Додано: Суб 26 гру, 2020 13:19

Різниця в тому, що в реальності Ви ніякими - навіть "певними" - можливостями не володієте, тому і реалізації того, того, чого немає, не може і бути.

Тому хвилюватися не варто.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.