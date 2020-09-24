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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 893894895896
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 13:14

  akurt написав:Вибачаюсь, але це Ви НЕПРАВИЛЬНО ПРОЧИТАЛИ НОВИНУ.
А я все завжди читаю правильно:
Читаємо: "Коджа (міністр охорони здоров"я) отметил, что система здравоохранения страны обладает возможностями делать прививки от коронавируса 1,5 млн - 2 млн человек в день."
https://www.aa.com.tr/ru/%D1%82%D1%83%D ... B5/2088019

я теж обладаю певними можливостями, і що?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 13:19

Різниця в тому, що в реальності Ви ніякими - навіть "певними" - можливостями не володієте, тому і реалізації того, того, чого немає, не може і бути.
Тому хвилюватися не варто.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 13:34

  flyman написав:
  akurt написав:Вибачаюсь, але це Ви НЕПРАВИЛЬНО ПРОЧИТАЛИ НОВИНУ.
А я все завжди читаю правильно:
Читаємо: "Коджа (міністр охорони здоров"я) отметил, что система здравоохранения страны обладает возможностями делать прививки от коронавируса 1,5 млн - 2 млн человек в день."
https://www.aa.com.tr/ru/%D1%82%D1%83%D ... B5/2088019

я теж обладаю певними можливостями, і що?

Тут основе імхо інше...

Чи буде і тут "ізнасілованіє" чи ні?
Тобто, чи заставлять робити вакцину всім чи можна пропєтлять?

Чому питаю - все частіше стає зрозуміло, шо введуть пашпорт вакцинування. Авіакомпанії про це кажуть. Деякі представники влади про це кажуть. І так далі.

Враховуючи, наскільки світ перелякан, то імхо більшість підтримає...

Ну і куй з ними ))))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 13:43

  change_pm написав:
  flyman написав:
  akurt написав:Вибачаюсь, але це Ви НЕПРАВИЛЬНО ПРОЧИТАЛИ НОВИНУ.
А я все завжди читаю правильно:
Читаємо: "Коджа (міністр охорони здоров"я) отметил, что система здравоохранения страны обладает возможностями делать прививки от коронавируса 1,5 млн - 2 млн человек в день."
https://www.aa.com.tr/ru/%D1%82%D1%83%D ... B5/2088019

я теж обладаю певними можливостями, і що?

Тут основе імхо інше...

Чи буде і тут "ізнасілованіє" чи ні?
Тобто, чи заставлять робити вакцину всім чи можна пропєтлять?

Чому питаю - все частіше стає зрозуміло, шо введуть пашпорт вакцинування. Авіакомпанії про це кажуть. Деякі представники влади про це кажуть. І так далі.

Враховуючи, наскільки світ перелякан, то імхо більшість підтримає...

Ну і куй з ними ))))

В Україні ні, так як слабка держава і "сильний" вільнолюдь (кілька долярчиків вийшло помайданити проти РРО і влада пісь-пісь в кальсони).
В Туреччині або РФ, чи навіть в ФРН або в США, де сильна держава можуть нагнути: автократично або демократично, кому як получиться.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 14:25

  change_pm написав:Чи буде і тут "ізнасілованіє" чи ні?
Тобто, чи заставлять робити вакцину всім чи можна пропєтлять?

Зустрічав опитування, що 2/3 людей ХОЧУТЬ.
Вчора Дмитро Гордон заявив, що НЕ хоче та НЕ буде.
На практиці - гадаю - що скоро у всіх буде - як у домашніх улюбленців - вживлений під шкуру чип.
Там - вся інформація.
Нема інформації - нема життя...

В цьому напрямку вже працюють: наприклад, в Туреччині діє код безпеки - HES-code - вже мабуть кожен має на смартфоні - це підтвердження того, що людина - навіть іноземець ніде "не засвітився" з коронавірусом.
Мета - не допустити появу таких людей (а я знаю випадки, що "шастають") в установи та заклади.
Отримати його легко - можна відправити СМС-повідомлення на певний номер.
Покажеш на вході у відділення банку - впустять. Не покажеш - не впустять.
Кріцм того працює додаток на смартфоні - можна ввести свою адресу та побачити, часом немає зараженого у вашому будинку або поруч.
Якшо десь зареєстрваний хворий - показано червоним кольором - туди НЕ ходити.
Наприклад ось так. Тут я бачу що поруч з моїм будинком або в моєму будинку заражених немає - а ось на відстані в 500 м - є. Туди - не ходити!
Зображення
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 14:45

  akurt написав:
  change_pm написав:Чи буде і тут "ізнасілованіє" чи ні?
Тобто, чи заставлять робити вакцину всім чи можна пропєтлять?

Зустрічав опитування, що 2/3 людей ХОЧУТЬ.
Вчора Дмитро Гордон заявив, що НЕ хоче та НЕ буде.
На практиці - гадаю - що скоро у всіх буде - як у домашніх улюбленців - вживлений під шкуру чип.
Там - вся інформація.
Нема інформації - нема життя...

В цьому напрямку вже працюють: наприклад, в Туреччині діє код безпеки - HES-code - вже мабуть кожен має на смартфоні - це підтвердження того, що людина - навіть іноземець ніде "не засвітився" з коронавірусом.
Мета - не допустити появу таких людей (а я знаю випадки, що "шастають") в установи та заклади.
Отримати його легко - можна відправити СМС-повідомлення на певний номер.
Покажеш на вході у відділення банку - впустять. Не покажеш - не впустять.
Кріцм того працює додаток на смартфоні - можна ввести свою адресу та побачити, часом немає зараженого у вашому будинку або поруч.
Якшо десь зареєстрваний хворий - показано червоним кольором - туди НЕ ходити.
Наприклад ось так. Тут я бачу що поруч з моїм будинком або в моєму будинку заражених немає - а ось на відстані в 500 м - є. Туди - не ходити!
Зображення

акурта зачіпують як пєсика, може, ще й стерилізують вакциною від Гейтса
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flyman
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  #<1 ... 893894895896
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