ніяких проблем з безкоштовним тестуванням в Борисполі. Правда, хто хотів за дешевим йогуртом злітати, то точно - все))
Додано: Суб 26 гру, 2020 12:34
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Супер. Це за день всіх медиків провакцинують.
В Україні кажуть що всього 2000000 доз колись забезпечать...а більше то проблема.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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