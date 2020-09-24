Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Вибачаюсь, але це Ви НЕПРАВИЛЬНО ПРОЧИТАЛИ НОВИНУ. А я все завжди читаю правильно: Читаємо: "Коджа (міністр охорони здоров"я) отметил, что система здравоохранения страны обладает возможностями делать прививки от коронавируса 1,5 млн - 2 млн человек в день." https://www.aa.com.tr/ru/%D1%82%D1%83%D ... B5/2088019
Різниця в тому, що в реальності Ви ніякими - навіть "певними" - можливостями не володієте, тому і реалізації того, того, чого немає, не може і бути. Тому хвилюватися не варто.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Вибачаюсь, але це Ви НЕПРАВИЛЬНО ПРОЧИТАЛИ НОВИНУ. А я все завжди читаю правильно: Читаємо: "Коджа (міністр охорони здоров"я) отметил, что система здравоохранения страны обладает возможностями делать прививки от коронавируса 1,5 млн - 2 млн человек в день." https://www.aa.com.tr/ru/%D1%82%D1%83%D ... B5/2088019
я теж обладаю певними можливостями, і що?
Тут основе імхо інше...
Чи буде і тут "ізнасілованіє" чи ні? Тобто, чи заставлять робити вакцину всім чи можна пропєтлять?
Чому питаю - все частіше стає зрозуміло, шо введуть пашпорт вакцинування. Авіакомпанії про це кажуть. Деякі представники влади про це кажуть. І так далі.
Враховуючи, наскільки світ перелякан, то імхо більшість підтримає...
akurt написав:Вибачаюсь, але це Ви НЕПРАВИЛЬНО ПРОЧИТАЛИ НОВИНУ. А я все завжди читаю правильно: Читаємо: "Коджа (міністр охорони здоров"я) отметил, что система здравоохранения страны обладает возможностями делать прививки от коронавируса 1,5 млн - 2 млн человек в день." https://www.aa.com.tr/ru/%D1%82%D1%83%D ... B5/2088019
я теж обладаю певними можливостями, і що?
Тут основе імхо інше...
Чи буде і тут "ізнасілованіє" чи ні? Тобто, чи заставлять робити вакцину всім чи можна пропєтлять?
Чому питаю - все частіше стає зрозуміло, шо введуть пашпорт вакцинування. Авіакомпанії про це кажуть. Деякі представники влади про це кажуть. І так далі.
Враховуючи, наскільки світ перелякан, то імхо більшість підтримає...
Ну і куй з ними ))))
В Україні ні, так як слабка держава і "сильний" вільнолюдь (кілька долярчиків вийшло помайданити проти РРО і влада пісь-пісь в кальсони). В Туреччині або РФ, чи навіть в ФРН або в США, де сильна держава можуть нагнути: автократично або демократично, кому як получиться.