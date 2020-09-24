Додано: Суб 26 гру, 2020 12:38

Всі країни - все!

Ніде і нікуди Ви не поїдете без довідки.

Ось Вам ваші улюблені країни:

- Португалія - країна ваших нездйснених мірй: Відповідно до Рішення португальських компететних органів № 12202-А/2020, до 31 грудня 2020 р. в’їзд громадянам України до Португалії обмежений.Подорожуючі зобов’язані надати перед вильотом до Португалії довідку з негативним результатом тестування на COVID-19 (ПЛР-тест, зроблений протягом не більше ніж за 72 години до вильоту).

- Польщя - країна нездійснених мрій: ПРАВО В’ЇЗДУ НА ТЕРИТОРІЮ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА мають ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ, які: є подружжям або дітьми громадян Республіки Польща, або перебувають під постійною опікою громадян Республіки Польща; мають Карту Поляка; мають право на постійне або тимчасове проживання на території Республіки Польща;

- Швеція (наснилося вночі, що там беруть на роботу): Заборонено до 31 березня 2020 року, крім громадян України, які: мають дозвіл на постійне проживання (long-term resident status) в Швеція чи в іншій країні ЄС; мають дозвіл на проживання (residence permit) в Швеції чи іншій країні ЄЕП;- Болгарія - країна піонерського щастя - рішенням Міністерства охорони здоров’я Республіки Болгарія щодо тимчасової заборони в’їзду на територію країни № РД-01-680, згідно з яким з 01 грудня 2020 р. до 31 січня 2021 р. громадянам України дозволено в’їжджати на територію Республіки Болгарія при наявності довідки, що показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який має бути зроблений за 72 години до перетину кордону.

- Албанія - країна ваших мрій разом із ще одним кумедним персонажем: Дозволено. Не передбачено карантинних заходів при в’їзді.

Так що Вам - тільки в Албанію; тут і до бабці не ходити...

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.