Додано: Нед 27 гру, 2020 10:52

Знает кошка, чье мясо съела...

Я еще подумал: кто же первым из указанных выше отзовётся...

The first one went!

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.