akurt написав: Я в п"ятницю півдня катався на ровері вздовж Середземного моря по блакитних велосипедних доріжках.

Тут столько говорилось о возможностях удаленно работать в Турции для айтишников. Ну вот, допустим, я собрался и переехал в Анталию, купил в какой-то касе квартирку, получил ВНЖ, настроился на море\роверы. Сижу работаю пн-пт, митинги с кастомером, командой, предвкушая 2 выходных. И вместо море\ровера получаю возможность смотреть Нетфликс?



Пенсам - да, неплохо. Катайся себе на ровере, ходи на море по пн-пт, а на выходных, если бы и было разрешено, все равно много народу вылазит, лучше нетфликс под пивко на диване.



