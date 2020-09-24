Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Вибачаюсь, але це Ви НЕПРАВИЛЬНО ПРОЧИТАЛИ НОВИНУ. А я все завжди читаю правильно: Читаємо: "Коджа (міністр охорони здоров"я) отметил, что система здравоохранения страны обладает возможностями делать прививки от коронавируса 1,5 млн - 2 млн человек в день." https://www.aa.com.tr/ru/%D1%82%D1%83%D ... B5/2088019
Різниця в тому, що в реальності Ви ніякими - навіть "певними" - можливостями не володієте, тому і реалізації того, того, чого немає, не може і бути. Тому хвилюватися не варто.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Вибачаюсь, але це Ви НЕПРАВИЛЬНО ПРОЧИТАЛИ НОВИНУ. А я все завжди читаю правильно: Читаємо: "Коджа (міністр охорони здоров"я) отметил, что система здравоохранения страны обладает возможностями делать прививки от коронавируса 1,5 млн - 2 млн человек в день." https://www.aa.com.tr/ru/%D1%82%D1%83%D ... B5/2088019
я теж обладаю певними можливостями, і що?
Тут основе імхо інше...
Чи буде і тут "ізнасілованіє" чи ні? Тобто, чи заставлять робити вакцину всім чи можна пропєтлять?
Чому питаю - все частіше стає зрозуміло, шо введуть пашпорт вакцинування. Авіакомпанії про це кажуть. Деякі представники влади про це кажуть. І так далі.
Враховуючи, наскільки світ перелякан, то імхо більшість підтримає...
akurt написав:Вибачаюсь, але це Ви НЕПРАВИЛЬНО ПРОЧИТАЛИ НОВИНУ. А я все завжди читаю правильно: Читаємо: "Коджа (міністр охорони здоров"я) отметил, что система здравоохранения страны обладает возможностями делать прививки от коронавируса 1,5 млн - 2 млн человек в день." https://www.aa.com.tr/ru/%D1%82%D1%83%D ... B5/2088019
я теж обладаю певними можливостями, і що?
Тут основе імхо інше...
Чи буде і тут "ізнасілованіє" чи ні? Тобто, чи заставлять робити вакцину всім чи можна пропєтлять?
Чому питаю - все частіше стає зрозуміло, шо введуть пашпорт вакцинування. Авіакомпанії про це кажуть. Деякі представники влади про це кажуть. І так далі.
Враховуючи, наскільки світ перелякан, то імхо більшість підтримає...
Ну і куй з ними ))))
В Україні ні, так як слабка держава і "сильний" вільнолюдь (кілька долярчиків вийшло помайданити проти РРО і влада пісь-пісь в кальсони). В Туреччині або РФ, чи навіть в ФРН або в США, де сильна держава можуть нагнути: автократично або демократично, кому як получиться.
change_pm написав:Чи буде і тут "ізнасілованіє" чи ні? Тобто, чи заставлять робити вакцину всім чи можна пропєтлять?
Зустрічав опитування, що 2/3 людей ХОЧУТЬ. Вчора Дмитро Гордон заявив, що НЕ хоче та НЕ буде. На практиці - гадаю - що скоро у всіх буде - як у домашніх улюбленців - вживлений під шкуру чип. Там - вся інформація. Нема інформації - нема життя...
В цьому напрямку вже працюють: наприклад, в Туреччині діє код безпеки - HES-code - вже мабуть кожен має на смартфоні - це підтвердження того, що людина - навіть іноземець ніде "не засвітився" з коронавірусом. Мета - не допустити появу таких людей (а я знаю випадки, що "шастають") в установи та заклади. Отримати його легко - можна відправити СМС-повідомлення на певний номер. Покажеш на вході у відділення банку - впустять. Не покажеш - не впустять. Кріцм того працює додаток на смартфоні - можна ввести свою адресу та побачити, часом немає зараженого у вашому будинку або поруч. Якшо десь зареєстрваний хворий - показано червоним кольором - туди НЕ ходити. Наприклад ось так. Тут я бачу що поруч з моїм будинком або в моєму будинку заражених немає - а ось на відстані в 500 м - є. Туди - не ходити!
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
change_pm написав:Чи буде і тут "ізнасілованіє" чи ні? Тобто, чи заставлять робити вакцину всім чи можна пропєтлять?
Зустрічав опитування, що 2/3 людей ХОЧУТЬ. Вчора Дмитро Гордон заявив, що НЕ хоче та НЕ буде. На практиці - гадаю - що скоро у всіх буде - як у домашніх улюбленців - вживлений під шкуру чип. Там - вся інформація. Нема інформації - нема життя...
В цьому напрямку вже працюють: наприклад, в Туреччині діє код безпеки - HES-code - вже мабуть кожен має на смартфоні - це підтвердження того, що людина - навіть іноземець ніде "не засвітився" з коронавірусом. Мета - не допустити появу таких людей (а я знаю випадки, що "шастають") в установи та заклади. Отримати його легко - можна відправити СМС-повідомлення на певний номер. Покажеш на вході у відділення банку - впустять. Не покажеш - не впустять. Кріцм того працює додаток на смартфоні - можна ввести свою адресу та побачити, часом немає зараженого у вашому будинку або поруч. Якшо десь зареєстрваний хворий - показано червоним кольором - туди НЕ ходити. Наприклад ось так. Тут я бачу що поруч з моїм будинком або в моєму будинку заражених немає - а ось на відстані в 500 м - є. Туди - не ходити!
акурта зачіпують як пєсика, може, ще й стерилізують вакциною від Гейтса
Ну тут одного "Контрактора", який сидить без роботи, вигнала в шию жінка, незважаючи на двох народжених дітей, - його й стерилізувати не треба. Продовжує опускатися на дно життя... Гей! Випускник Києво-Могилянки, коли щось пишеш відмерзлими у підвалі Бучі руками, то думай хоч не головою, її немає вже давно, та хоч шиєю. Виписую у блокнот перли...
flyman написав: почєму ви не любітє кошєк — ви просто нє умєєтє іх готовіть.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
change_pm написав:Чи буде і тут "ізнасілованіє" чи ні? Тобто, чи заставлять робити вакцину всім чи можна пропєтлять?
Зустрічав опитування, що 2/3 людей ХОЧУТЬ. Вчора Дмитро Гордон заявив, що НЕ хоче та НЕ буде. На практиці - гадаю - що скоро у всіх буде - як у домашніх улюбленців - вживлений під шкуру чип. Там - вся інформація. Нема інформації - нема життя...
В цьому напрямку вже працюють: наприклад, в Туреччині діє код безпеки - HES-code - вже мабуть кожен має на смартфоні - це підтвердження того, що людина - навіть іноземець ніде "не засвітився" з коронавірусом. Мета - не допустити появу таких людей (а я знаю випадки, що "шастають") в установи та заклади. Отримати його легко - можна відправити СМС-повідомлення на певний номер. Покажеш на вході у відділення банку - впустять. Не покажеш - не впустять. Кріцм того працює додаток на смартфоні - можна ввести свою адресу та побачити, часом немає зараженого у вашому будинку або поруч. Якшо десь зареєстрваний хворий - показано червоним кольором - туди НЕ ходити. Наприклад ось так. Тут я бачу що поруч з моїм будинком або в моєму будинку заражених немає - а ось на відстані в 500 м - є. Туди - не ходити!
По виділеному:
Я живу зі схожим пріложеніем, і чесно кажучи - ОК, так як ніби гарантує, що в ТЦ чи в метро, наприклад, точні всі з зеленим кодом.
Що дратує? Аплікуха запускає блутус і садить батарею, тому постійно доводиться її гасити - відключати. Дратує, що коли ведеш активний день, то доводиться рази 4-6-8 вмикати і вимикати цю аплікуху, щоб кудись попасти.
Тобто при альтернативі - як зараз чи чіп, і не мудохатись, то я вже мабуть згоден га чіп )))
change_pm написав:Тобто при альтернативі - як зараз чи чіп, і не мудохатись, то я вже мабуть згоден га чіп )))
Ну я думаю, що щось всесвітнє буде... Розумні люди точно вже щось розробляють... В усьому світі повна халепа продовжується... І вже були повідомлення, що в Україні торгують підробленими результатами тестів...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.