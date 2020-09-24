Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Всі країни - все! Ніде і нікуди Ви не поїдете без довідки. Ось Вам ваші улюблені країни: - Португалія - країна ваших нездйснених мірй: Відповідно до Рішення португальських компететних органів № 12202-А/2020, до 31 грудня 2020 р. в’їзд громадянам України до Португалії обмежений.Подорожуючі зобов’язані надати перед вильотом до Португалії довідку з негативним результатом тестування на COVID-19 (ПЛР-тест, зроблений протягом не більше ніж за 72 години до вильоту). - Польщя - країна нездійснених мрій: ПРАВО В’ЇЗДУ НА ТЕРИТОРІЮ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА мають ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ, які: є подружжям або дітьми громадян Республіки Польща, або перебувають під постійною опікою громадян Республіки Польща; мають Карту Поляка; мають право на постійне або тимчасове проживання на території Республіки Польща; - Швеція (наснилося вночі, що там беруть на роботу): Заборонено до 31 березня 2020 року, крім громадян України, які: мають дозвіл на постійне проживання (long-term resident status) в Швеція чи в іншій країні ЄС; мають дозвіл на проживання (residence permit) в Швеції чи іншій країні ЄЕП;- Болгарія - країна піонерського щастя - рішенням Міністерства охорони здоров’я Республіки Болгарія щодо тимчасової заборони в’їзду на територію країни № РД-01-680, згідно з яким з 01 грудня 2020 р. до 31 січня 2021 р. громадянам України дозволено в’їжджати на територію Республіки Болгарія при наявності довідки, що показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який має бути зроблений за 72 години до перетину кордону. - Албанія - країна ваших мрій разом із ще одним кумедним персонажем: Дозволено. Не передбачено карантинних заходів при в’їзді. Так що Вам - тільки в Албанію; тут і до бабці не ходити...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
2. З вівторка почнеться масова БЕЗКОШТОВНА вакцинація - оголошено, що будуть щоденно вакцинувати 2 000 000 людей. В першу чергу - медичних працівників.
Або нуль зайвий або Ердоган прибріхує в стилі автократа)) Завелика цифра для щоденної вакцинації, не доступна жодній провідній країні світу.
Така цифра - 2 000 000 в день - вказана в пресі. Чекаємо. А взагалі: - Дубай у середу розпочинає безкоштовну вакцинацію населення від коронавірусу препаратом компаній Pfizer і BioNTech. - У Великобританії цього вівторка розпочалася масова вакцинація проти коронавірусу. Щеплення передусім робитимуть співробітникам та мешканцям будинків для літніх людей. Загалом Великобританія замовила 40 мільйонів доз вакцини, яких вистачить на 20 мільйонів мешканців країни, що трохи менше, ніж третина її населення. - Країни Європейського Союзу почнуть вакцинацію від COVID-19 у неділю, 27 грудня нинішнього року.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:] Така цифра - 2 000 000 в день - вказана в пресі.
Значить журналісти щось наплутали, прибрехали чи мова про першу очікувану партію на кілька тижнів роботи. З початку вакцинації в 6 країнах світу (без Китаю, там взагалі невідомо чим займаються комуністи:)) лише 3,5млн. людей провакциновано. Все одно турки молодці й намагаються не відставати від цивілізованого світу, щоб швидше повернутися до економіки зростання.
akurt написав:] Така цифра - 2 000 000 в день - вказана в пресі.
Значить журналісти щось наплутали, прибрехали чи мова про першу очікувану партію на кілька тижнів роботи. З початку вакцинації в 6 країнах світу (без Китаю, там взагалі невідомо чим займаються комуністи:)) лише 3,5млн. людей провакциновано. Все одно турки молодці й намагаються не відставати від цивілізованого світу, щоб швидше повернутися до економіки зростання.
Я у себе в гілці розмістив посиланняя на інтерв"ю. Рекомендую.
Вас будуть вакцинувати на комерційній основі, щоб "крадуцькі" змогли черговий мерс купити.
Риторичне питання - ви коли візьметесь за вила ???
З якої радості?)) В Египет і в Європу тисячі туристів з ПЛР-тестами літають, то й в Туреччину кому потрібно знайдуть зайві 30$, а в кого платинові карти, то взагалі ніяких проблем з безкоштовним тестуванням в Борисполі. Правда, хто хотів за дешевим йогуртом злітати, то точно - все))
ще донедавна оператор обліківки акурт виставляв це як безсумнівну перевагу Туреччини: шмигати туди і назад безо всяких тестів та самоізоляцій
2. З вівторка почнеться масова БЕЗКОШТОВНА вакцинація - оголошено, що будуть щоденно вакцинувати 2 000 000 людей. В першу чергу - медичних працівників.
Або нуль зайвий або Ердоган прибріхує в стилі автократа)) Завелика цифра для щоденної вакцинації, не доступна жодній провідній країні світу.
Неправильно ви прочитали новину. Будуть щоденно вакцинувати людей - кількість отриманих вакцин 2 млн штук. Вакцина - Китай, 91% ефективності.
Вибачаюсь, але це Ви НЕПРАВИЛЬНО ПРОЧИТАЛИ НОВИНУ. А я все завжди читаю правильно: Читаємо: "Коджа (міністр охорони здоров"я) отметил, что система здравоохранения страны обладает возможностями делать прививки от коронавируса 1,5 млн - 2 млн человек в день." https://www.aa.com.tr/ru/%D1%82%D1%83%D ... B5/2088019
І мова не йде про жалюгідні 2 мільйони доз. Ось новина дня: Министр здравоохранения Фахреттин Коджа объявил, что соглашение о вакцине против вируса короны с Biontech было подписано с 04:30 утра. Что касается соглашения, Коджа сказал: «Согласно нашему соглашению, до 30 миллионов доз вакцины могут быть поставлены на тех же условиях по соглашению сторон». Так це тільки Biontech... Посилання: https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/so ... i-6183332/
Крім того, читаємо: "Коджа (міністр охорони здоров"я) объявил, что вакцины будут отправлены в ночь с воскресенья на понедельник. Он сказал, что на первом этапе почти 9 миллионов человек будут вакцинированы, и в день можно будет делать 2 миллиона вакцин. https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/bi ... r-6181804/
Востаннє редагувалось akurt в Суб 26 гру, 2020 13:26, всього редагувалось 2 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.